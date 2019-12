Nach dem Kursrutsch vom Montag startet der Dax einen Erholungsversuch. Der Index kämpft um die Marke von 13.000 Punkten.

Nach dem Kursrutsch vom Wochenauftakt wird der Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Am Montag war er zwei Prozent tiefer bei 12.964,68 Punkten aus dem Handel gegangen - das war der stärkste Kursverlust seit Anfang Oktober.

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte weiterhin der Zollstreit, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Brasilien und Argentinien verhängt hat. Zudem drohen die USA Frankreich mit Sonderzöllen als Reaktion auf die dortige Besteuerung von Digitalkonzernen.

Am Markt wird befürchtet, dass die neuen Zölle eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China in weite Ferne rücken lassen. Daneben haben die Börsianer die Daten zum Autoabsatz in den USA auf dem Zettel.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Asiens Börsen mit Verlusten

Die Zölle von US-Präsident Trump und überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA haben den Anlegern in Fernost die Stimmung verdorben. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen am Dienstag 0,6 Prozent schwächer bei knapp 23.380 Punkten aus dem Handel. In China notierte der Index der wichtigsten Aktien nach Verlusten im Handelsverlauf etwas fester.

Wall Street: Dow und Nasdaq mit Verlusten

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf argentinischen und brasilianischen Stahl haben am Montag die US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Auch der beschleunigte Abwärtstrend der US-Industrie hielt die Anleger von Käufen am Aktienmarkt ab. Die Nachrichten aus der Wirtschaftspolitik und Konjunktur dominierten das Börsengeschehen, sagte Peter Cardillo, Chef-Marktökonom bei der New Yorker Anlagefirma Spartan Capital Securities. Einzelhändler wie Amazon könnten deshalb am sogenannten "Cyber Monday" nicht von der Erwartung auf Rekordumsätze im Internet profitieren.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss ein Prozent schwächer bei 27.783 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3114 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Börsen-Chart zeigen sank um 1,1 Prozent auf 8568 Stellen.

Erwartungsgemäß gegen den Trend gehörten an der Wall Street US-Stahlwerte zu den Gewinnern: US Steel legte 4Prozent zu, bei AK Steel betrug das Plus 4,7 Prozent. Trotz der hohen Erwartungen an den "Cyber Monday" mussten Amazon und Target am Aktienmarkt Verluste von bis zu einem Prozent hinnehmen.

Euro etwas schwächer

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag nach den deutlichen Vortagesgewinnen leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1073 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1023 (Freitag: 1,0982) Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro die Gewinne vom Wochenauftakt vorerst nicht weiter fortsetzen. Unter anderem hatten besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten auf den Industrieunternehmen der Eurozone für Auftrieb gesorgt, während Kennzahlen zur Industriestimmung in den USA enttäuschten.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 61,07 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 56,17 Dollar.

Das Interesse der Anleger am Ölmarkt richtet sich immer stärker auf das Ende der Woche anstehende Treffen der Opec+, einem Zusammenschluss von Mitgliedsstaaten des Ölkartells mit verbündeten Ölstaaten wie Russland. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sich die Opec+ zu einer stärkeren Kürzung der Fördermenge durchringen kann. Die meisten von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Experten gehen davon aus, dass die bereits bestehende Förderkürzung unverändert bestehen bleibt.

Auch Kim So Hyun, Rohstoffexperte beim koreanischen Finanzdienstleister Daishin Securities, rechnet bei dem an diesem Donnerstag in Wien beginnenden Treffen der Opec+ eher nicht mit Änderungen an der bestehenden Förderkürzung. In diesem Fall dürften die Ölpreise in die Nähe der Marke von 50 Dollar zurückfallen, sagte der Experte.

mit Nachrichtenagenturen