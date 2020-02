Nach einem Wochengewinn von knapp 5 Prozent gibt der Dax am Freitag wieder etwas nach, Anleger nehmen Gewinne mit. Im Blick bleibt die Aktie der Deutschen Bank. Bei den Nebenwerten legt die Aktie des Handelskonzerns Ceconomy deutlich zu.

Nach einem Wochengewinn von bislang viereinhalb Prozent haben es Anleger am Freitag im Dax Börsen-Chart zeigen ruhiger angehen lassen: Der deutsche Leitindex notierte im frühen Handel um 0,3 Prozent tiefer auf 13 533 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax zwischenzeitlich bereits wieder die Hürde von 13 600 Punkten getestet. Nicht weit darüber wartet bei 13 640 Punkten sein jüngstes Rekordhoch.

Am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag erneut eine optimistische Stimmung durchgesetzt. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen, der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen erklommen historische Höchstmarken. Am Ende stieg der Leitindex Dow um 0,30 Prozent auf 29 379,77 Punkte. Der S&P 500 rückte um 0,33 Prozent auf 3345,78 Zähler vor.

Coronavirus: Anstieg der Infektionen weiterhin hoch - 31.000 Infizierte

In Asien kamen die Börsen nach zuletzt kräftiger Erholung wieder etwas zurück. Der Anstieg der neu bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in China scheint sich leicht stabilisiert zu haben - ist aber weiter sehr hoch. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht den Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in einer "entscheidenden Phase". Die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit ist in China auf 636 Todesfälle gestiegen und die Zahl der Infizierten auf landesweit 31 161.

Die Experten des Bankhauses Metzler warnen Investoren denn auch weiter davor, "die Auswirkungen des Virus in einer hochgradig verflochtenen Weltwirtschaft zu unterschätzen". Zuletzt hatte es allerdings Hoffnung gegeben, dass Mittel gefunden werden, um den Virus medizinisch zu bekämpfen.

Ceconomy steigt nach Zahlen um knapp 10 Prozent

Auf Aktienseite macht am Freitag vor allem Ceconomy vorbörsliche Schlagzeilen. Auf der Handelsplattform Tradegate schossen sie verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 8,5 Prozent hoch. Der Elektronikhändler konnte das Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft im ersten Quartal deutlich steigern und übertraf dabei laut Analystin Georgina Johanan von JPMorgan ein Stück weit die Erwartungen.

Im Dax Börsen-Chart zeigen waren die Aktien von Covestro Börsen-Chart zeigen wegen eines Analystenkommentars einer der wenigen Kursgewinner. Die Citigroup empfahl sie am Freitag zum Kauf und trieb so die Nachfrage bei Anlegern mächtig nach oben. Die Papiere rückten um rund 2 Prozent vor.

Deutsche Bank Aktie im Blick

Die Papiere der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen drehten am Vormittag leicht ins Minus - Anleger nahmen nach dem Kurssprung um 12 Prozent am Vortag einen Teil der Gewinne mit. Binnen weniger als drei Wochen haben die Papiere der Deutschen Bank bislang schon etwa ein Viertel an Wert gewonnen. Mit der Capital Group aus Kalifornien meldete am Donnerstag ein neuer Großaktionär den Einstieg.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Kursverluste in Asien - Corona-Virus bleibt Thema

Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Erholung schwächer tendiert. Die Coronavirus-Krise bleibt weiterhin bestimmend und die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen entsprechend hoch. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse büßte zuletzt 0,64 Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong gab um 0,71 Prozent nach. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem leichteren Abschlag von 0,20 Prozent.

Euro stabilisiert sich

Der Euro hielt sich an der Marke von 1,10 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1023 (Dienstag: 1,1048) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9072 (0,9051) Euro.

Damit konnte sich der Euro vorerst stabilisieren und Marktbeobachter sprachen von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Im Rahmen einer Teilvereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat die Regierung in Peking Sonderzölle auf Importe amerikanischer Waren im Wert von 75 Milliarden Dollar halbiert. Der Schritt erfolgt zeitgleich mit einer Verringerung amerikanischer Strafzölle auf Importe aus China.

mit dpa und reuters