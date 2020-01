Wie gewonnen, so zerronnen: Nach Zugewinnen am Vortag gehen die Dax-Anleger am Mittwoch wieder in Deckung. Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sind schwach, denn auch hier fürchten die Investoren weitere Vergeltungsschläge der Iran im Konflikt mit dem USA und eine Eskalation des Streits.

Gestern trauten sich die Anleger vorsichtig zurück an den Aktienmarkt. Heute ziehen sie sich angesichts der ersten Vergeltungsschlägte des Irans im Konflikt mit den USA schon wieder zurück: Händler erwarten den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart am Mittwoch rund 1 Prozent schwächer bei 13.093 Punkten. Am Dienstag war der deutsche Leitindex 0,8 Prozent aus dem Handel gegangen.

Der Konflikt dürfte die Anleger weiter verunsichern: Ablesen lässt sich dies auch am Goldpreis Börsen-Chart zeigen: Die Furcht vor einem erneuten Krieg in der Golf hat den Preis der "Antikrisen-Währung" um 2,4 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1610 Dollar je Feinunze. Für europäische Investoren ist das Edelmetall mit 1443,07 Euro sogar so teuer wie noch nie.

Der Euro Börsen-Chart zeigen dagegen hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1152 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.

Als Vergeltung für die gezielte Tötung des einflussreichen Generals Kassem Soleimani durch die USA hat der Iran die US-Truppen im Irak angegriffen. Die iranischen Raketenangriffe haben bereits die Börsen in Asien am Mittwoch belastet. Am Markt sei die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Nahost-Krise bis hin zu einem neuen Krieg am Golf gewachsen, sagten Analysten.

Auf Unternehmensseite nachrichtlich stark bewegt waren am Morgen die vorbörslich 5 Prozent schwächeren Aktien von Deutsche Euroshop Börsen-Chart zeigen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor Deutsche Euroshop hat vor hohen Bewertungsverlusten vor Steuern im abgelaufenen Geschäftsjahr gewarnt.

Daneben werden die Daten zum Auftragseingang der deutschen Industrie im November vorgelegt. Analysten erwarten ein Plus von 0,3 Prozent nach einem Minus von 0,4 Prozent im Oktober. In den USA veröffentlichen die Experten von ADP ihren Arbeitsmarktbericht für Dezember.

In den USA waren die wichtigsten Börsenindizes nach Handelsschluss in Europa ins Minus gedreht. Zudem gaben am Dienstag Wertpapiere aus dem Energiesektor nach, da die Ölpreise nach den Anstiegen der vergangenen Tage wieder sanken.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen fiel um 0,4 Prozent auf 28.584 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,3 Prozent tiefer bei 3237 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq veränderte sich mit einem Minus von 0,03 Prozent beziehungsweise 9069 Punkten kaum.

Zeitgleich mit dem Nachgeben der Ölpreise sanken auch die Aktien der Energieriesen Exxon Mobil Börsen-Chart zeigen und Chevron Börsen-Chart zeigen Nach der Tötung des führenden iranischen Militärs durch die US-Armee hatten die Ölpreise zunächst angezogen.

Ein positiver Geschäftsausblick des US-Halbleiterherstellers Microchip kam bei den Anlegern gut an und beflügelte den gesamten Chipsektor. Die Microchip Technology Börsen-Chart zeigen-Aktien legten um 6,71 Prozent zu, Micron Technology sogar um fast 9 Prozent. General Motors Börsen-Chart zeigen(GM) stellte seine Anleger auf ein schwieriges Jahr in China ein. Der Umsatz im Reich der Mitte werde schwach bleiben, so der Autobauer. Die GM-Aktien büßten fast 2 Prozent ein.

In die andere Richtung ging es für Tesla Börsen-Chart zeigen, die ihren jüngst starken Lauf mit einem weiteren Rekordhoch krönten und am Ende des Tages fast 4 Prozent gewannen. Der US-Elektroautobauer gab den Startschuss für die Produktion in China. Das Reich der Mitte gilt als der größte Markt für Elektrofahrzeuge. Die Schweizer Bank Credit Suisse erhöhte unterdessen ihr Kursziel für Tesla von 200 auf 340 US-Dollar, liegt damit aber noch immer klar unter dem aktuellen Kurs.

