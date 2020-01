Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag weiter nachgeben und unter die Marke von 13.200 Punkten fallen. Am Freitag hatte er wegen der wachsenden Spannungen in der Golf-Region 1,3 Prozent auf 13.219,14 Punkte verloren. Dieses Thema treibt Investoren weiter um, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Warnungen an Iran bekräftigt und dem Irak mit Sanktionen gedroht hatte, sollte dieser die im Land stationierten US-Truppen zum Abzug zwingen.

Auslöser der aktuellen Spannungen war der Tod eines iranischen Generals durch einen Luftangriff im Irak vergangene Woche. Vor diesem Hintergrund stieg der Ölpreis am Montag um bis zu 3,1 Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 70,74 Dollar je Barrel. Gleichzeitig verteuerte sich die "Antikrisen-Währung" Gold um 1,8 Prozent und notierte mit 1579,72 Dollar je Feinunze auf dem höchsten Stand seit fast sieben Jahren. Die politischen Spannungen drängen die anstehenden deutschen Einzelhandelsumsätze sowie die europäischen Erzeugerpreise in den Hintergrund.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Asiens Börsen unter Druck

Die drohende Eskalation der Lage in Nahost hat die Anleger auch an den Börsen Asiens am Montag vorsichtig gestimmt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen trat zuletzt unter dem Strich nahezu auf der Stelle. In Hongkong fiel der Hang Seng zuletzt um mehr als ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit 23.204,86 Punkten und damit fast zwei Prozent im Minus.

Euro stabilisiert sich

Der Euro hat sich am Montag nach den Kursturbulenzen zu Beginn des Jahres vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1160 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1147 Dollar festgesetzt.

Die jüngste Zuspitzung der Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema am Devisenmarkt. Am Morgen konnte der Schweizer Franken im Handel mit allem wichtigen Währungen zulegen. Auch der japanische Yen zählte zu den Gewinnern. Beide Währungen werden von Investoren als sichere Anlagehäfen geschätzt.

"Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die Lage. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich US-Präsident Donald Trump im Wahljahr gegenüber seiner Wählerschaft gut verkaufen wollen. "Leider spricht das für weiterhin unruhige Zeiten und erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten, die immer mal wieder die Flucht in sichere Häfen schüren können."

luk / Reuters, dpa-afx