Kursrally trotz Krise: US-Präsident Donald Trump schlägt gegenüber dem Iran moderate Töne an, trotz eines neuen Raketenangriffs. Die US-Börsen notieren auf Rekordhoch. Der Dax steigt am Donnerstag über die Marke von 13.400 Punkten und nähert sich seinem Rekordniveau.

Gemäßigte Töne von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran verleihen dem Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag weiteren Auftrieb. Kurz nach dem Handelsstart kletterte der deutsche Leitindex Dax um 0,9 Prozent auf 13 490 Punkte. Damit nähert sich der Index seinem Rekordhoch von Anfang 2018 bei knapp 13 600 Zählern, von dem er nur noch rund 100 Punkte entfernt ist. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx Börsen-Chart zeigen sowie MDax Börsen-Chart zeigen und TecDax Börsen-Chart zeigen sind mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet.

Trotz eines erneuten iranischen Vergeltungsangriffs auf US-Stützpunkte im Irak scheint die unmittelbare Gefahr eines neuen Krieges im Nahen Osten zunächst gebannt. Trump kündigte am Mittwoch im Weißen Haus bei einer Ansprache an die Nation zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine weiteren Militärschläge. Auch die Gegenseite verzichtete zunächst auf weitere Angriffsdrohungen.

Dax trotz neuen Raketenangriffs klar im Plus

Schon am Vortag hatte die Vergeltung die Anleger in Frankfurt nicht nachhaltig erschreckt. An der Wall Street griffen Anleger dann am Vorabend beherzt zu, der Dow verpasste kurz vor der Schlussglocke ein neues Rekordhoch nur knapp. "Es scheint fraglich, ob Trump im Wahljahr einen Krieg vom Zaun brechen will", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Das amerikanische Volk sei "erwiesenermaßen kriegsmüde".

Im Dax zog die Aktie von BMW Börsen-Chart zeigen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent an. Als Treiber galt hier eine optimistischere Einschätzung mit "Outperform" durch die französische Investmentbank Exane BNP Paribas.

MDax: Evotec erweitert Allianz mit Bayer

Mit Blick auf die Einzelwerte spielt die Musik am Donnerstag eher in der zweiten deutschen Börsenliga - mit positiven Kursreaktionen. Allen voran stiegen im MDax die Aktien von Evotec im vorbörslichen Handel um 3,3 Prozent, weil der Wirkstoffforscher seine strategische Allianz mit dem Pharmariesen Bayer erweitert.

Außerdem setzte es sich am Donnerstag fort, dass viele Experten ihre Aktienempfehlungen im neuen Jahr überarbeiten. Die Commerzbank zum Beispiel empfiehlt nun die Biotech-Aktie von Morphosys zum Kauf, sie stieg vorbörslich um 1,8 Prozent. Mit einem deutlich nach oben geschraubten Kursziel von 160 Euro sieht Daniel Wendorff wieder Potenzial. Am Vortag hatte die Aktie bei knapp 130 Euro geschlossen.

Bei Aixtron war es das Bankhaus Lampe, das nun zum Kauf rät. Mit 12,50 Euro liegt das Kursziel hier mehr als ein Viertel über dem jüngsten Niveau bei gut 9 Euro. Vorbörslich rückte die Aktie des Spezialanlagenbauers für die Chipindustrie um 2,4 Prozent vor.

Aktien von Varta unter Druck

Am deutschen Aktienmarkt sorgte Varta Börsen-Chart zeigen am Mittwoch mit einem Kurssturz von bis zu 24 Prozent für Aufsehen. Ein Grund dafür war Händlern zufolge eine Herunterstufung des Batterie-Herstellers durch die Commerzbank. Das Institut sei bei diesem Wert der Meinungsführer, sagte einer von ihnen. Außerdem kämpft Varta mit Patentverletzungen durch chinesische Konkurrenten. Im vergangenen Jahr hatten sich der Varta-Kurs noch fast verfünffacht.

Asiens Börsen im Plus, Kursrally in Japan

Die Signale für eine Entspannung zwischen den USA und dem Iran geben den asiatischen Börsen Auftrieb. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen stieg am Donnerstag um 2,3 Prozent auf 23.740 Punkte. Das ist der größte Tagesgewinn seit etwa einem Monat.

Die Börse Shanghai legte 0,8 Prozent auf 3092 Zähler zu, und der südkoreanische Aktienmarkt gewann 1,6 Prozent. Die Börse in Sydney verbuchte mit 6874,20 Stellen den höchsten Schlusskurs der Geschichte.

Am Devisenmarkt spiegelte sich der Optimismus in Kursgewinnen der chinesischen Währung wider. Im Gegenzug fiel der Dollar auf ein Fünfeinhalb-Monats-Tief von 6,9215 Yuan. Investoren seien angesichts der moderaten Töne aus den USA und dem Iran erleichtert, sagte Analyst Yutaka Masushima vom Brokerhaus Monex. "Es könnten aber neue Probleme auftauchen, wenn die iranische Öffentlichkeit die Pause in den Feindseligkeiten nicht akzeptiert."

Unabhängig davon höben ermutigende Konjunkturdaten aus den USA und Europa die Stimmung. Dies schüre Hoffnung auf steigende Gewinne asiatischer Firmen. Vor diesem Hintergrund deckten sich Anleger vor allem mit Technologiewerten ein. In Tokio gehörten der Elektroteile-Anbieter Omron und der Roboterbauer Fanuc mit Kursgewinnen von jeweils etwa zwei Prozent zu den Favoriten. In Seoul kletterten die Titel des Elektronik-Konzerns Samsung auf ein Rekordhoch von 58.600 Won.

mit Nachrichtenagenturen