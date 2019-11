Die von Donald Trump ausgelösten Handelsstreitigkeiten belasten Anleger auch am Donnerstag weiter. Gute Konjunkturdaten aus Deutschland können die schlechten Nachrichten aus Asien kaum aufwiegen. Im Blick stehen Aktien von RWE, Merck und Henkel.

Nach der imposanten Rally am Aktienmarkt in den vergangenen Wochen dürften die Anleger am Donnerstag weiter abwarten. Solange es keine klaren Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt und da US-Präsident Donald Trump sogar eine Erhöhung der Strafzölle androhte, werden Risiken eher gemieden.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax Börsen-Chart zeigen einen im Vergleich zum Vortagsschluss kaum veränderten Stand bei 13.229 Punkten. Erst am Dienstag hatte der deutsche Leitindex bei 13.308 Punkten einen weiteren Höchststand seit Januar 2018 erreicht und ist seit dem Zwischentief Anfang Oktober inzwischen um mehr als 10 Prozent nach oben gesprintet. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Donnerstagmorgen ebenfalls ein stabiler Start erwartet.

Laut Analyst Thu Lan Nguyen von der Commerzbank steht aktuell vor allem Trumps neue Drohung weiter im Fokus. Die Marktteilnehmer hätten anscheinend bisher wohl nur die beiden Szenarien erwogen, dass sich die USA und China entweder auf ein Teilabkommen im Handel einigen oder, falls nicht, vorerst der Status Quo beibehalten würde. "Dass ein Scheitern der Verhandlungen in einer weiteren Eskalation des Konflikts enden könnte, also die Strafzölle nochmals erhöht werden könnten, hatten offenbar nur wenige auf dem Schirm", schrieb er.

Die an diesem Morgen bekannt gegebenen Konjunkturdaten aus Asien und Deutschland ergeben kein einheitliches Bild. So schrammte die deutsche Wirtschaft überraschend an einer leichten Rezession vorbei. Aktuelle Wirtschaftsdaten aus Asien aber enttäuschten: In Japan wuchs die Wirtschaft zwischen Juli und September zwar das vierte Quartal in Folge, viele Ökonomen hatten aber mit stärkerem Wachstum gerechnet. In China enttäuschten die Industrieproduktion, der Einzelhandelsumsatz und die Investitionen in Sachanlagen. Außerdem bleibt die politische Lage in Hongkong brisant.

Henkel meldet Gewinnrückgang

Im Fokus stehen im Zuge der Berichtssaison auch wieder zahlreiche Einzelwerte am deutschen Aktienmarkt. So legten allein aus dem Dax mit Merck KGaA, Henkel und RWE drei Unternehmen ihre Zahlen vor und äußerten sich zum Gesamtjahr.

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA Börsen-Chart zeigen und auch der Versorger RWE Börsen-Chart zeigen sind inzwischen etwas optimistischer geworden, was das Jahr 2019 betrifft. Beide hoben zur Vorlage ihrer Geschäftsberichte ihre Prognosen an, was ihnen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate Gewinne bescherte.

Der Konsumgüterhersteller Henkel Börsen-Chart zeigen indes wurden von der Konjunkturschwäche belastet und meldete einen Gewinnrückgang im dritten Quartal.

Weitere Geschäftsberichte gab es auch aus der zweiten und dritten Börsenreihe, etwa von K+S Deutscher Euroshop, Aumann , Patrizia Immobilien Börsen-Chart zeigen und Cancom Börsen-Chart zeigen .

China-Daten trüben Stimmung an asiatischen Börsen

Die schwachen Konjunkturdaten aus China haben die Stimmung an den asiatischen Börsen am Donnerstag getrübt. In Japan gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen 0,8 Prozent nach auf 23.141 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigen sank um 0,9 Prozent und lag bei 1684 Punkten.

Dow Jones steigt auf Rekordhoch

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen hat am Mittwoch die am Vortag erzielten Rekorde seiner Indexkollegen nachgeholt. Der Leitindex drehte nach schwächerem Start auf und schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27:800 Punkten - unter anderem dank eines Kurssprungs bei Walt Disney. Am Ende ließ der Schwung etwas nach, über die Ziellinie ging er 0,33 Prozent höher bei 27:783,59 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen hatten ihre Bestmarken am Vortag schon nach oben geschraubt und konnten dies zur Wochenmitte nicht wiederholen. Während der S&P 0,07 Prozent höher bei 3094,04 Zählern schloss, gab der Nasdaq um 0,05 Prozent auf 8259,81 Punkte nach.

Euro weiter bei 1,10 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich an der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung knapp 1,10 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1006 Dollar festgesetzt.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 62,75 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 39 Cent auf 57,51 Dollar.

Händler nannten zwei Gründe für die steigenden Erdölpreise. Zum einen wurde auf neue Lagerdaten aus den USA erwiesen. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Vorabend einen Rückgang der amerikanischen Rohölvorräte gemeldet. Sinkende Reserven sorgen normalerweise für steigende Ölpreise. An diesem Donnerstag gibt die Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten bekannt.

Hinzu kamen Äußerungen aus den Reihen des Erdölkartells Opec. Mohammed Barkindo, Generalsekretär des Verbunds, hatte am Mittwoch die Erwartung einer rückläufigen Ölproduktion außerhalb der Opec im kommenden Jahr geäußert. Er begründete seine Prognose mit einer schwächeren amerikanischen Schieferölproduktion. Die bislang hohe US-Produktion ist einer der Hauptgründe, warum sich die Opec zunehmend unter Druck sieht, ihre Förderung zwecks Preisstützung weiter zu kürzen.

mit Nachrichtenagenturen