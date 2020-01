Kaum fassten die Dax-Anleger zwei Tage lang etwas Mut, verlässt sie dieser schon wieder. Der Dax dürfte am Donnerstag im Minus starten. Aktien der Deutschen Bank stehen im Fokus. Nach Geschäftszahlen geben sie deutlich nach.

Nach zwei freundlicheren Tagen macht sich am Donnerstag im Dax Börsen-Chart zeigen wieder Nervosität bemerkbar. Das Virusthema lässt die Anleger nicht los und auch die US-Notenbank konnte Anleger mit ihren Aussagen nicht zum Aktienkauf ermutigen. Händler berechneten den Dax zum Start 0,8 Prozent leichter bei 13.235 Punkten. Der EuroStoxx 50 wird ähnlich schwach erwartet.

Bereits im US-Handel waren die Kursgewinne nach den Kommentaren der US-Notenbank letztlich komplett zusammengeschmolzen. Hinzu kommt, dass sich das Coronavirus aus China weiter ausbreitet. An den geöffneten asiatischen Börsen in Hongkong oder Tokio gerieten Aktien wieder unter Druck. Die Anleger suchten weiter nach sicheren Häfen, sagte ein Börsianer. So bleibt insbesondere Gold gefragt.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihren Leitzins erwartungsgemäß konstant gehalten und auch keine Zinsveränderungen in Aussicht gestellt. Notenbankchef Jerome Powell zeigte sich allerdings unzufrieden mit der Inflationsentwicklung. Zudem betonte er das Coronavirus als "ernstes Thema", das wahrscheinlich die Wirtschaft in China und Japan und möglicherweise auch auf globaler Ebene belasten werde.

Hohe Schwankungen im Dax erwartet

Das Coronavirus begleitet die Anleger also weiter als zentrales Thema. "Die Tagesschwankungen im Dax werden diese Woche nichts für schwache Nerven bleiben", sagte Experte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Er sieht den deutschen Leitindex aber weiterhin im übergeordneten Aufwärtsmodus, charttechnisch müsse man sich erst unter 13 150 Zählern ernsthafte Gedanken machen.

Das zentrale Thema auf Unternehmensseite ist am Morgen die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen mit ihrer Bilanz. Nach dem jüngsten Anstieg auf ein Hoch seit März 2019 zeichnet sich vorbörslich für die Aktionäre ein Rückschlag um 4 Prozent ab.

Das Bankhaus ist 2019 wegen des Konzernumbaus noch etwas tiefer in die roten Zahlen gerutscht als ohnehin befürchtet. Deutsche-Bank-Aktie nach Zahlen vorbörslich tief im Minus

Zahlen gab es derweil auch von der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS Börsen-Chart zeigen , deren Aktie sich vorbörslich mit einem Anstieg um 1,3 Prozent etwas besser schlug. Bei 34,18 Euro winkt ihnen ein Rekordhoch.

Für Evotec Börsen-Chart zeigen könnte eine nächste Meilensteinzahlung des Kooperationspartners Bayer Börsen-Chart zeigen zum Treiber werden. Auf der Handelsplattform Tradegate legten sie 0,7 Prozent zu.

Ansonsten gab es noch einige Analystenkommentare. Die Societe Generale hat die Chemiekonzerne Covestro Börsen-Chart zeigen , BASF Börsen-Chart zeigen und Wacker Chemie Börsen-Chart zeigen zum Kauf empfohlen. Die Kursentwicklungen waren hier aber eher unauffällig

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum verändert über 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1012 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1001 Dollar festgesetzt.

Geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed vom Vorabend sorgen am Devisenmarkt nicht für nennenswerte Kursbewegungen. Wie erwartet haben die Währungshüter in den USA den Leitzins nicht verändert. Notenbankpräsident Jerome Powell bekräftigte erneut die Einschätzung, dass die Geldpolitik in den USA "gut aufgestellt" sei. Dies wird am Markt als Signal für weiter unveränderte Zinsen in den kommenden Monaten gedeutet.

Ölpreise gesunken

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Tendenz vom Vortag angeknüpft. Seit der Wochenmitte sinken die Ölpreise wegen der Sorge vor den Folgen des Coronavirus, aber wegen des vergleichsweise deutlichen Anstiegs der US-Ölreserven. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,16 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 56 Cent auf 52,77 Dollar.

Am Vortag hatte die US-Regierung einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 3,5 Millionen Barrel gemeldet. Dies ist der stärkste Zuwachs seit Anfang November. Analysten wurden vom Ausmaß des Anstiegs überrascht. In der Regel belasten höhere US-Reserven die Ölpreise, weil sie ein Hinweis auf ein zu hohes Angebot oder eine geringe Nachfrage sein können.

Zusätzlich gedrückt werden die Ölpreise durch die Verbreitung des Coronavirus. Zuletzt warnten immer mehr Analysten vor negativen Folgen der Lungenkrankheit für die konjunkturelle Entwicklung in China und für weitere asiatische Volkswirtschaften.

Nach Einschätzung der US-Notenbank dürfte Chinas Wirtschaftswachstum wegen des Coronavirus etwas geringer ausfallen. Allerdings sei es noch zu früh, die Auswirkungen genau zu prognostizieren, aber eine "gewisse Störung" des Wirtschaftslebens sei sehr wahrscheinlich, sagte Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch.

mit Nachrichtenagenturen