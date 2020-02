Fortgesetzte Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit und Hoffnung in der Coronavirus-Krise haben die Erholungsrally des Dax am Donnerstag weiter befeuert. Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg in den Anfangsminuten um 0,79 Prozent auf 13.585 Punkte - und machte damit einen weiteren großen Schritt in Richtung des bisherigen Rekordes von 13 640 Punkten.

In der zweiten deutschen Börsenliga ging es für den MDax Börsen-Chart zeigen um 0,67 Prozent auf 28.974 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stieg um 0,7 Prozent. In New York hatte es am Vorabend einen weiteren Rekord an der Nasdaq 100 Börsen-Chart zeigen gegeben, während der marktbreite S&P 500 knapp daran vorbei schrammte.

Auch die Erholung an Chinas Aktienmärkten setzte sich am Donnerstag kräftig fort, obwohl der Coronavirus weiter um sich greift. Neuerdings gibt es allerdings Hoffnung auf ein Heilmittel. Zur Behandlung von Erkrankten haben chinesische Behörden das amerikanische Anti-Virus-Medikament Remdesivir für klinische Versuche zugelassen. Zudem halbiert China zur Umsetzung der Teilvereinbarung im Handelskrieg mit den USA seine Sonderzölle auf Importe amerikanischer Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar.

Nach Einschätzung des Bankhauses Metzler bleibt aber Vorsicht angebracht. "Bei all dem Optimismus sollte nicht vergessen werden, dass das Virus sich weiter ausbreitet und die Zahl der Infizierten sowie der Toten weiter rasant steigt", hieß es im Morgenkommentar. Ein gewisses Rückschlagspotenzial sei deshalb nicht von der Hand zu weisen.

Capital Group steigt bei Deutscher Bank ein

Für Gesprächsstoff sorgte am Morgen die Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen. Sie hat einen neuen Großaktionär. Die US-Investmentgesellschaft Capital Group ist mit 3,1 Prozent bei dem größten deutschen Geldhaus eingestiegen, wie am Donnerstag aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorging. Capital Group verwaltet nach eigenen Angaben fast zwei Billionen Dollar. Die Deutsche Bank begrüßte den Einstieg. "Wir freuen uns über alle Aktionäre, besonders über solche, die eine Erfahrung und Glaubwürdigkeit wie Capital mitbringen", sagte ein Sprecher. Die Deutsche Bank-Aktie Börsen-Chart zeigen legte um 2,6 Prozent auf 8,47 Euro zu und war größter Gewinner im Dax.

Im Rahmen der voranschreitenden Berichtssaison gab es am Donnerstag nur von einigen Nebenwerten Neuigkeiten. Rational Börsen-Chart zeigen waren vorbörslich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent leicht positiv bewegt. Der Großküchenausrüster ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und erfüllte die eigenen Prognosen. 2020 will er seinen Wachstumskurs fortsetzen.

Talanx Börsen-Chart zeigen steuern auf einen 1,2 Prozent höheren Start zu. Die guten Geschäfte des Rückversicherers Hannover Rück haben auch seinem Mehrheitseigner Talanx 2019 einen Rekordgewinn beschert. 2020 will Talanx das Ergebnisniveau in etwa halten.

Ansonsten gab es noch Zahlenvorlagen von Osram und Cewe . Papiere des kurz vor der Übernahme durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS stehenden Lichtkonzerns Osram bewegten sich vorbörslich wenig. Bei Cewe betrug das Plus jedoch 1,3 Prozent. Baader-Analyst Volker Bosse lobte hier die Umsatzentwicklung.

Euro stabilisiert sich

Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht ausgeweitet. Am Morgen hielt sich die Gemeinschaftswährung wie am Vorabend an der Marke von 1,10 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1023 (Dienstag: 1,1048) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9072 (0,9051) Euro.

Damit konnte sich der Euro vorerst stabilisieren und Marktbeobachter sprachen von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Im Rahmen einer Teilvereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China hat die Regierung in Peking Sonderzölle auf Importe amerikanischer Waren im Wert von 75 Milliarden Dollar halbiert. Der Schritt erfolgt zeitgleich mit einer Verringerung amerikanischer Strafzölle auf Importe aus China.

Ölpreise setzen Erholung fort

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Erholung vom Vortag fortgesetzt. Zuletzt habe eine weitere Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China für neuen Auftrieb gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 56,35 US-Dollar. Das waren 1,07 Dollar mehr als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,19 Dollar auf 51,94 Dollar.

An den internationalen Finanzmärkten herrschte am Morgen eine allgemein freundliche Stimmung, die auch die Ölpreise mit nach oben zog. An den Aktienbörsen in Asien gab es breitangelegte und starke Kursgewinne. Marktbeobachter verwiesen auf eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.