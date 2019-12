Im Handelsstreit mit China gibt es angeblich eine Einigung, zugleich scheint die Brexit-Hängepartie nach dem Wahlsieg der Konservativen vorbei zu sein - die Anleger atmen auf und greifen bei deutschen Aktien beherzt zu. Henkel allerdings enttäuscht die Aktionäre mit seiner Prognose. Und Delivery Hero muss die Aktionäre von der geplanten Milliardenübernahme wohl auch noch überzeugen.

Die Aussicht auf Durchbrüche beim Zollstreit und dem Brexit werden zu Wochenschluss wohl zum vorzeitigen Weihnachtsgeschenk für die Anleger. Händler berechnete den Dax Börsen-Chart zeigen zum Start 1,4 Prozent fester auf 13.408 Punkte. Dies ist ein Hoch seit Januar 2018 und damit eine weitere Annäherung an den damals erreichten Rekord von 13.596 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird höher erwartet.

Für Auftrieb sorgte zum Einen die Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach US-Präsident Donald Trump eine Einigung im Handelsstreit unterzeichnet haben soll. Damit könnte die an diesem Sonntag fällige neue Welle von US-Zöllen auf chinesische Waren im Wert von rund 160 Milliarden US-Dollar vermieden werden. China habe im Rahmen des Abkommens zugesichert, mehr US-Agrargüter zu kaufen, berichtete Bloomberg weiter. Die juristischen Dokumente seien noch nicht fertiggestellt, auch wenn die Einigung bestünde.

Hoffnung auf ein Ende der Hängepartie gibt es auch beim Brexit. So zeichnet sich bei der Wahl in Großbritannien ein deutlicher Sieg der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson ab. Bleibt es nach der Auszählung der Stimmen bei dem Vorsprung, hätte Johnson freie Bahn für seinen Brexit-Deal und könnte Großbritannien wie geplant zum 31. Januar aus der Europäischen Union führen.

"Die Aktienmärkte honorieren die letzten Ereignisse mit deutlichen Kursgewinnen", sagte am Morgen Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Laut der Commerzbank zeichnet es sich ab, dass der sogenannte "Phase-1-Deal" im Handelsstreit auch eine potenzielle Verringerung von bestehenden Zöllen beinhaltet. "Für den Markt ist dies sicherlich eine positive Überraschung", sagte am Morgen Hao Zhou von dem Frankfurter Bankhaus. Allgemein könnten konjunkturempfindliche Werte wie etwa der Autosektor davon angetrieben werden.

Auf Unternehmensseite sieht es bei Henkel Börsen-Chart zeigen nach einem Freitag, dem 13. aus, wie er im Buche steht. Die Aktien brachen vorbörslich wegen einer Gewinnwarnung und einer darauffolgenden Abstufung durch die Experten von Goldman Sachs um mehr als 6 Prozent ein, dabei zeichnet sich ein Tief seit Ende August ab. Noch-Konzernchef Hans Van Bylen bereitete die Henkel-Investoren auf ein weiteres schwaches Geschäftsjahr vor.

Laut Van Bylen dürften die Ergebnisse 2020 weiter sinken, der Umsatz allenfalls nur geringfügig wachsen. Goldman Sachs-Analyst John Ennis strich daraufhin seine Kaufempfehlung für die Papiere. Die Warnung verdeutliche das unsichere Umfeld in der Industrie, und nach der zuletzt enttäuschenden Geschäftsentwicklung von Henkel dürfte eine Erholung eine Weile brauchen.

Derweil sorgen auch Übernahmen für Bewegung. Delivery Hero Börsen-Chart zeigen geben vorbörslich um mehr als 6 Prozent nach. Der Essenslieferant kauft 87 Prozent des südkoreanischen Unternehmens Woowa, das insgesamt mit vier Milliarden US-Dollar bewertet wird. Beschlossen wurde derweil aber auch eine Kapitalerhöhung.

Deutlich kleiner fällt der Zukauf des SDax-Unternehmens Jost Werke aus. Der Lkw-Zulieferer Jost Werke hat den schwedischen Hersteller von landwirtschaftlichen Frontladern Ålö Holding für 250 Millionen Euro gekauft. Hier kommt der Schritt bei den Anlegern positiv an, die Titel legen vorbörslich 2,5 Prozent zu.

Euro und britisches Pfund ziehen deutlich an

Der Euro Börsen-Chart zeigen und das britische Pfund haben am Freitag klar vom Wahlsieg der konservativen Partei in Großbritannien profitiert. In der Nacht auf Freitag stieg der Euro bis auf 1,1199 US-Dollar. Das war der höchste Stand seit Mitte August. Am Freitagmorgen waren es mit 1,1165 Dollar etwas weniger. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1137 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund legte noch deutlicher zu. Zum US-Dollar und dem Euro stieg es um jeweils gut zwei Prozent. Auch gegenüber vielen anderen Währungen erhöhte sich der Kurs der britischen Währung. Auslöser war der klare Sieg der konservativen Tories unter Premier Boris Johnson in der vorgezogenen Parlamentswahl. Johnson war unter anderem mit dem Versprechen angetreten, den EU-Austritt Großbritanniens bis Ende Januar über die Bühne zu bringen.

Angebliche Einigung im Handelskonflikt treibt Ölpreise

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Aufschläge vom Vortag angeknüpft. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 64,62 US-Dollar. Das waren 42 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 30 Cent auf 59,48 Dollar.

Die Erdölpreise rangieren damit in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände. Auslöser der jüngsten Gewinne waren Medienberichte, wonach sich die USA und China weitgehend einig sind und ein vorläufiges Handelsabkommen vereinbart haben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete, US-Präsident Donald Trump habe die Vereinbarung bereits unterschrieben.

Der Handelsdisput zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hat die Rohölpreise in den vergangenen Monaten häufig belastet. Grund sind Befürchtungen vor starken weltwirtschaftlichen Auswirkungen, falls der Streit immer weiter eskaliert. Dies würde der konjunkturbedingt ohnehin schwächeren Ölnachfrage einen zusätzlichen Dämpfer versetzen. Positive Nachrichten sorgen daher meist für Zuversicht und steigende Ölpreise.

mit Nachrichtenagenturen