Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in den Handel starten. Heute wird das erste Teilabkommen zwischen USA und China unterzeichnet. Doch der Handelsstreit ist damit noch nicht beendet.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch etwas niedriger starten und bei 13.425 Punkten in den Handel gehen. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex bei 13.456 Punkten stagniert. Hauptthema am Markt dürfte die Unterzeichnung des ersten Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China am heutigen Mittwoch sein.

Die Anleger dürften zum einen auf einige Details der Vereinbarung achten, die bislang noch nicht bekannt sind. Zudem dürften die nun folgenden Verhandlungen über die nächsten Schritte in den Blick rücken. "Der Löwenanteil der strittigen und deshalb noch immer nicht gelösten Punkte dürfte noch vor den Verhandlungspartnern liegen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets.

Daneben dürften die nächsten Geschäftszahlen für Gesprächsstoff sorgen. In den USA legen die Großbanken Goldman Sachs und Bank of America ihre Zahlen vor. Bereits am Dienstag hatten JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo Einblick in ihre Bücher gewährt. JPMorgan und Citigroup hatten die Erwartungen übertroffen.

Asiens Börsen leicht im Minus - Zollstreit-Euphorie erhält Dämpfer

Die Euphoriewelle an den Börsen Asiens infolge des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China ist am Mittwoch ein wenig abgeebbt. Für einen Stimmungsdämpfer sorgte ein Medienbericht, nach dem die Zölle für in die USA exportierte Waren aus China Kreisen zufolge trotz der für Mittwoch geplanten Unterzeichnung einer ersten Handelsvereinbarung zunächst nicht gestrichen werden.

Wirklich überraschend ist dies nicht, auch wenn Details des Abkommens nur in groben Zügen bekannt sind. Unter anderem soll sich China zu zusätzlichen Wareneinfuhren verpflichten, die USA verzichten im Gegenzug auf weitere Strafzölle. Dennoch erinnerte der Medienbericht Investoren daran, dass trotz des Teilabkommens der Handelsstreit noch lange nicht beigelegt ist.

Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen fiel bis zum Handelsschluss um rund ein halbes Prozent auf 23 916,58 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen notierte kurz vor Handelsende ebenso wie der Hang Seng in Hongkong rund ein halbes Prozent im Minus.

Wall Street: US-Banken verdienen Milliarden

Überraschend starke Quartalszahlen aus der US-Bankenbranche könnten am Dienstag weitere Rekordläufe an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen nach sich ziehen. Vor allem Branchenprimus JPMorgan Börsen-Chart zeigen überzeugte. Infolge des fortwährenden Höhenflugs der US-Börsen ist jedoch auch eine gewisse Vorsicht spürbar, etwa vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten den Iran oder auch Nordkorea betreffend. An diesem Mittwoch soll außerdem das lang ersehnte erste Handelsabkommen zwischen den USA und China unterschrieben werden.

24 US-Konzerne legen in dieser Woche Zahlen vor

"Vierundzwanzig S&P-500-Unternehmen legen in dieser Woche Zahlen vor", sagte Marktanalyst Neil Wilson von Markets.Com. Die US-Bank JPMorgan habe dabei den Auftakt gemacht und sowohl bei den Erträgen als auch den Gewinnen die Erwartungen übertroffen. Kurz darauf überzeugte auch die Citigroup mit erfreulichen Quartalszahlen, was dem Papier ein vorbörsliches Plus von zunächst ebenfalls 1 Prozent bescherte. Wells Fargo indes enttäuschte beim bereinigten Quartalsergebnis je Aktie, woraufhin deren Papiere um 3,6 Prozent nachgaben.

Am Mittwoch folgen Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen und die Bank of America mit ihren Quartalsberichten, am Donnerstag wird Morgan Stanley Zahlen veröffentlichen.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Tesla auf Rekordhoch - Aussagen aus China stützen

Die Aktien des Elektroautobauers Tesla Börsen-Chart zeigennotieren inzwischen deutlich über der Marke von 500 US-Dollar. Auslöser des Kursprungs zu Wochenbeginn waren Aussagen eines chinesischen Regierungsvertreters, wonach nicht geplant sei, die Subventionen für die Branche in diesem Jahr so stark zu senken wie noch 2019. Als Antrieb erwies sich zudem ein positiver Analystenkommentar: Colin Rusch von Oppenheimer & Co. sieht für die Papiere nun ein Potenzial bis 612 US-Dollar. So optimistisch ist sonst derzeit keiner der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Fachleute. Laut Rusch hat Tesla inzwischen die kritische Größe erreicht, um nachhaltig einen positiven Barmittelzufluss zu erwirtschaften. Tesla ist an der Börse aktuell knapp 95 Milliarden US-Dollar schwer. Die alteingesessenen Autobauer GM und Ford kommen derzeit auf zusammen lediglich 87 Milliarden US-Dollar.

Sogar der gefallene Börsenstar Beyond Meat erholt sich

Unter den weiteren Technologiewerten erreichten auch Apple, Alphabet und Facebook bisher unbekannte Höhen. Zu den Anteilscheinen des Online-Netzwerkes Facebook hatten sich die Charttechniker von Index-Radar positiv geäußert: "Nach der Konsolidierung der Vormonate ist der Kurs nicht überhitzt." Der Abstand von zuletzt 17 Prozent zur 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend beschreibt, lasse noch.

Selbst die Aktie des gefallenen Börsenstars Beyond Meat setzte in dem positiven Marktumfeld ihre Erholung fort und kletterte wieder über die Marke von 100 US-Dollar. Zeitweise war das Papier des Anbieters veganer Burger von 220 bis auf 75 Dollar wieder abgestürzt. Nun hoffen Anleger auf eine Erholung, und einige Short-Seller geben ihre Wetten auf einen weiteren Kursverfall auf.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1135 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1115 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen vor allem in der Eurozone einige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland wird das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für das gesamtwirtschaftliche Wachstum im vergangenen Jahr abgeben. Es wird mit einem deutlich schwächeren Wachstum gerechnet als 2018. Im vergangenen Jahr wurde insbesondere die Industrie durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter die vielen Handelsstreitigkeiten.

In den USA wollen die amerikanische Regierung und China ein erstes Abkommen zur Beilegung ihres Handelsstreits unterzeichnen. Details des Abkommens sind nicht bekannt, nur die groben Züge. Unter anderem soll sich China zu zusätzlichen Wareneinfuhren verpflichten, die USA verzichten im Gegenzug auf weitere Strafzölle.

mit Nachrichtenagenturen