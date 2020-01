Das Corona-Virus sorgt weiterhin für Nervosität an den weltweiten Finanzmärkten. Nach seinem Kursrutsch am Vortag wird sich der Dax am Dienstag zunächst stabilisieren. Im Blick stehen die Aktien von SAP, Wirecard und Sartorius.

Nach seiner Vortages-Korrektur auf den tiefsten Stand seit drei Wochen dürfte sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag zunächst fangen. Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa eine halbe Stunde vor dem Start 0,6 Prozent höher auf 13 281 Punkte. Zu den Kursgewinnern im vorbörslichen Handel gehörte die Aktie von Wirecard Börsen-Chart zeigen, die nach ihrem Kursrutsch am Vortag wieder um 2 Prozent zulegte. Doch die Nervosität unter Anlegern bleibt hoch, Rücksetzer unter die Marke von 13.200 Punkten sind jederzeit möglich.

Das Coronavirus, das am Montag einer der Hauptgründe für die hohen Verluste war, sorgt keineswegs für Entspannung. Erstmals wurde nun auch in Deutschland eine Infektion mit dem neuartigen Virus bestätigt. In China, wo die Ausbreitung der Krankheit begann, gibt es inzwischen mehr als 100 Tote.

Das Virus bleibe das bestimmende Thema an den Börsen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt gingen die Anleger nun erst einmal in den Abwartemodus über. Die wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Virus ließen sich aktuell noch nicht abschätzen.

SAP nach Zahlen kaum verändert

Ein erhöhter Ausblick hat am Dienstag vorbörslich bei SAP einer kritisch hinterfragten Entwicklung im Cloud-Geschäft gegenüber gestanden. Anleger wägten beides ab und so schwankten die Aktien des Softwarekonzerns beim Broker Lang & Schwarz zwischen Gewinnen und Verlusten. Zuletzt standen sie dort mit 0,4 Prozent im Minus.

Die Walldorfer haben sich für das gerade begonnene Jahr ein etwas stärkeres Wachstum bei Umsatz und Ergebnis vorgenommen, als zuletzt in Aussicht gestellt. Händler zogen in ersten Einschätzungen ein positives Fazit, betonten aber, dass die Erhöhung nicht unerwartet komme.

Im vergangenen Jahr hat SAP im Tagesgeschäft deutlich profitabler abgeschnitten, aber viel Geld für einen Stellenabbau ausgegeben. Am Markt gab es zwar Lob für die Margenentwicklung, aber etwas Kritik an der Entwicklung bei den wichtigen Cloud-Lösungen. Dies könne am Markt hinterfragt werden, sagte ein Händler.

Sartorius nach Zahlen unter Druck

Die Papiere von Sartorius Börsen-Chart zeigen haben am Dienstag auf die Zahlenvorlage und Prognose des Pharma- und Laborzulieferers vorbörslich schwächer tendiert. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die im MDax notierten Titel um gut 1 Prozent zum Xetra-Schluss ab auf 213,50 Euro.

Ein Händler sagte, Zahlen und Ausblick lägen allenfalls im Rahmen der Erwartungen. Dies reiche derzeit aber nicht aus für weitere Kurszuwächse. In der vergangenen Woche waren die Sartorius-Anteile mit 221 Euro auf ein Rekordhoch gestiegen.

Verluste an der Wall Street, Dow Jones auf Dreiwochentief

Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus und deren wirtschaftlichen Folgen hat der Wall Street einen schwachen Wochenstart eingebrockt. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss mit einem Minus von 1,57 Prozent bei 28 535,80 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verbuchte den größten Tagesverlust seit Anfang Oktober und verlor letztlich 1,57 Prozent auf 3243,63 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,07 Prozent auf 8952,18 Punkte ein.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Erneut Verluste in Asien

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat auch am Dienstag das Geschehen an den Börsen Asiens bestimmt. Investoren versuchen weiter abzuwägen, wie groß die wirtschaftlichen Folgen der Reisebeschränkungen im Zuge des Virusausbruchs sein werden. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen um rund ein halbes Prozent auf 23 215,71 Punkte, wobei er sich insbesondere zum Handelsschluss hin ein gutes Stück weit erholt hatte. In Shanghai, Hongkong und Taiwan blieben die Börsen indes wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen.

Ölpreise stoppen Talfahrt

Die Ölpreise haben die Talfahrt der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,27 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um zwei Cent auf 53,16 Dollar.

Nach wie vor bleibt die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus mit möglichen negativen Folgen für die Wirtschaft in China und einer damit verbundenen schwächeren Nachfrage nach Rohöl das beherrschende Thema. Am Ölmarkt wurde daher ein weiteres Abrutschen der Preise nicht ausgeschlossen.

Die aktuelle vorläufige Stabilisierung der Ölpreise erfolgte, nachdem diese am Montag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Oktober gefallen waren. Seit Beginn des Jahres ist der US-Ölpreis etwa 13 Prozent und der für deutsche Verbraucher wichtige Brent-Preis etwa 10 Prozent eingebrochen. Der starke Preisrutsch auf dem Weltmarkt hat zuletzt auch zu einem Rückgang der Kosten für Benzin und Heizöl geführt.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nur wenig bewegt und damit die Kursverlusten der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1023 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1025 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt werden sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken am Morgen vorerst nicht mehr verstärkt angesteuert. Marktbeobachter sprachen aber nach wie vor von einer allgemeinen Unsicherheit unter den Anlegern wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Zuletzt ist die Zahl der Lungenerkrankungen weiter massiv gestiegen. Am Markt wird nicht ausgeschlossen, dass die Anleger im Handelsverlauf wieder verstärkt auf vergleichsweise sichere Anlagen setzen.

mit Nachrichtenagenturen