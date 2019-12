Dax-Kurve in der Deutschen Börse

Händler sagen einen schwächeren Start des Dax am heutigen Dienstag voraus. Vor den wichtigen Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank sowie der Wahl in Großbritannien hielten die Anleger ihr Pulver trocken, heißt es in Frankfurt. Im Fokus stehen unter anderem die Aktien der Deutschen Bank.

Nach dem schwächeren Wochenauftakt dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen auch am Dienstag zunächst noch einige Punkte nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Beginn 0,17 Prozent tiefer auf 13.084 Punkte. Dies folgt auf eine insgesamt zögerliche Entwicklung an den übrigen Weltbörsen. Der Dax hatte den Handelstag am Montag mit minus 0,46 Prozent auf 13.105 Punkte knapp über seinem Tagestief beendet.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Auch an der Wall Street hatte sich die Stimmung am Montag eingetrübt. Angesichts des schwelenden Handelsstreits mit China hielten sich die Anleger zurück. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen Industrial verlor 0,38 Prozent auf 27.909 Punkte. Ende vergangener Woche hatte der US-Leitindex noch dank einer deutlich gestiegenen Beschäftigung in den USA mehr als einen Prozent dazugewonnen. Der marktbreite S&P 500 stand am Montag 0,32 Prozent tiefer bei 3135 Zählern. Der technologielastige Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen büßte 0,41 Prozent auf 8362 Punkte ein.

Anleger sind derzeit in Wartestellung vor diversen wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf. Am Mittwoch und Donnerstag entscheiden die Notenbanken der USA und der Eurozone über ihre Zinspolitik. Auf beiden Seiten ist zwar keine konkrete geldpolitische Maßnahme zu erwarten. Im Mittelpunkt stehen aber Signale für die künftige Ausrichtung. In Europa ist es der erste Entscheid unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde.

Am Donnerstag wählen die Briten vorzeitig ein neues Parlament, was als wichtiger Richtungszeiger für den Brexit gilt. Beim Dauerthema Handelsstreit ist es weiter ruhig. Als Stichtag gilt hier der kommende Sonntag, wenn die USA höhere Zölle für chinesische Importe vorgesehen haben.

Zudem stehen Konjunkturdaten auf der Tagesordnung der Börsianer. So legt das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) seinen Konjunkturindex vor. Analysten erwarten, dass sich die Konjunkturerwartungen der befragten Börsianer etwas verbessern. Aus Frankreich, Italien und Großbritannien werden die Daten zur Industrieproduktion erwartet, aus den USA die Daten zur Produktivität.

Darüber hinaus lädt die Deutsche Bank zum Kapitalmarkttag. Analysten und Anleger hoffen vor allem auf Hinweise, ob das Geschäft in den einzelnen Sparten besser läuft als im dritten Quartal und ob die Bank ihre Ziele in Sachen Ertragszuwächse und Kostensenkungen erreicht.

mit Nachrichtenagenturen