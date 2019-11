Börse in Frankfurt am Main

Nach Kursverlusten am Reformationstag startet der Dax am Freitag mit Gewinnen. Im Monat Oktober rückte der deutsche Leitindex rund 3,5 Prozent vor. Noch mehr können sich die Investoren freuen, die zu Jahresbeginn eingestiegen sind. Zum Wochenschluss stehen zunächst die Aktien von Metro im Fokus.

Dank positiver Nachrichten von Chinas Industrie steuert der Dax Börsen-Chart zeigen am Freitag auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Kurz nach dem Börsenstart gewann der deutsche Leitindex 0,43 Prozent auf 12.922 Punkte. Für den MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,36 Prozent auf 26 342,97 Punkte hoch und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,35 Prozent auf 3617,14 Zähler.

Angesichts der jüngsten Schwächephase zeichnet sich für den Dax ein Wochenplus von lediglich 0,2 Prozent ab. Den Monat Oktober hatte er indes nach einer dreiwöchigen Rally am Donnerstag mit einem satten Kurszuwachs von 3,5 Prozent beendet. Seit Jahresbeginn steht aktuell ein beeindruckendes Plus von rund 22 Prozent zu Buche.

Zwar freuten sich viele über den starken chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex, der "ein starkes Lebenszeichen von der chinesischen Wirtschaft" sei. Die vom gleichnamigen Wirtschaftsmagazin gemessene Stimmung bei den kleineren und mittleren Unternehmen Chinas hat sich im Oktober überraschend verbessert. "Allerdings sollten die Anleger in ihrer Euphorie nicht übersehen, dass der gestern veröffentlichte (staatliche) offizielle Einkaufsmanagerindex in die andere Richtung zeigt, nämlich nach unten", gab Altmann zu bedenken. Zudem sei die gestrige Warnung Chinas, "dass ein langfristiger und tragfähiger Handelsdeal mit den USA aktuell unwahrscheinlich sei, an den Börsen verpufft". Altmann macht deshalb "eine gefährliche Gemengelage" aus: "Negative Nachrichten werden einfach ausgeblendet."

An der New Yorker Börse hatte am Vortag wieder aufkeimende Zweifel an einer Entspannung im chinesisch-amerikanischen Zollstreit Anleger von Engagements abgehalten. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss am Donnerstag 0,5 Prozent tiefer auf 27.046 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen gab 0,1 Prozent auf 8292 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3037 Punkte ein.

Mit Blick auf aktuelle Unternehmensnachrichten zeichnet sich ein ruhiger Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt ab. Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky mit seinem Konsortium EPGC der größte Einzelaktionär von Metro wird. Die Holding habe eine Option ausgeübt, ein Aktienpaket von der Haniel-Familie zu kaufen, und halte 29,99 Prozent an dem Handelskonzern, so EPGC. Man habe die Option, weitere Aktien von Haniel zu kaufen.

Ein Börsianer zeigte sich angesichts des gescheiterten Übernahmeversuchs im August überrascht vom anhaltenden Interesse Kretinskys an dem Unternehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Metro-Titel vorbörslich zweieinhalb Prozent.

Euro vor wichtigen US-Daten stabil

Der Euro hat sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1160 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1154 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am Nachmittag wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Zum einen stellt die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht vor. Zum anderen präsentiert das Institut ISM seinen Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässliches Konjunkturbarometer für die größte Volkswirtschaft der Welt.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum bewegt. Auf Wochensicht steuern sie aber auf deutliche Abschläge zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,63 US-Dollar. Das war in etwa so viel wie am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 54,30 Dollar.

In den vergangenen Tagen haben die Rohölpreise spürbar unter Druck gestanden. Ausschlaggebend waren unter anderem neuerliche Zweifel an einer grundsätzlichen Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zusammen mit der schwächeren Verfassung der Weltwirtschaft trübt dies die Aussichten für die globale Ölnachfrage. Das belastet die Preise.

Zunehmende Zweifel gibt es auch am Zusammenhalt des Verbunds Opec+. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der traditionellen Opec-Länder unter Führung Saudi-Arabiens und weiteren einflussreichen Ölproduzenten wie Russland. Gerade auf russischer Seite werden Stimmen lauter, die eher gegen weitere Förderkürzungen sprechen. Mit diesem Vorgehen hat der Verbund den Ölpreisverfall vor etwa einem Jahr gestoppt. Fachleute sehen die Notwendigkeit weiterer Kürzungen.

mit Nachrichtenagenturen