Der Ausbreitung des Coronavirus zum Trotz gehen Anleger verstärkt ins Risiko. Der Dax steigt zu Handelsbeginn um rund 1 Prozent. Aktien von Bayer stehen im Fokus

Trotz der weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus setzt der deutsche Aktienmarkt seinen Erholungskurs am Dienstag fort. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,70 Prozent auf 13.136 Punkte, nachdem er am Vortag um rund ein halbes Prozent zugelegt hatte und baute im weiteren Handelsverlauf sein Plus auf rund 1 Prozent aus. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex wegen der Virus-Ängste mehr als 4 Prozent an Wert eingebüßt.

Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstagmorgen um 0,43 Prozent auf 28.167 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,6 Prozent.

Das Coronavirus greife zwar weiter um sich, am Aktienmarkt steige die Risikobereitschaft aber bereits wieder etwas, hieß es aus dem Handel. Bei den Investoren überwiege derzeit die Hoffnung, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung gegen die Epidemie wirksam sein werden und dass Peking die Wirtschaft verstärkt stütze, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader

Die Zahl der bestätigten Infektionen und Todesfälle in China durch das Virus sprang erneut sprunghaft an. Bis Dienstag wurden mehr als 20.000 Erkrankungen bestätigt - 3225 neue Fälle im Vergleich zum Vortrag. Die Zahl der Todesopfer stieg demnach um 64 auf 425. Es ist der bisher stärkste Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt.

Unternehmensseitig dürfte es am Dienstag mangels relevanter Quartalszahlen zunächst etwas ruhiger werden. Im Anlegerfokus könnten erneut die Aktien von Bayer Börsen-Chart zeigen stehen, die im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen um 1,3 Prozent zulegten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf das gewöhnlich gut informierte Analysehaus Susquehanna berichtet, wurde der vor rund einer Woche verschobene Prozess gegen die Bayer-Tochter Monsanto zum Unkrautvernichter Glyphosat womöglich abgesagt. Ein Händler wertete dies als positives Signal mit Blick auf die Vergleichsverhandlungen zwischen Bayer und den vielen tausend Glyphosat-Klägern in den USA.

Ölpreise erholen sich etwas von einjährigen Tiefständen

Die Ölpreise haben sich am Dienstagmorgen etwas von ihrer jüngsten Talfahrt erholt. Händler begründeten dies mit der Hoffnung darauf, dass die chinesischen Behörden alles erdenkliche zur Eingrenzung des Coronavirus' tun dürften. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 54,95 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 57 Cent auf 50,68 Dollar.

In der Nacht auf Dienstag waren die Rohölpreise auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gefallen. Amerikanisches Rohöl kostete erstmals seit Januar 2019 weniger als 50 US-Dollar. Ausschlaggebend ist der von China ausgehende Coronavirus und die Unklarheit über die wirtschaftlichen Folgen. Für China rechnen Ökonomen zumindest mit einer deutlichen Wachstumsverlangsamung im ersten Vierteljahr. Die globalen Auswirkungen gelten als ungewiss.

Euro kaum bewegt

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1060 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1066 Dollar festgelegt.

Am Devisenmarkt machte sich am Morgen allgemeine Entspannung breit. Währungen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken, die beide als sichere Alternative gelten, waren etwas weniger stark gefragt. Ausschlaggebend war die Erholung der asiatischen Börsen. Zu Wochenbeginn waren die Kurse an der chinesischen Börse nach einer verlängerten Handelspause stark gefallen. Grund war die Unsicherheit über die weitere Verbreitung und die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus.

