Auch am Donnerstag sind an der Frankfurter Börse keine großen Sprünge zu erwarten. Anleger müssen erstmal die Flut der Unternehmensbilanzen verarbeiten. Mit der Deutschen Telekom, Siemens, Lufthansa, HeidelbergCement und Munich Re legen fünf Dax-Konzerne ihre Zahlen vor.

Der Dax Börsen-Chart zeigen kommt auf dem höchsten Niveau seit anderthalb Jahren kaum noch vom Fleck. Am Donnerstag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator eine Stunde vor dem Börsenstart ein minimales Plus von 0,01 Prozent auf 13.187 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex den dritten Tag in Folge kaum von der Stelle kommen. Zu Wochenbeginn hatte er erstmals seit Juni 2018 wieder die 13.000-Punkte-Marke geknackt. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Donnerstag ebenfalls ein wenig fester erwarte.

Leichte Bremswirkung entfalten Börsianern zufolge auch Berichte, wonach sich die Unterzeichnung eines Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China wohl bis in den Dezember verzögert. Entsprechende Hoffnungen sind seit geraumer Zeit der wichtigste Kurstreiber für die Märkte. Zudem erreicht die hiesige Berichtssaison mit Geschäftszahlen von gleich fünf Dax-Konzernen sowie unzähligen Berichten aus der zweiten und dritten Reihe ihren wöchentlichen Höhepunkt.

Telekom hebt Gewinnziel an

Die Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen profitierte im dritten Quartal wieder von ihren gut laufenden Geschäften in den USA sowie von Zukäufen. Zudem hoben die Bonner ihr Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebitda) an und nahmen Änderungen an ihrer Dividendenpolitik vor. Die sehr gute Entwicklung der Profitabilität sollte der Aktie neuen Schwung geben, auch wenn der verbesserte Ausblick nicht wirklich überrasche, sagte ein Händler. Der Fokus liege zudem weiter auf der anstehenden Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint - diese sei offenbar auf einem guten Weg.

Derweil habe die Lufthansa Börsen-Chart zeigen im wichtigen Sommerquartal nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, hieß es aus dem Markt. Am diesjährigen operativen Gewinnziel (bereinigtes Ebit) hält die Fluggesellschaft trotz des Flugbegleiter-Streiks und des Preiskampfes im Europaverkehr fest.

Der Technologiekonzern Siemens Börsen-Chart zeigen übertraf im Schlussquartal seines Geschäftsjahres ebenfalls die Analystenerwartungen. Zudem wollen die Münchener die Dividende anheben. Börsianer störten sich allerdings etwas an vorsichtigen Aussagen zum neuen Geschäftsjahr.

Quartalszahlen veröffentlichten zudem der Baustoffkonzern HeidelbergCement Börsen-Chart zeigen und Munich Re Börsen-Chart zeigen - der Rückversicherer hatte allerdings schon im Oktober Eckdaten vorgelegt.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick.

Nikkei und Dow Jones kaum verändert

Nur wenig verändert und ohne eindeutige Richtung haben sich Asiens wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag präsentiert. Der Tokioter Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen schloss 0,11 Prozent höher bei 23.330,32 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 0,06 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index Börsen-Chart zeigen kurz vor Handelsschluss 0,37 Prozent tiefer.

Auch in den USA setzt sich die Stagnation auf hohem Niveau zur Wochenmitte fort. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen zeigte sich am Mittwoch mit 27.492,56 Punkten letztlich unbewegt. Am Vortag war der US-Leitindex zunächst noch auf ein Rekordhoch gestiegen, hatte die Gewinne anschließend aber wieder eingebüßt. Der den breiteren Markt widerspiegelnde S&P 500, der am Montag ein Rekordhoch erklommen hatte, lag am Ende mit 0,07 Prozent im Plus bei 3076,78 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen gab nach einem Rekordhoch am Vortag um 0,17 Prozent auf 8196,03 Punkte nach.

Euro fällt auf Dreiwochentief

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1055 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor gut drei Wochen. Der Dollar konnte im Gegenzug zu vielen Währungen etwas zulegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1090 Dollar festgesetzt.

Am Markt wurde die Dollar-Stärke mit neuerlichen Zweifeln an einer raschen Teileinigung zwischen den USA und China im Handelsstreit erklärt. Nach Medienberichten tun sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt schwer, einen geeigneten Ort und einen passenden Termin zur Unterzeichnung des Abkommens zu finden. Der US-Dollar wurde daher etwas stärker als sicherer Hafen angesteuert.

An Konjunkturdaten stehen am Donnerstag Produktionsdaten aus der deutschen Industrie im Fokus. Mit Spannung wird erwartet, ob sich das verarbeitende Gewerbe etwas von den Belastungen durch die schwächere Weltwirtschaft und die vielen politischen Risiken erholen kann. Zudem wird die EU-Kommission neue Wirtschaftsprognosen veröffentlichen.

Ölpreise stabil nach Vortagsverlusten

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach deutlichen Verlusten am Vortag zunächst stabilisiert. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 61,71 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen geringfügig auf 56,37 Dollar.

Zur Wochenmitte wurden die Erdölpreise durch zwei Entwicklungen belastet. Zum einen hatte das US-Energieministerium einen starken Anstieg der amerikanischen Rohölvorräte gemeldet. Gerade im aktuellen Umfeld einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage stellt dies eine Belastung für das Preisniveau am Ölmarkt dar.

Zum anderen gab es Äußerungen, die eine weitere Produktionskürzung durch das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Staaten zweifelhaft erscheinen lassen. So hat Russlands Energieminister Alexander Nowak den Rohölmarkt als tendenziell ausgeglichen und das Preisniveau als angemessen bezeichnet. Die Ölstaaten treffen sich Anfang Dezember, um über ihre Förderpolitik zu beraten. Fachleute drängen angesichts einer schwächeren Nachfrage und einer hohen US-Produktion auf eine Förderkürzung.

mit Nachrichtenagenturen