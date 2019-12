Die Aussicht auf eine weiter lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed stützt auch hierzulande die Kurse. Anleger schauen nach Frankfurt, wo die EZB ihre erste Zinssitzung unter der neuen Chefin Christine Lagarde hält, und nach Großbritannien, wo heute ein neues Parlament gewählt wird.

Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag vor der mit Spannung erwarteten geldpolitischen Aussagen der EZB weiter nach vorne gewagt. Der Dax nahm in den ersten Minuten nach dem Start wieder Kurs in Richtung der 13.200-Punkte-Marke. Er gewann zuletzt 0,21 Prozent auf 13.174,99 Punkte.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen deutschen Börsenwerte rückte am Donnerstag um 0,33 Prozent auf 27.439,94 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,17 Prozent.

Infineon an Dax-Spitze

Bei den deutschen Einzelwerten griffen Anleger angesichts eines Turbinen-Auftrages für einen Windpark in Chile bei Nordex Börsen-Chart zeigen zu. Die Aktien des Windkraftanlagen-Bauers stiegen um rund zwei Prozent.

An der Dax-Spitze lagen Infineon Börsen-Chart zeigen mit einem Plus von 1,2 Prozent. Sie profitierten von Kursgewinnen bei asiatischen Chipwerten.

Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die Umsätze allmählich geringer werden und Investoren ihre Bücher für 2019 nach einem positiven Börsenjahr nach und nach schließen.

Fed signalisiert Zinspause

Die US-Notenbank Fed hatteam Vorabend wie von Ökonomen erwartet den Leitzins nicht angetastet und eine anhaltende Zinspause signalisiert. Die Aussicht auf eine weiterhin eher lockere US-Geldpolitik hatte die Wall Street gestützt.

An diesem Donnerstag blicken die Anleger nun zunächst nach Frankfurt, wo die Währungswächter der Eurozone ihre erste Zinssitzung unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde abhalten. Es werden weder beim Leitzins noch bei den anderen geldpolitischen Instrumenten Änderungen erwartet, nachdem sich die wirtschaftliche Lage zuletzt stabilisiert und im Rahmen der EZB-Erwartungen entwickelt hatte.

Nach der EZB-Sitzung am Nachmittag schwenken die Blicke dann über den Ärmelkanal nach Großbritannien, wo mit der Parlamentswahl das zweite große Ereignis stattfindet. Neue Umfragen durch das Forschungsinstitut YouGov deuten auf einen geschmolzenen Vorsprung der konservativen Partei von Premier Boris Johnson hin. Um sein Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bringen, braucht er aber eine stabile Mehrheit. Das Ergebnis wird offiziell erst am Freitag erwartet.

Zollstreit bremst asiatische Börsen, Fed-Entscheid stützt Wall Street

Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sind die asiatischen Börsen am Donnerstag kaum vorangekommen. Vor allem die anstehenden US-Zölle auf chinesische Güter trübten die Stimmung. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen 0,1 Prozent auf 23.424 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigen fiel hingegen um 0,1 Prozent. Die Börse in Shanghai notierte 0,3 Prozent schwächer, während es an den Handelsplätzen in Hongkong und Südkorea aufwärtsging.

Die Aussicht auf eine weiterhin eher lockere Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) hat die Wall Street am Mittwoch gestützt. Der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 0,11 Prozent höher bei 27.911,30 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,29 Prozent auf 3141,63 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq Börsen-Chart zeigen ging es um 0,58 Prozent auf 8402,61 Zähler nach oben.

Euro hält Vortagsgewinne

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag seine deutlichen Gewinne vom Mittwochabend gehalten. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1140 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1075 Dollar festgesetzt.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 64,01 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich um 13 Cent auf 58,89 Dollar.

Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Handel und zunächst geringen Impulsen. Leichte Unterstützung kam vom amerikanischen Dollar, der zu vielen anderen Währungen nachgab. Da Rohöl international in der US-Währung gehandelt wird, erhöht ein fallender Dollar meist die Nachfrage von Investoren außerhalb des Dollarraums. Das wiederum stützt in der Regel die Erdölpreise.

mit Nachrichtenagenturen