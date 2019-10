Die Berichtssaison ist wieder angelaufen, Daimler und BASF überzeugen mit guten Zahlen. Das lässt den Dax gleich zu Beginn des Handels wieder über die Marke von 12.800 Punkte steigen.

Inmitten der angelaufenen Berichtssaison und vor der EZB-Zinsentscheidung hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag erneut den Sprung über die Hürde von 12.800 Punkten gewagt. Bis 12.900 Punkte ist es nun nicht mehr weit: Wenige Minuten nach Handelsbeginn gewann der Leitindex 0,60 Prozent auf 12.873,60 Punkte. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat er mittlerweile rund 7 Prozent gewonnen. Für gute Stimmung sorgte unter anderem der Autobauer Daimler mit seinem Geschäftsbericht für das dritte Quartal.

Der MDax Börsen-Chart zeigen für mittelgroße Werte rückte am Donnerstagmorgen um 0,41 Prozent auf 26 285,73 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen stieg um 0,23 Prozent auf 3615,15 Zähler.

"Die zuletzt vollzogene Entwicklung des Dax ist sehr beachtenswert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. "Gerade in Hinblick auf die bisherigen Störfeuer in der geopolitischen Gemengelage war eine Konsolidierung wahrscheinlicher gewesen. Nun aber setzen die institutionellen Investoren verstärkt auf deutsche Aktien und antizipieren damit eine baldige Konjunkturerholung in Europa und speziell in Deutschland."

Neben zahlreichen Quartalsberichten - darunter die von BASF und Daimler - steht an diesem Tag die Europäische Zentralbank im Fokus. Zwar werden keine neuen Weichenstellungen erwartet, doch es ist die letzte Zinssitzung von EZB-Präsident Mario Draghi, der dann ausscheiden wird. Am Markt wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

Daimler und BASF überzeugen mit Quartalsberichten

Der Autobauer Daimler Börsen-Chart zeigen, der in diesem Jahr bereits zweimal seine Jahresziele gekappt hatte, scheint nun wieder überzeugen zu können. Beim Umsatz im dritten Quartal traf er die Markterwartung exakt, das operative Ergebnis (Ebit) fiel sogar etwas besser als erwartet aus. Das könnte die wegen der Konjunkturschwäche gesenkte Prognose für die Trucksparte in den Hintergrund treten lassen.

Positiv dürfte auch der Quartalsbericht des Chemieriesen BASF Börsen-Chart zeigen aufgenommen werden. Trotz der schwachen Konjunktur lief es in einzelnen Sparten besser als erwartet, so dass der Gewinn weniger deutlich als angenommen zurückging.

Gelobt wurden am Markt außerdem einige Zahlenwerke von MDax-Unternehmen, allen voran die "exzellenten vorläufigen Zahlen" des Chipherstellers Dialog Semiconductor Börsen-Chart zeigen.

Ceconomy Börsen-Chart zeigen blickt dank einer besser als erwartet ausgefallenen operativen Geschäftsentwicklung in Spanien, Italien und Deutschland im vierten Geschäftsquartal nun optimistischer auf das Gesamtgeschäftsjahr 2018/19. Statt eines rückläufigen operativen Ergebnisses wird nun ein stabiles erwartet, wie das Unternehmen am Vorabend informierte. Das komplette Zahlenwerk will Ceconomy eine Woche vor Heiligabend vorlegen.

Der Handelskonzern Metro Börsen-Chart zeigen legte ebenfalls seine Eckzahlen zum vierten Geschäftsquartal vor und bekräftigte sein Ziel für das operative Jahresergebnis.

Adva Börsen-Chart zeigen lieferte Händlern zufolge ebenfalls starke Quartalszahlen und auch der Umsatzausblick sei besser als erwartet ausgefallen, hieß es.

