Die Anleger bleiben vorsichtig. Nur ein zartes Plus haben die Händler für den Dax zum Start am Freitag berechnet - und das nach mehreren Tagen mit Verlusten. Im Fokus stehen zunächst die Aktien von Bayer.

Nach seinem Dreiwochentief vom Vortag dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag wieder etwas zulegen. Allerdings bleiben Anleger angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus durchaus verunsichert. Am Stichtag für den EU-Austritt Großbritanniens berechnete Händler und Banken den Dax zum Start 0,4 Prozent fester auf 13.211 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wurde eine Stunde vor Handelsstart etwa ein halbes Prozent höher erwartet.

Das Coronavirus aus China breitet sich weiter aus und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Die Anleger setzen zu Wochenschluss aber dennoch auf Erholung. Dem Erholungstrend an der Wall Street schloss sich auch der japanische Markt an. In Hongkong war zumindest eine Stabilisierung erkennbar, während der Handel in Festlandchina wegen der Viruskrise weiter pausierte.

Wichtige Wirtschaftsdaten aus China hätten die Anleger etwas beruhigt, erklärte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK. Während die Stimmung der Einkaufsmanager in den chinesischen Industriebetrieben im Januar auf der Wachstumsschwelle von 50 Punkten blieb, überraschte der Schwesterindex für den Dienstleistungssektor positiv.

Abseits des Coronavirus steht zu Wochenschluss der Brexit auf der Agenda. In wenigen Stunden wird Großbritannien kein Mitglied der Europäischen Union mehr sein. An der Börse dürfte der Vollzug aber keine große Rolle mehr spielen, er markiert eher den Auftakt zu zähen Verhandlungen im Rahmen einer Übergangszeit. "Die Geschichte wird uns noch eine Weile erhalten bleiben", schrieb der Finanzmarktstratege Thomas Meißner von der LBBW.

Bayer-Aktie zieht an

Auf Unternehmensseite rückt am Morgen Bayer Börsen-Chart zeigen bei Anlegern ins Blickfeld. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es hier um 1,7 Prozent hoch. Die US-Umweltbehörde EPA hält das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat im Gegensatz zu einigen Gerichtsurteilen weiterhin nicht für krebserregend. Bayer kann Unterstützung derzeit gut gebrauchen, der Konzern ist in den USA mit über 42 700 Klägern konfrontiert.

Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1025 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1029 Dollar festgesetzt.

Am Freitag werden Analysten und Anleger mit zahlreichen Konjunkturdaten konfrontiert. Aus der Eurozone stehen unter anderem erste Wachstumsdaten für das vierte Quartal auf dem Programm. In den USA wird das von der US-Notenbank Fed präferierte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. Die Fed hatte zuletzt ihre Unzufriedenheit mit der aus ihrer Sicht zu niedrigen Inflation durchblicken lassen. Einige Fachleute hatten daraus die Möglichkeit einer geldpolitischen Lockerung im Jahresverlauf abgeleitet.

Ölpreise steigen nach Dreimonatstief

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Sie haben sich damit etwas von ihren am Donnerstag erreichten dreimonatigen Tiefständen entfernt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,11 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 86 Cent auf 53,00 Dollar.

Mit preisbestimmend bleibt das von China ausgehende Coronavirus. In den vergangenen Tagen hatte die Angst vor breitem wirtschaftlichem Schaden die Stimmung an den Finanz- und Rohstoffmärkten erheblich getrübt. Am Donnerstag waren die Erdölpreise deshalb auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober gefallen.

Für etwas Beruhigung habe unlängst gesorgt, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO bislang keine Notwendigkeiten für Reise- und Handelsbeschränkungen sehe, hieß es am Markt. Ungeachtet dessen hatte die WHO am Donnerstag den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die wirtschaftlichen Folgen der Virusverbreitung sind nach wie vor kaum absehbar.

mit Nachrichtenagenturen