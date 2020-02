Der Dax setzt seine Erholung fort und klettert über die Marke von 13.300 Punkten. Die Aktien von Siemens geben nach schwachen Quartalszahlen nach, die Aktien von Infineon dagegen haussieren. In den USA bleibt die Aktie von Tesla im Blick.

Die Erholung geht weiter: Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen ist am Mittwoch nach verhaltenem Start deutlich über die Marke von 13.300 Punkten geklettert. Zuletzt notierte der Dax 0,7 Prozent fester bei 13.365 Punkten. Am Dienstag hatten Schnäppchenjäger dem Dax zu einem Kursplus von 1,8 Prozent und einem Schlusskurs von 13.281 Punkten verholfen.

Die Gewinne an den deutschen Börsen erklären sich aus anziehenden US-Futures sowie aus einer Mischung aus Schnäppchenjagd und Eindeckungen von Leerverkäufen, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Im Fokus der Anleger bleibt jedoch die Verbreitung des Coronavirus aus China. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten ist dort wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Chinesische Experten rechnen erst in rund zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle - doch an der Börse scheint das Thema bereits abgehakt.

Bei den Einzelwerten gehörte Siemens Börsen-Chart zeigen mit einem Minus von 1 Prozent zu den größten Verlierern. Der Industriekonzern ist mit einem deutlichen Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr gestartet und hat die Experten-Erwartungen damit verfehlt.

Siemens im Minus, Infineon startet durch

Der Chiphersteller Infineon Börsen-Chart zeigen hat die weiter angespannte Marktlage zum Start in das neue Geschäftsjahr (Ende Dezember) zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis waren im ersten Quartal im Vergleich zum Vorquartal wie erwartet deutlich rückläufig, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Mit einer operativen-Marge von 15,5 Prozent übertraf der Halbleiterspezialist zwar sowohl die eigenen Erwartungen als auch jene der Analysten. Die Marge profitierte aber von einem positiven Einmaleffekt. Ohne diesen hätte sie nur 13,6 Prozent betragen.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Kurz nach Handelsbeginn lag die Infineon-Aktie als Dax-Spitzenreiter rund 5,27 Prozent im Plus. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion davon, dass die Profitabilität zwar besser als befürchtet gewesen sei. Zugleich überzeugten aber die Signale für das zweite Quartal nicht. Die Aktie überwand am Morgen eine technisch wichtige Marke.

Nike erwartet Einbußen in China

Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike Börsen-Chart zeigen stellte seine Aktionäre bereits auf Geschäftseinbußen in China ein, worauf die Aktie am in New York im nachbörslichen Handel unter Druck kam. Es sei mit "erheblichen Auswirkungen" zu rechnen, teilte der Konzern nach US-Börsenschluss mit. Adidas Börsen-Chart zeigen könnte davon auch bewegt werden. Vorbörslich zeigten sie sich etwa 0,6 Prozent schwächer.

Außerdem äußerte sich die US-Bank JPMorgan nicht mehr optimistisch zum Dax-Neuling MTU , dessen Aktien zuletzt ein Rekordniveau erreicht hatten. Auf einige Zulieferer der zivilen europäischen Luftfahrtindustrie kämen 2020 zahlreiche kurzfristige Herausforderungen zu, schrieb Analyst David Perry und stufte die Aktien auf "Neutral" ab. Sie fielen vorbörslich um etwa 1 Prozent.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Tesla-Aktie gibt nach Klettertour wieder nach: Spielball der Spekulanten

Die Aktie von Tesla gehörte am Mittwoch Vormittag mit einem Minus von knapp 10 Prozent im vorbörslichen US-Handel zu den größten Verlierern. Am Vorabend war die Aktie zeitweise bis auf 950 US-Dollar gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt notierte die Tesla-Aktie bei 790 US-Dollar. Am Montag und Dienstag hatte Tesla jeweils mehr als 15 Prozent zugelegt - nun ist die Aktie Spielball der Spekulanten.

Nach einem Monat geht die Frist für die Einsicht von Unterlagen des US-Elektroautobauers Tesla zur Genehmigung seiner geplanten Fabrik in Grünheide bei Berlin zu Ende. Nur bis zum Mittwoch (24.00 Uhr) gibt es die Möglichkeit, in den Antrag und weitere Dokumente zu sehen. Wer sich gegen die Pläne wenden will, kann das aber schriftlich noch bis zum 5. März machen.

Euro gibt leicht nach

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1040 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1048 Dollar festgelegt.

Zur Wochenmitte dürften sich die Anleger am Devisenmarkt zum einen für neue Konjunkturdaten interessieren. In vielen Weltregionen werden die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit veröffentlicht. Die Unternehmensumfrage für die Dienstleister gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage. Diese hatte sich zuletzt etwas aufgehellt. Darüber hinaus melden sich einige Notenbanker zu Wort, vor allem aus der Eurozone. Darunter befinden sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefökonom Philip Lane.

Ölpreise erholen sich von Einjahrestief

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas erholt, nachdem sie am späten Dienstagabend auf neue einjährige Tiefstände gefallen waren. Händler sprachen von der Sorge über ein hohes Überangebot am Erdölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,45 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 41 Cent auf 50,02 Dollar.

Am späten Dienstagabend waren die Rohölpreise auf neue Tiefstände seit gut einem Jahr gefallen. Amerikanisches Leichtöl hatte abermals weniger als 50 Dollar gekostet. Hintergrund des deutlichen Preisverfalls in den vergangenen Wochen ist die von China ausgehende Corona-Krise. Der Virusausbruch löst Ängste vor einer deutlichen konjunkturellen Abkühlung aus, nicht nur in China.

Die Rohölpreise haben auf derartige Konjunktursorgen mit Abschlägen reagiert, weil eine merklich niedrigere Ölnachfrage befürchtet wird. Das wiederum setzt die Erdölanbieter unter Druck: Zur Stunde berät in Wien ein Expertenkomitee des Ölkkartells Opec mit anderen großen Fördernationen über die Lage. Laut Medienberichten drängt der Ölriese Saudi-Arabien auf eine zusätzliche Produktionskürzung, was jedoch insbesondere in der russischen Delegation auf wenig Begeisterung zu stoßen scheint./

mit Nachrichtenagenturen