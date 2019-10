Der Dax nähert sich wieder der Marke von 13.000 Zählern. In den USA war der marktbreite S&P 500 am Freitag auf ein Rekordhoch geklettert.

Zum Auftakt einer schicksalhaften Woche für Großbritannien wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag die Marke von 13.000 Punkten in den Blick nehmen. Am Freitag hatte die Rekordjagd an der Wall Street dafür gesorgt, dass der Index bereits auf 12.894 Punkte stieg. Nach vorbörslichen Indikationen dürfte der Dax im frühen Handel die Marke von 12.900 Zählern am Montag hinter sich lassen.

Anleger blicken auf Großbritannien: Im Ringen um den Brexit steht am Freitag der Ablauf der offiziellen Austrittsfrist ins Haus. Premierminister Boris Johnson will am Montag im Unterhaus über Neuwahlen am 12. Dezember abstimmen lassen. Parallel dazu beraten die EU-Staaten darüber, ob sie dem britischen Antrag auf einen erneuten Brexit-Aufschub stattgeben.

Etwas Abwechslung von diesem Thema versprechen die anstehenden Börsenbilanzen. Neben den Dax-Konzernen Covestro und Deutsche Börse öffnet die Google-Mutter Alphabet ihre Bücher.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag zunächst ein Drei-Monats-Hoch erreicht. Die entscheidende Impulse kamen von risikoreicheren Vermögenswerten, deren Gewinne von den Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen China und den USA kommenden Monats getrieben wurden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 22.862 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1650 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Der US-Dollar stagnierte in Erwartung eines US-Zinsentscheids.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,75 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0603 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9954 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1080 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1032 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2817 Dollar.

