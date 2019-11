Börse Frankfurt: Die Stimmung unter den Dax-Anlegern sei nach wie vor optimistisch geprägt, sagen einzelne Händler an der Börse in Frankfurt am Dienstag

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig optimistisch. Der Dax notierte kurz nach Handelsbeginn 0,28 Prozent höher bei 13.244 Punkten. Der deutsche Leitindex bleibt damit vorerst in der Spanne zwischen 13.100 und 13.300 Punkten, in der er sich seit knapp zwei Wochen bewegt.

Der MDax Börsen-Chart zeigen stieg um 0,28 Prozent auf 27.316,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen rückte um 0,14 Prozent auf 3710,14 Punkte vor. Die Stimmung sei nach wie vor positiv und der Mut zum Risiko deutlich größer als die Angst, zu früh zu verkaufen, kommentierte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners in Frankfurt.

Tags zuvor hatte es nur leichte Verluste gegeben, als vage Berichte die Runde machten, China sei wieder pessimistisch hinsichtlich eines erfolgreichen Handelsdeals, da US-Präsident Donald Trump Strafzölle nicht aufheben wolle. Echter Druck war aber ausgeblieben, und Altmann sieht inzwischen zunehmend Warnsignale, die auf einen Umschwung beim Börsenwetter deuten könnten.

Immobilienwerte im Fokus

Unter den Einzelwerten stehen an diesem Tag vor allem Immobilienwerte im Fokus, denn der Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown legte nun ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten TLG Immobilien Börsen-Chart zeigen vor. Sollte die bereits angekündigte Fusion gelingen, würde daraus einer der größten Anbieter von Bürohäusern in Europa entstehen. Aktien von TLG notierten mit 1,7 Prozent im Plus, Aroundtown-Papiere verloren dagegen 0,4 Prozent.

In Europa steht zudem ein weiteres Übernahmevorhaben im Blick, an dem sich die in diesen Dingen vielfach gescheiterte Deutsche Börse Börsen-Chart zeigen wieder beteiligen könnte. Nachdem die Mehrländerbörse Euronext und die Schweizer Börse Six ihr Interesse für den spanischen Börsenbetreiber Bolsas y Mercados Espanoles (BME) bekundeten, könnte einem Medienbericht zufolge auch die Deutsche Börse ein Gebot erwägen.

Die Anteile des Biotechnologie-Unternehmens Morphosys Börsen-Chart zeigen könnten weiter wegen des am Vortag mitgeteilten Studienerfolgs zum Wirkstoffkandidaten Tafasitamab steigen, denn nun äußerten sich weitere Analysten dazu. JPMorgan nannte den Erfolg "signifikant positiv", bei Berenberg schrieb Analystin Shanshan Xu, sie sei nun optimistischer als je zuvor, dass Tafasitamab zugelassen, erfolgreich in den Markt eingeführt und zudem erweitert werde für zusätzliche Indikationen.

Uneinheitliche Entwicklung in Asien, neue Rekordhochs in den USA

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen kletterte um ein Prozent auf 3947 Punkte und der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte zuletzt um 1,4 Prozent auf 27.052 Zähler vor. In Tokio endete der Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen dagegen ein halbes Prozent niedriger bei 23 292,65 Punkten.

Die wichtigsten Indizes an den US-Aktienmärkten haben sich zum Wochenstart zwar nur wenig bewegt, erreichten aber im Verlauf erneut Rekordhochs. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg zwischenzeitlich bis auf knapp 28.041 Punkte und schloss 0,11 Prozent höher bei 28.036,22 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,05 Prozent auf 3122,03 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen gewann 0,16 Prozent auf 8328,48 Punkte.

Euro zum Dollar kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nur wenig bewegt und die Kursgewinne der vergangenen Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1078 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Stand wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1061 Dollar festgesetzt.

Seit dem vergangen Freitag hat sich der Euro von jüngsten Kursverlusten erholen können, nachdem er zuvor unter die Marke von 1,10 Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Am Morgen sprachen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel. Es stehen im Tagesverlauf kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können.

Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 62,35 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 20 Cent auf 56,85 Dollar.

Seit Beginn der Handelswoche stehen die Ölpreise unter Druck. Als Ursache gilt vor allem die Sorge über die weitere Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zuletzt verunsicherten Meldungen, dass China weniger optimistisch auf ein Teilabkommen zur Entschärfung des Handelsstreits blicke. Nachdem zuvor vor allem die USA die Erwartung auf ein erstes Handelsabkommen zwischen den beiden Staaten geschürt hatten, belastete die neueste Nachrichtenentwicklung die Ölpreise.

Marktbeobachter erklärten den Preisdruck aber auch mit der Entwicklung der Ölreserven in den USA. Analysten erwarten einen neuerlichen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl. Erste Daten zu den US-Reserven werden am Abend erwartet.

mit Nachrichtenagenturen