Der Dax nimmt wieder die Marke von 12.300 Zählern in den Blick. In den USA setzt Wirtschaftsberater Larry Kudlow positive Signale im Handelsstreit. Am heutigen kleinen Verfallstag verfallen außerdem Optionen auf Aktien und Indizes.

Zum Verfallstermin an den Terminmärkten wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,4 Prozent im Minus bei 13.180,23 Punkten geschlossen - nun nimmt er wieder die Marke von 13.300 Zählern und damit sein 20-Monats-Hoch in den Blick. Der Grund: Positive Signale im Handelsstreit zwischen den China und den Vereinigten Staaten heben die Kauflaune der Anleger. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Auftakt 0,8 Prozent höher auf 13 273 Punkte. Am Dienstag hatte der Dax Börsen-Chart zeigenmit 13 308 Punkten ein 20-Monats-Hoch erreicht und sich seinem Rekordhoch aus dem Januar 2018 bis auf 250 Zähler angenähert.

Kudlow: "Phase 1 Deal braucht nur noch wenige Federstriche"

Zu Beginn der heißen Phase des Wahlkampfes in den USA lässt Präsident Donald Trump zur Abwechslung wieder Optimismus verbreiten. Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, ließ verlauten, dass der Phase-1-Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China nur noch 'wenige Federstriche' benötige. Das war genau das, was nötig war, um die gedrückte Marktstimmung der letzten Tage aufzuhellen", heißt es bei den Commerzbank-Devisenmarktexperten. Allerdings entspreche dies ziemlich genau der Rhetorik des Finanzministers Steven Mnuchin, der einen Deal schon vor Monaten als "zu 99 Prozent" fertig bezeichnet habe.

Etwas Abwechslung vom Dauerbrenner-Thema Zollstreit versprechen die anstehenden Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Außerdem veröffentlicht die Federal Reserve Bank von New York ihr Konjunkturbarometer.

Unabhängig davon verfallen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Deutsche Wirtschaft schrammt an Rezession vorbei

Die jüngsten Konjunkturdaten aus Asien und Deutschland ergeben kein einheitliches Bild. So schrammte die deutsche Wirtschaft überraschend an einer leichten Rezession vorbei. Aktuelle Wirtschaftsdaten aus Asien aber enttäuschten: In Japan wuchs die Wirtschaft zwischen Juli und September zwar das vierte Quartal in Folge, viele Ökonomen hatten aber mit stärkerem Wachstum gerechnet. In China enttäuschten die Industrieproduktion, der Einzelhandelsumsatz und die Investitionen in Sachanlagen. Außerdem bleibt die politische Lage in Hongkong brisant.

Nikkei in Plus: Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit

Die Börse in Tokio hat am Freitag zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen stieg im Vormittagshandel um 0,7 Prozent auf 23.313 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 0,8 Prozent auf 1697 Zähler. Händler verwiesen auf die gestiegene Aussicht einer Einigung im Handelsstreit USA/China. Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, hatte erklärt, es gebe "sehr konstruktive Diskussionen" mit Peking. Beide Seiten seien in engem telefonischen Kontakt und ein Abkommen könne schon bald geschlossen werden.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat ebenfalls auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,4 Prozent.

Euro weiter bei 1,10 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich an der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung knapp 1,10 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1006 Dollar festgesetzt.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 62,75 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 57,51 Dollar.

Händler nannten zwei Gründe für die steigenden Erdölpreise. Zum einen wurde auf neue Lagerdaten aus den USA erwiesen. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Vorabend einen Rückgang der amerikanischen Rohölvorräte gemeldet. Sinkende Reserven sorgen normalerweise für steigende Ölpreise. An diesem Donnerstag gibt die Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten bekannt.

Hinzu kamen Äußerungen aus den Reihen des Erdölkartells Opec. Mohammed Barkindo, Generalsekretär des Verbunds, hatte am Mittwoch die Erwartung einer rückläufigen Ölproduktion außerhalb der Opec im kommenden Jahr geäußert. Er begründete seine Prognose mit einer schwächeren amerikanischen Schieferölproduktion. Die bislang hohe US-Produktion ist einer der Hauptgründe, warum sich die Opec zunehmend unter Druck sieht, ihre Förderung zwecks Preisstützung weiter zu kürzen.