Der Dax hält sich über der Marke von 13.100 Punkten. Jobdaten aus den USA stützen die Indizes - allerdings läuft am Sonntag eine Frist im Handelsstreit zwischen USA und China aus. Dann drohen neue Strafzölle. Im Dax steht die Aktie von Osram nach der Übernahme durch AMS im Blick.

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der stärkste Stellenaufbau in den USA seit zehn Monaten hatte Aktienanleger am Freitag in Kauflaune versetzt. Der Dax legte am Freitag rund 0,9 Prozent auf 13.166 Punkte zu und dürfte am Montag kaum verändert in den Handel starten. Auch MDax und TecDax dürften kaum verändert die neue Handelswoche beginnen.

Osram-Aktie im Blick

Die Aktien von Osram Börsen-Chart zeigen schnellten nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch AMS hoch. Auf der Handelsplattform Tradegate verteuerten sie sich um 13 Prozent zum Xetra-Schluss auf 43,50 Euro. Damit sind die Papiere mehr wert als die vom österreichischen Halbleiterhersteller gebotenen 41 Euro. Es sei alles andere als klar gewesen, dass AMS dieses Mal erfolgreich sein würde, sagte ein Händler. Wer bei Osram anderes erwartet und auf fallende Kurse gesetzt habe, sehe sich nun unter Druck. Mehr als 55 Prozent der Aktionäre des MDax -Konzerns haben laut AMS das Übernahmeangebot angenommen.

Carl Zeiss profitiert von Empfehlung

Die Anteile von Carl Zeiss Meditec schüttelten ihre Verluste vom Freitag ab und rückten vorbörslich auf Tradegate um 1,5 Prozent vor. Die Deutsche Bank stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 89 auf 123 Euro an. Analyst Falko Friedrichs prognostiziert in den nächsten drei bis vier Jahren starkes profitables Wachstum. Dafür sei der Medizintechniker gut positioniert.

Ab Sonntag drohen neue Strafzölle für chinesische Importe in die USA

Der Zollstreit zwischen den USA und China dämpft allerdings die Kauflaune, sagten Börsianer. Sie rätseln weiterhin, ob US-Präsident Donald Trump die für den 15. Dezember geplante Verschärfung der Strafzölle in Kraft setzt oder aufschiebt, um das geplante Handelsabkommen mit China unter Dach und Fach zu bringen.

Die Kalender für Unternehmenstermine und relevante Konjunkturdaten sind zu Wochenbeginn weitgehend leer. Wichtiges Thema an den Märkten ist die Parlamentswahl in Großbritannien an diesem Donnerstag (12. Dezember).

Wenige Tage vor der Neuwahl des Parlaments hat der britische Premierminister Boris Johnson mit seinen Konservativen in Umfragen weiter die Nase vorn. Dennoch kann der Regierungschef noch nicht siegessicher sein. Bisherige Umfragen sehen die Konservativen bei deutlich über 40 Prozent, Labour etwa bei 32 bis 33 Prozent. Neue Umfragen, die am Wochenende veröffentlicht wurden, bestätigten diesen Trend, mit kleineren Einbußen für die Konservativen. Oppositionsparteien wie die Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei (SNP) riefen am Sonntag zum taktischen Wählen auf: Dadurch sei es immer noch möglich, das Steuer herumzureißen. Die Labour-Partei um Jeremy Corbyn hat kaum Aussichten auf eine eigene Mehrheit und muss darauf hoffen, nach der Wahl mit Hilfe von kleineren Parteien eine Minderheitsregierung bilden zu können.

Asien überwiegend fester

Asiatische Aktien haben am Montag zugelegt und haben sich von der Dynamik der Wall Street nach überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten mitreißen lassen. Dennoch ist die positive Stimmung durch Sorgen über Chinas Konjunkturabschwächung aufgrund des anhaltenden Handelsstreits gedeckelt. Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, sagte am Freitag, dass eine am 15. Dezember ablaufende Frist von US-Zöllen auf chinesische Konsumgüter noch ticken würde.

"Obwohl die Handelsdaten keine großen Auswirkungen hatten, bremsen die Sorgen über eine Verlangsamung des Wachstums und fehlende staatliche Konjunkturimpulse den Aufwärtstrend der chinesischen Aktien", sagte Naoki Tashiro, Präsident von TS China Research.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 23.427 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1721 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag im frühen Handel wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1059 US-Dollar gehandelt. Sie notierte damit ungefähr auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1094 (Donnerstag: 1,1094) Dollar festgesetzt.

Am Freitag war der Eurokurs nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Am Montag werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Markt bewegen könnten. In Deutschland stehen Zahlen zum Außenhandel auf dem Kalender. Zudem veröffentlicht Sentix ihren Konjunkturindex für die Eurozone und damit einen der ersten Frühindikatoren für den Monat Dezember.

mit dpa und reuters