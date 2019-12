Kursgewinne im Dax: Bulle und Bär an der Frankfurter Börse

Der Dax hält sich am Montag über der Marke von 13.200 Zählern und könnte in der Vorweihnachtswoche wieder sein Rekordhoch in den Blick nehmen. Aus Asien kommt Unterstützung.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird am Montag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher in den Handel starten. Analysten vermuten, dass der Aufwärtstrend vorerst anhalten könnte. Am Freitag hatte der deutsche Börsenleitindex ein halbes Prozent auf 13.282 Punkte zugelegt und sich bis auf etwas mehr als 300 Zähler seinem Rekordhoch genähert.

Auftrieb erhielt er dabei vom klaren Wahlsieg des britischen Premierministers Boris Johnson, der den Weg zu einem geordneten Brexit ebnet und dem ersten Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Asiens Börsen mit Gewinnen

In Asien schlossen die wichtigsten Indizes überwiegend mit Gewinnen. Anleger reagierten mit Käufen auf die Nachricht, dass China und die USA ihr erstes Teilabkommen im Zollstreit (Phase I) Deal geschlossen haben und die ursprünglich ab heute geltenden Strafzölle gestrichen worden sind.

mit dpa und reuters