Die gezielte Tötung eines hochrangigen iranischen Generals durch US-Militär macht nicht nur die Anleger in Asien nervös. Der Dax taucht nach einem festen Start ins neuen Jahr am Freitag zunächst mal ab. Die Ölpreise schießen hoch. Aktien der Lufthansa leiden.

Die sich zuspitzenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA dürften der am Vortag ausgeprägten Risikoneigung an den Börsen am Freitag einen Dämpfer verpassen. Händler und Banken berechneten für den Dax Börsen-Chart zeigen zum Handelsstart am Freitag ein Minus von 0,69 Prozent auf 13.293 Punkte. Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst. Für den EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigenzeichneten sich am Morgen Verluste in ähnlicher Größenordnung ab.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich mit der Tötung einer der ranghöchsten iranischen Generäle gefährlich verschärft. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, kam bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei drohte den USA daraufhin "schwere Rache" an.

Ölpreis schießt hoch - "Eskalationsspirale ist in vollem Gang".

Der US-Ölpreis hat in der Nacht zu Freitag zeitweise mit 63,84 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2019. Damit wurde sogar der Höchststand vom vergangenen September übertroffen, der nach einem schweren Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen markiert worden war. Der Preis für Nordseeöl kletterte zwischenzeitlich bis auf 69,16 Dollar. Am Morgen fielen die Preise wieder ein wenig.

Laut der Strategin Helima Croft vom Analysehaus RBC könnte in diesem Jahr der Konflikt zwischen dem Iran und den USA auf irakischem Boden ausgetragen werden. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb: "Die Eskalationsspirale ist in vollem Gang". Die entscheidende Frage sei jetzt, wie weit beide Seiten zu gehen bereits sind. "Dieser Konflikt hat das Potential, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen", fuhr der Experte fort. Der drastische Anstieg des Ölpreises sei möglicherweise erst ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das, was da noch kommen kann.

Kurse in Asien tauchen ab

Auch in Asien kamen angesichts der gezielten Tötung des iranischen Generals Sorgen vor einer Eskalation des Konflikts auf. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank nach anfänglichen Gewinnen um 0,18 Prozent auf 4144,96 Punkte. In Hongkong notierte der Hang Seng zuletzt 0,23 Prozent niedriger bei 28.477,39 Punkten. Der japanische Leitindex Nikkei hatte am letzten Handelstag 2019 mit einem Minus von 0,76 Prozent bei 23 656,62 Punkten geschlossen.

Vor diesem Hintergrund könnten europaweit Fluggesellschaften unter Druck geraten, die oftmals stark unter steigenden Treibstoffpreisen leiden. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen bereits rund 2 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag.

Einen Blick wert ist am Freitag auch Grenke Börsen-Chart zeigen . Der IT-Vermieter und Finanzdienstleister konnte sein Neugeschäft im abgelaufenen Jahr erneut steigern. Ein Händler kommentierte jedoch, das Unternehmen habe seine Marge zu Lasten des Wachstums verbessert. Auf Tradegate gaben die Anteilsscheine leicht nach.

Zudem könnten auch Analystenkommentare die Kurse bewegen. So empfahl die US-Bank Citigroup die Aktien von K+S zum Kauf. Analyst Thomas Wrigglesworth geht von einer moderaten Erholung der Kalipreise aus. Die K+S-Papiere stiegen auf Tradegate um knapp 1 Prozent.