Dax-Kurstafel in der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Rede zur Handelspolitik viele Fragen hinterlassen. Nachdem der Dow Jones gestern nahezu unverändert schloss und der Nikkei mit Verlusten den Handel beendete, stehen auch hierzulande die Vorzeichen auf rot. Im Fokus stehen die Aktien von Deutsche Wohnen und Schaeffler.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte zur Wochenmitte einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,38 Prozent schwächer auf 13.234 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird ebenfalls etwas tiefer erwartet.

Die Unsicherheit über die internationale Handelspolitik erweist sich einmal mehr als Hemmschuh. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Vorabend nicht wie von vielen Marktakteuren erhofft zu einer möglichen Verschiebung von Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa geäußert. Das sorgte nach Aussage von Analyst Michael Hewson von CMC Markets für Enttäuschung. Auch sei Trump konkretere Angaben zum Verlauf der Gespräche zur Beilegung des Handelskonflikts mit China schuldig geblieben.

Am Vortag hatte der Dax nach zwei schwächeren Tagen wieder den Vorwärtsgang eingelegt und zeitweise über 13.300 Punkten notiert. Seit Anfang Oktober hat der Leitindex mittlerweile um gut 12 Prozent zugelegt. Das Vertrauen in den Aufwärtstrend sei noch da, aber die Aufwärtschancen würden am Markt inzwischen offenbar als begrenzt betrachtet, sagte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Das Dax-Rekordhoch bei knapp 13.597 Punkten bleibe jedoch in Reichweite.

An diesem Mittwoch verarbeiten die Anleger erneut eine Menge an Quartalszahlen, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Auf der Agenda stehen die Berichte von Deutsche Wohnen Börsen-Chart zeigen, des Autozulieferers Leoni Börsen-Chart zeigen und des Chemiekonzerns Lanxess Börsen-Chart zeigen. Zahlen gibt es auch von Ströer Börsen-Chart zeigen, Ado Properties, HHLA Börsen-Chart zeigen, Bechtle Börsen-Chart zeigen, Nordex Börsen-Chart zeigen und Sixt Börsen-Chart zeigen.

Vorbörslich auffällig im Plus waren Deutsche Wohnen Börsen-Chart zeigen. Sie wurden von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms gestützt. Kräftig im Plus waren zudem die Anteile des Pharma- und Laborausrüsters Sartorius Börsen-Chart zeigen, nachdem JPMorgen sie mit "Overweight" und dem Verweis auf starke Endmärkte in die Bewertung aufgenommen hatte.

Auch Infineon Börsen-Chart zeigen sollten nach einer Kaufempfehlung vom Bankhaus Metzler im Auge behalten werden. Die Anteile des Autozulieferers Schaeffler Börsen-Chart zeigen waren vorbörslich ebenfalls unter den Gewinnern. Hier erwarb BDT Capital einen signifikanten Anteil an Vorzugsaktien.

Die asiatischen Börsen standen am Mittwoch vor allem wegen der neuerlichen Unruhen in Hongkong unter Druck. Der japanische Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen fiel am Mittwoch um 0,9 Prozent auf 23.320 Punkte, und die Börse Shanghai büßte 0,4 Prozent auf 2903 Zähler ein. Der Hongkonger Leitindex rutschte sogar um 2 Prozent ab.

Die Regierung der ehemaligen britischen Kronkolonie erwartet weitere gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und den Sicherheitsbehörden. Aus diesem Grund sollen am Donnerstag sämtliche Schulen der chinesischen Sonderverwaltungszone geschlossen bleiben. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Rede zwar gesagt, die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit China stehe kurz bevor. Gleichzeitig drohte er aber mit neuen Strafzöllen, sollte der Deal platzen.

In den USA trat der Dow Jones Börsen-Chart zeigen nach dem kaum bewegten Wochenauftakt auch am Dienstag auf der Stelle. Zur Schlussglocke machte er eine Punktlandung auf dem Vortagsstand von 27.691,49 Zählern. Während andere US-Indizes zwischenzeitlich erneut Rekordstände erreichten, schrammte das Kursbarometer der Wall Street im Handelsverlauf um wenige Punkte an seiner Bestmarke von 27.774 Punkten vorbei.

Der marktbreite S&P 500 schaffte es im Verlauf erstmals über die Marke von 3100 Punkten, während sich der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen den 8300 Punkten näherte. Der Schwung ließ zwar wie beim Dow nach, beide blieben aber in der Gewinnzone. Der S&P schloss 0,16 Prozent höher bei 3091,84 Zählern, während der Nasdaq-Auswahlindex um 0,27 Prozent auf 8263,79 Punkte stieg.

Euro knapp über 1,10 Dollar - Neuseeland-Dollar steigt

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch knapp über der Marke von 1,10 US-Dollar halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1010 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1015 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit zum einen auf Inflationsdaten. Erwartet werden Preisdaten unter anderem in Deutschland, Großbritannien und den USA. Die US-Inflation hat hohe Bedeutung für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, deren Chef sich am späten Nachmittag vor dem Kongress äußern wird. Bisher signalisiert die Fed eine Zeit konstanter Zinsen, nachdem sie diese in diesem Jahr dreimal reduziert hat.

Deutlich zulegen konnte am Morgen der neuseeländische Dollar. Zur US-Währung legte er etwa ein Prozent zu. Ausschlaggebend war die Zinsentscheidung der neuseeländischen Notenbank in der Nacht auf Mittwoch. Sie hatte ihren Leitzins zur Überraschung vieler Analysten nicht weiter reduziert. Die Zentralbank verwies auf Hinweise, dass sich die neuseeländische Volkswirtschaft stabilisiere. Die Notenbank des Landes war eine der ersten größeren Zentralbanken, die in diesem Jahr mit der Lockerung begonnen hatte.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 61,78 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 56,56 Dollar. Vor allem die Unsicherheit im Handelsstreit zwischen den USA und China belastet den Ölpreis.

