Nach dem Rekordlauf am Vortag zeigen sich Anleger am Donnerstag unentschlossen. Der Dax startet kaum verändert. Im Fokus stehen zunächst die Aktien von MTU, Fresenius und Fresenius Medical Care.

Die Anleger in Frankfurt haben sich am Donnerstag weitgehend zurückgehalten. Die anhaltende Furcht vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie dämpfte die Kauflaune. Der Dax Börsen-Chart zeigen notierte in den ersten Handelsminuten kaum verändert bei 13.769 Punkten. Für den MDax Börsen-Chart zeigen ging es um 0,12 Prozent auf 29. Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitbarometer der Eurozone verlor 0,27 Prozent.

Die Zinssenkung in China komme bei den Anlegern gut an, sagte Timo Emden, Experte beim Analysehaus Emden Research. "Auf lange Sicht ist es weiterhin entscheidend, das Virus so schnell wie möglich erfolgreich unter Kontrolle zu bringen."

Mit einem Abschlag von zwei Prozent standen die Aktien MTU Aero Engines Börsen-Chart zeigen am Dax-Ende. Der Münchner Triebwerksbauer hat ein Rekordjahr hinter sich und will den Wachstumskurs fortsetzen. Ein Händler sprach von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten stark gestiegen sei. Zudem verwies er auf eine Aussage von MTU, wonach das Unternehmen "die Auswirkungen des Coronavirus beobachte und falls nötig die Prognose anpasse".

Zwar will der Triebwerkshersteller die Dividende deutlich anheben, doch die weiteren Prognosen reichten wohl nicht aus für zusätzlichen Kurszuwachs, hieß es aus dem Handel. MTU bestätigte die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2020. Seit ihrem Rekordhoch von Ende Januar tun sich die Aktien des Dax-Konzerns schwer.

Die Sorgen vor dem Coronavirus indes ebben nicht ab. Zwar ging die Zahl der Neuinfektionen in China nach offiziellen Angaben auf den tiefsten Stand seit Wochen zurück - allerdings sorgt eine erneut geänderte Zählweise für Verwirrung. Zudem meldete Südkorea einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Fälle. Die Maßnahmen der chinesischen Notenbank zur Stützung der Wirtschaft reichen laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zunächst nicht aus, um die Angst der Börsianer vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. In China legte der CSI 300-Index deutlich zu, in Hongkong grenzte der Markt seine Verluste zuletzt ein.

Aktien von Fresenius und FMC notieren nach Zahlen höher

Hierzulande setzt sich die Berichtssaison fort mit Zahlen von Fresenius Börsen-Chart zeigen und dessen Tochter Fresenius Medical Care Börsen-Chart zeigen (FMC) aus dem Dax. Ein Händler sagte, der Ausblick des Medizinkonzerns sei enttäuschend. Bei FMC habe das Zahlenwerk ein gemischtes Bild gezeigt. Positiv sei aber der hohe operative Mittelzufluss des Dialyseanbieters. Auf der Handelsplattform Tradegate rückten FMC um 1,4 Prozent zum Xetra-Schluss vor. Die Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs blieben bei ihrem positiven Anlagevotum für FMC. Fresenius notierten vorbörslich auf Tradegate moderat höher.

Im Blick mit Geschäftszahlen stehen zudem einige Unternehmen aus den hinteren Dax-Reihen, etwa der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub oder der Vakuumpumpenhersteller Pfeifffer Vacuum.

Euro knapp über Dreijahrestief

Der Euro hat am Donnerstag knapp über seinem am Vortag erreichten dreijährigen Tiefstand notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0790 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Gründe für die aktuelle Euro-Schwäche sind die schwächelnde Konjunktur im Euroraum und die extrem niedrigen Zinsen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwoch auf genau 1,08 Dollar festgelegt.

Am Donnerstag stehen in der Eurozone und den USA einige Wirtschaftsdaten an, allerdings eher aus der zweiten Reihe mit eher geringer Bedeutung für die Finanzmärkte. Es äußern sich jedoch einige ranghohe Notenbanker. Zudem veröffentlicht die EZB die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung. Das Dokument wird von Anlegern und Analysten regelmäßig auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik hin untersucht.

Ölpreise setzen Erholung fort

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Erholung der vergangenen Tage zunächst fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 59,40 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 39 Cent auf 53,68 Dollar.

Zurzeit rangieren die Erdölpreise in etwa auf dem Niveau von Ende Januar. Die Erholung der vergangenen Wochen wird mit Entwicklungen sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite erklärt. Für eine etwas stabilere Nachfrage sprechen die Bemühungen der chinesischen Regierung, die Coronavirus-Krise in den Griff zu bekommen. Um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern hat die Zentralbank ihre Geldpolitik etwas gelockert. Der Staat greift mit gezielten Finanzhilfen ein.

mit Nachrichtenagenturen