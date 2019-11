Auf und Ab an der Börse: Der Dax schwankte am Dienstag stark

Am Mittwoch rückt der US-chinesische Handelsstreit wieder in den Fokus der Anleger. US-Präsident Trump verschärft mit erneuten Drohungen die Situation. Die Aktien von Wirecard leiden vorbörslich unter negativen Nachrichten aus Singapur.

Die Unsicherheit rund um den US-chinesischen Handelskonflikt hat die Börsen wieder im Griff. Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Mittwoch Risiken weitgehend meiden, nachdem US-Präsident Donald Trump China höhere Strafzölle im Falle einer ausbleibenden Einigung androhte.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt zeigte sich der X-Dax als Indikator des deutschen Leitindex Börsen-Chart zeigen im Vergleich zum Xetra-Handelsschluss am Vortag mit 0,4 Prozent schwächer bei 13.169 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigendürfte am Mittwoch mit einem ähnlichen Verlust starten.

"China wird einen Deal machen müssen, den ich mag", hatte Trump am Dienstag gesagt. "Wenn sie das nicht tun, dann war's das." Angesichts der Strafzölle, die China bezahle, sei er "sehr zufrieden" mit der derzeitigen Lage. "Wenn wir keinen Deal mit China machen, erhöhe ich die Zölle nur noch weiter", hatte der US-Präsident am Rande einer Kabinettssitzung im Weißen Haus mitgeteilt. Auf der anderen Seite reagierte China verärgert darüber, dass nach dem US-Abgeordnetenhaus nun auch der Senat die Annahme von Gesetzesentwürfen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschloss. Die chinesische Regierung kritisierte dies scharf, was den Handelskonflikt ebenfalls verschärfen könnte.

Diese Äußerungen sehen Börsianer nun wieder als deutliche Bedrohung für ein Teilabkommen im Zollstreit zwischen den USA und China. So schrieb etwa Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets mit Blick auf die Aussagen von Trump: Ob dieser Druck auf China ausüben und so die Verhandlungen vorantreiben oder aber eine Botschaft an die heimische Bevölkerung senden wollte, sei unklar. Wesentlich indes sei, dass - falls ernsthafte Fortschritte im Handelskonflikt ausblieben -, diese "die Aussichten für das globale Wachstum" belasteten.

Analyst Christian Schmidt von der Helaba warnte zudem, dass die bereits tags zuvor spürbar gewordene höhere Risikoaversion der Anleger nun weiter zunehmen dürfte.

Wirecard mal wieder in Schwierigkeiten

Im Dax stehen die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen erneut im Fokus. Wie das "Handelsblatt" berichtet, hat die Singapur-Tochter des Zahlungsdienstleisters kein Testat für die Jahresbilanz 2017 erhalten. Das sorgte vorbörslich für Unruhe unter den Anlegern. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Aktien im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss bereits 6 Prozent ein. Das im Zuge von negativen Berichten der "Financial Times" immer wieder in die Schlagzeilen gerate Unternehmen äußerte sich inzwischen: Die Tochter in Singapur habe wegen laufender Ermittlungen seitens der dortigen Behörden nicht alle Daten vorlegen können, hieß es. Für den Konzernabschluss nach IFRS sei das nicht relevant.

Die Anteile der Lufthansa Börsen-Chart zeigen gaben vorbörslich auf Tradegate rund 1 Prozent nach. Die in der vergangenen Woche vereinbarte umfassende Schlichtung für die Flugbegleiter ist in letzter Minute geplatzt. Die Fluggesellschaft zog ihre Zustimmung zurück, weil sich zuvor die Gewerkschaft Ufo nicht eindeutig und unbefristet zu einem Streikverzicht auch bei vier Lufthansa-Töchtern bereit erklärt hatte. Zudem nahm die US-Bank Goldman Sachs die Lufthansa-Aktie in die Bewertung auf und empfiehlt sie zum Verkauf. Umweltpolitische Ziele der EU brächten zunehmend Gegenwind für die Branche, hieß es. Trotz des "Burgfriedens" im Preiskampf auf Kurzstrecken unter den europäischen Airlines dürfte die Nachfrage bei der Lufthansa gering bleiben und ein Risiko für 2020 darstellen.

SDax-Neuling Dermapharma legte seine Quartalszahlen vor, die bei den Anlegern vorbörslich gut aufgenommen wurden. Die Papiere des Pharmaunternehmens für dermatologische Produkte legten auf Tradegate um rund 2 Prozent zu.

Dow Jones schließt nach Rekordhoch mit Verlusten

Die erneuten US-Zolldrohungen im Handelsstreit mit China haben zuvor auch schon die Anleger an den asiatischen Börsen verunsichert. In Japan fiel der Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen um 0,6 Prozent auf 23.148 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigen verlor 0,3 Prozent. In China notierte der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen ein Prozent schwächer.

Richtungslos und nur wenig verändert haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 27.934,02 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,06 Prozent auf 3120,18 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen stieg hingegen um 0,12 Prozent auf 8338,74 Punkte. Zum Handelsstart hatten Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 erneut Rekordhochs erreicht.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1073 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1077 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Seit Beginn der Woche wurden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Abend dürften Aussagen der US-Notenbank Fed für etwas mehr Kursbewegung am Devisenmarkt sorgen.

Auf dem Programm steht das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, von dem sich Anleger Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA erhoffen. Zuletzt hatte die Fed nach drei Zinssenkungen im laufenden Jahr Signale für eine Zinspause geliefert.

Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 60,72 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sechs Cent auf 55,15 Dollar.

Nach den jüngsten Kursverlusten haben sich die Ölpreise vorerst stabilisiert. Seit Beginn der Woche waren die Notierungen deutlich gefallen und hatten zeitweise den tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus rücken.

Am Vorabend hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) bekannt gegeben, dass die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche um 5,95 Millionen Barrel gestiegen sind. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung stehen am Nachmittag auf dem Programm. Hier rechnen Analysten ebenfalls mit einem Zuwachs der Reserven an Rohöl, aber nur um 1,5 Millionen Barrel. Steigende Ölreserven sorgen in der Regel für sinkende Ölpreise.

mit Nachrichtenagenturen