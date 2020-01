Zum Handelsstart am Mittwoch hat der deutsche Leitindex Dax die Marke von 11.600 Punkten übersprungen und damit ein Rekordhoch erreicht. Anziehende US-Futures verleihen dem Dax Rückenwind.

Der Dax Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch im frühen Handel dank der Gewinne an Asiens Börsen sowie anziehender US-Futures den bisherigen Rekord von Anfang 2018 übertroffen und ist auf das höchste Niveau seit Bestehen des Dax geklettert. Nachdem der Index in den vergangenen Tagen immer wieder kurz vor dem Rekordhoch 13 596 Zählern aus dem Januar 2018 kehrtgemacht hatte, kletterte der deutsche Leitindex zum Handelsstart auf 13.613 Punkte.

Grund für die positive Stimmung sind Kursgewinne an den meisten asiatischen Aktienmärkten sowie anziehende Futures auf die US-Aktienindizes. In den USA hatte der Dow Jones Industrial zwar am Dienstag seine jüngste Rekordjagd unterbrochen, aber seit dem Handelsende in den Vereinigten Staaten zogen die Terminkontrakte auf den Dow Jones wieder an.

Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird ebenfalls etwas höher erwartet. Bei den Unternehmen könnte am Mittwoch unter anderem der Rückversicherer Munich RE Börsen-Chart zeigen bewegt werden. Das Unternehmen will seinen Jahresgewinn laut einem Bericht im "Handelsblatt" "absehbar" auf drei Milliarden Euro pro Jahr steigern.

Daneben hatte der österreichische Technologiekonzern S&T vorläufige Zahlen für das Finanzjahr 2019 vorgelegt und seine Mittelfristprognose angehoben. Die Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate knapp 5 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag.

Dow Future im Plus: US-Leitindex nähert sich Marke von 30.000 Punkten

Aktuell notiert der Dow-Future bei 29 300 Punkten und damit rund 100 Zähler höher als zum Handelsende in den USA am Dienstagabend und etwas höher als zum Xetra-Schluss. Damit rückte der Dow wieder an das erst am Freitag erreichte Rekordhoch von knapp 29 374 Punkten heran - und zu der Marke von 30 000 Zählern fehlen auch nur noch etwas mehr als zwei Prozent.

Asiens Börsen im Bann des Corona-Virus, Nikkei im Plus

Die von China getroffenen Vorsorgemaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Virus haben die Nerven der Anleger an den asiatischen Börsen beruhigt. In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 24.031 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent. Auch die Börsen in China legten zu.

"Natürlich ist das Virus nicht im Keim erstickt", sagte Stratege Kay Van-Petersen vom Bankhaus Saxo Capital Markets. "Aber es gab keine weiteren großen Ausbrüche, und die Reaktion der chinesischen Behörden war sehr, sehr positiv." Experten hatten eine schnelle Ausbreitung des grippeähnlichen Erregers durch Massenveranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr befürchtet.

Unter Druck blieben die Aktien aus den Sektoren Luxusgüter und Luftfahrt. Der Virus-Ausbruch hatte Erinnerungen an die Epidemie des schweren akuten Atemwegssyndroms (Sars) in den Jahren 2002-03 geweckt, bei der unter anderem der Tourismus eingebrochen war.

Euro notiert kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt und damit an den impulsarmen Wochenauftakt angeknüpft. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 110,02 Yen und stagnierte bei 6,9020 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9696 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1081 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0747 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3039 Dollar.

mit Nachrichtenagenturen