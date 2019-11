Auf die Anleger prasselt am Mittwoch eine Flut von Quartalszahlen ein. Diese müssen erst einmal verarbeitet werden, der Dax stagniert zunächst auf Vortagsniveau. Im Fokus stehen die Aktien von BMW, Wirecard und Adidas.

Der Dax Börsen-Chart zeigen stagniert am Mittwoch zunächst weiter auf seinem hohen Niveau. Kurz nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex 0,01 Prozent niedriger bei 13.147 Punkten. Er hatte bereits am Dienstag wenig Dynamik gezeigt und mit einem minimalen Plus geschlossen, womit er sich auf dem höchsten Niveau seit Juni 2018 behauptete.

Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Werte verlor am Mittwochmorgen 0,05 Prozent auf 26.858,48 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen ging es indes um 0,07 Prozent auf 3678,97 Punkte hoch.

"Nach den starken Gewinnen ist für die Anleger jetzt erst mal Abwarten angesagt", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem müssen die Anleger einmal mehr eine Flut von Unternehmenszahlen verarbeiten. Zuletzt hatten Hoffnungen, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zumindest zu einem Teilabkommen kommt, die Aktienkurse beflügelt. "Ohne neue Impulse in Form positiver Nachrichten werden weitere Kursgewinne schwierig", glaubt Altmann. "Trotz des imposanten Anstiegs sehen wir bis jetzt aber kaum Gewinnmitnahmen. Die Masse (der Anleger) glaubt offensichtlich an weitere Kursgewinne."

Laut Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets "wartet die Börse jetzt auch auf ein Signal, dass es in China konjunkturell wieder aufwärts geht". Es bleibe abzuwarten, "ob der bloße Waffenstillstand im Handelskonflikt mit den USA genügt, das Wachstum im Reich der Mitte wieder anzuschieben".

BMW, Adidas und Wirecard überzeugen

Mit Blick auf die laufende Berichtssaison standen vor allem die Dax-Mitglieder BMW , Adidas und Wirecard im Fokus. Stanzl hält eine Fortsetzung der Rally für möglich, sofern die veröffentlichten Zahlen überzeugen.

Der Autobauer BMW Börsen-Chart zeigen fasste nach einem schwierigen Jahresbeginn im dritten Quartal wieder stärker Tritt. Die Münchener konnten den Gewinn vor Zinsen und Steuern um knapp ein Drittel steigern und schnitten damit deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Auch die viel beachtete operative Marge im Kerngeschäft Automobilbau legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum sichtbar zu, und der Konzernumsatz stieg stärker als prognostiziert. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Auch der Sportartikelhersteller Adidas Börsen-Chart zeigen schnitt im vergangenen Quartal überraschend gut ab. Zudem setzen die Herzogenauracher auf eine deutliche Umsatzbeschleunigung im Schlussquartal und bestätigten den Ausblick. Die Aktien setzten sich mit plus 1,2 Prozent an die Dax-Spitze.

Beim Zahlungsabwickler Wirecard Börsen-Chart zeigen konnten sich die Anleger über ein anhaltend starkes Wachstum freuen, welches sich auch im kommenden Jahr fortsetzen sollte.

Mehr als 12 Prozent aufwärts ging es für Heidelberger Druck Börsen-Chart zeigen. Der Druckmaschinenhersteller hat von der steigenden Nachfrage in den USA und China im Kerngeschäft Bogenoffset und dem Trend zur Digitalisierung profitiert. "Die Zahlen lagen über den Erwartungen", sagte ein Händler.

Papiere des Chemikalienhändlers Brenntag Börsen-Chart zeigen kletterten um mehr als 4 Prozent. Die Zahlen waren gemischt, aber das operative Ergebnis war besser als gedacht", sagte ein Händler. Das Herunterschrauben der Prognose sei erwartet worden.

Nikkei auf Jahreshoch, Dow Jones auf Rekordhoch

An den zuletzt gut gelaufenen Börsen Asiens haben die Anleger am Mittwoch erst einmal durchgeschnauft. Der Tokioter Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen hatte im frühen Handel ein Jahreshoch erreicht und schloss 0,22 Prozent im Plus bei 23.303,82 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen schloss mit einem Minus von 0,45 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong lag der Hang Seng Börsen-Chart zeigen kurz vor Handelsschluss minimal in der Verlustzone.

Am US-Aktienmarkt haben die ungebrochenen Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit für Rekordstände gesorgt. Sowohl der Dow Jones Börsen-Chart zeigen als auch der Nasdaq Börsen-Chart zeigen erreichten am Dienstag im frühen Handel Höchstmarken. Doch rasch verließ die Anleger der Mut wieder. Die Gewinne bröckelten zum Teil ab.

Der Dow Jones, der bis auf 27.560 Punkte gestiegen war, ging mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 27.492,63 Punkte aus dem Tag. Der technologielastige Nasdaq verlor 0,01 Prozent auf 8210,18 Punkte, war allerdings zeitweise bis auf 8229 Punkte nach oben geklettert. Der S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 3074,62 Zähler. Der den breiten Markt widerspiegelnde Index hatte zum Wochenstart eine Höchstmarke erreicht.

Euro weiter unter 1,11 Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat zur Wochenmitte weiter unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1075 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1109 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen im Euro-Raum einige Konjunkturdaten von Belang an. Veröffentlicht werden Auftragsdaten aus der deutschen Industrie, Umfragewerte aus dem europäischen Dienstleistungssektor und Einzelhandelszahlen aus dem gemeinsamen Währungsraum. In den USA ist es ruhiger. Allerdings melden sich dort, wie auch in Europa, einige hochrangige Zentralbanker zu Wort.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 62,66 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 25 Cent auf 56,98 Dollar.

Die Ölpreise haben ihre Aufschläge, die sie seit Freitag eingefahren haben, damit nicht ganz halten können. Grund für die steigenden Preise war aufkommender Optimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China. An den Märkten wird es mittlerweile für möglich gehalten, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt zumindest in Teilen einigen können.

Leicht belastet wurden die Rohölpreise dagegen durch neue Lagerdaten aus den USA. Nach Angaben des American Petroleum Institute (API) vom Dienstagabend sind die Erdölvorräte in den USA in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Höhere Bestände üben in der Regel Preisdruck aus. An diesem Mittwoch veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Vorratsdaten.

