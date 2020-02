Dax: Schwankungen an der Börse

Der Dax dürfte am Montag zunächst weiter fallen. Anleger nehmen Gewinne mit. Das Coronavirus bleibt ein Thema.

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag erneut niedriger starten. Am Freitag waren die Anleger auf Nummer sicher gegangen und hatten Kasse gemacht. Ermutigende Firmenbilanzen verhinderten jedoch größere Kursverluste. Der Dax fiel um 0,5 Prozent auf 13.513,81 Punkte.

Eine neue Welle von Firmenbilanzen dürfte die Anleger auch zum Start in die neue Woche auf Trab halten. Bei den deutschen Unternehmen legen unter anderem Carl Zeiss Meditec und Teamviewer Zahlen vor. Aus dem Ausland öffnen Banca Generali und Michelin ihre Bücher.

Daneben verfolgen Börsianer die Nachrichten zur Coronavirus-Epidemie weiter Aufmerksam. Sie versuchen die Folgen für die Weltwirtschaft abzuschätzen. Einige Experten rechnen für das erste Quartal mit einer Stagnation.

Asiens Börsen unter Druck

Der asiatische Aktienmarkt ist am Montag infolge der jüngsten Meldungen zum Coronavirus gefallen. Die Stimmung der Anleger war trotz positiver Nachrichten über die teilweise Aufhebung von Arbeits- und Reisebeschränkungen immer noch nervös, da die Zahl der Todesopfer und Infizierten weiterhin steigt. "Die heutige (Lockerung von Beschränkungen) scheint eher eine symbolische Geste zu sein, als dass die Regierung tatsächlich dieses Virus im Griff hat", sagte James McGlew, Analyst beim Börsenmakler Argonaut.

"Wir erwarten, dass Märkte empfindlich auf Virenschlagzeilen reagieren. In diesem Umfeld bevorzugen wir eine defensive Positionierung", schrieben die Ökonomen der ANZ-Bank in einer Mitteilung. Chinas Zentralbank hatte eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft zu stützen, darunter die Senkung der Zinssätze. Zudem sollen ab Montag Banken den Unternehmen, die im Kampf gegen das Virus notwendig sind, spezielle Kredite gewähren können, um die Produktion zu gewährleisten. Trotz der Maßnahmen erwarten Analysten, dass die Weltwirtschaft von einer erwarteten Abschwächung in China betroffen sein wird.

"Im Moment ist unsere beste Schätzung, dass die wirtschaftlichen Folgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Weltwirtschaft im ersten Quartal dieses Jahres über 280 Milliarden Dollar kosten wird", erklärte Capital Economics.Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 23.727 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1721 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,75 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9897 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9770 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0952 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0702 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2894 Dollar.