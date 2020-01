Nach dem jüngsten Kursrutsch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent im Plus auf 13 200 Punkte.

Am Montag war er 0,7 Prozent niedriger bei 13.126,99 Zählern aus dem Handel gegangen. Die Furcht vor einem neuerlichen Golfkrieg nach der gezielten Tötung eines iranischen Generals durch die USA macht den Anlegern weiter zu schaffen. In den kommenden Tagen stehen internationale Treffen an, um eine Eskalation der Spannungen zu verhindern.

Der Iran hat mit Vergeltung gedroht, US-Präsident Donald Trump kündigte daraufhin an, zurückzuschlagen. Der Konflikt hat den Ölpreis bereits nach oben getrieben. Daneben stehen Konjunkturdaten auf der Tagesordnung. So werden die Inflationsdaten in der Euro-Zone im Dezember vorgelegt. Aus den US werden die Daten zur Handelsbilanz und zur Industrieproduktion im November erwartet.

An der Wall Street war der Dow am Vorabend im späten Handel noch ins Plus gedreht. Auch in Fernost standen die Börsenampeln am Dienstag ganz überwiegend auf grün.

Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets wies zudem darauf hin, dass sowohl der Goldpreis als auch der Ölpreis als jüngste Profiteure des Konflikts zwischen dem Iran und den USA ihre Gewinne nicht mehr hätten ausbauen können. Nachdem die Aktien der Lufthansa an den vergangenen beiden Handelstagen vom angezogenen Ölpreis belastet wurden, konnten sie sich nun am Dienstag vorbörslich um 1 Prozent erholen.

Eine Abstufung von Delivery Hero durch die Commerzbank belastete die Aktien des Essenslieferdienstes. Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Dezember empfiehlt Analyst Stephan Klepp nun, die Aktie im Depot zu reduzieren. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für sie um 1,5 Prozent bergab.

Die Aktien von Evotec dagegen gehörten im MDax mit 2,3 Prozent zu den vorbörslichen Gewinnern. Der Wirkstoffforscher kann sich im Zuge einer erweiterten Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb über eine Millionenzahlung freuen. Die Ende 2016 gestartete Allianz mit dem US-Konzern Celgene, der mittlerweile zu Bristol-Myers Squibb zählt, wird um bestimmte Zelllinien erweitert.

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1186 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch an der Marke von 1,12 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1194 Dollar festgesetzt.

Nach einem turbulenten Jahresbeginn an den Finanzmärkten wegen der Sorge vor einer Eskalation der Iran-Krise hat sich die Lage vorerst beruhigt. Im weiteren Tagesverlauf dürften daher Konjunkturdaten wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Anleger am Devisenmarkt rücken.

Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank könnte der Euro von Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone profitieren, die am späten Vormittag erwartet werden. Am Markt wird mit einem spürbaren Anstieg der Inflation im Dezember gerechnet. Darüber hinaus könnte der jüngste Höhenflug der Ölpreise die Inflationsrate im Januar weiter nach oben treiben, sagte Praefcke.

Die nachlassende Furcht vor Liefer-Ausfällen setzt der jüngsten Ölpreis-Rally ein vorläufiges Ende. Die Sorte Brent verbilligt sich am Dienstag um 1,1 Prozent auf 68,18 Dollar je Barrel. Börsianer bezweifeln, dass die USA und Iran trotz der aktuellen Spannungen auf einen direkten Zusammenstoß zusteuern, die die Ölförderung in der Golf-Region beeinträchtigen könnte.

luk / dpa-afx, Reuters