Auch der Bericht des Gabelstaplerherstellers Kion Börsen-Chart zeigen wurde gelobt. Erfreut wurde unter anderem auf die wieder gestiegenen Aufträge verwiesen. Während es für das Kion-Papier auf Tradegate daher ebenfalls nach oben ging, büßte die Aixtron-Aktie Börsen-Chart zeigen dort rund dreieinhalb Prozent ein. Der Spezialanlagenbauer rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit weniger Umsatz als im Vorjahr.

Nikkei beendet Handel mit Gewinnen

An den asiatischen Börsen hat der japanische Aktienmarkt am Donnerstag an seine jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen erreichte im Handelsverlauf ein Jahreshoch und schloss 0,55 Prozent höher bei 22.750,60 Punkten. Am stärksten gefragt waren Aktien aus dem Energiesektor. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch Papiere aus dem Gesundheitswesen.

An den chinesischen Börsen hingegen zeigte sich kein einheitliches Bild. So zog der Hang-Seng-Index Börsen-Chart zeigen in Hongkong zuletzt um 0,63 Prozent an, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen minimal nachgab.

Dow Jones profitiert von starken Kursausschlägen bei Boeing und Caterpillar

Teils starke Kursausschläge der Aktien von Schwergewichten haben am Mittwoch das Geschehen im New Yorker Aktienhandel bestimmt. Die großen Börsenindizes legten indes erst in den letzten Handelsminuten noch leicht zu. So stieg der Dow Jones schließlich noch um 0,17 Prozent auf 26.833,95 Punkte. Damit setzte sich jedoch die Stagnation des Index der vergangenen Tage unter 27.000 Punkten fort.

Etwas Rückenwind erhielt der Dow durch die Kursgewinne von Boeing Börsen-Chart zeigen und Caterpillar Börsen-Chart zeigen, nachdem beide Konzerne Quartalszahlen vorgelegt hatten. Zwar konnten beide Unternehmen mit ihren Zahlen nicht wirklich überzeugen. Anleger schienen aber zu Aktien zu tendieren, "deren Geschäftsentwicklung einen Boden gefunden haben könnten", hieß es von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

Der marktbreite S&P 500 schloss 0,28 Prozent höher bei 3004,52 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen rückte um 0,19 Prozent auf 7889,47 Zähler vor. Einem stärkeren Anstieg standen sehr die hohen Kursverluste großer Halbleiterhersteller im Wege. Grund waren enttäuschende Prognosen von Texas Instruments Börsen-Chart zeigen für das Schlussquartal 2019.

Euro vor EZB-Zinssitzung kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag vor einer Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1135 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1128 (Dienstag: 1,1130) Dollar festgesetzt.

Im Fokus stand am Morgen auch die türkische Lira Börsen-Chart zeigen. Nach deutlichen Kursgewinnen am Vortag kam es am Morgen zu einer Gegenbewegung. Bis zum Vorabend konnte die türkische Währung noch von der Aufhebung von US-Sanktionen gegen die Türkei profitieren. Dies sei wegen des von der Türkei zugesagten dauerhaften Waffenstillstands im Norden Syriens möglich, erklärte der amerikanische Präsident Donald Trump.

Ölpreise geben Teil der Vortagsgewinne ab

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach einem starken Anstieg vom Vortag. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,88 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 55,53 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise nach einem überraschenden Rückgang der Ölreserven in den USA kräftig gestiegen. Der Preis für US-Rohöl legte in kurzer Zeit etwa zwei Dollar zu, nachdem die US-Regierung gemeldet hatte, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,7 Millionen Barrel gesunken waren. Am Markt war hingegen der sechste Anstieg der Ölreserven in Folge erwartet worden.

Die Lagerdaten aus den USA hatten den stärksten Anstieg der Ölpreise seit dem Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien Mitte September zur Folge. Die Reaktion auf die Lagerdaten war auch deshalb so heftig, weil der Interessenverband American Petroleum Institute (API) am Dienstag von einem Anstieg der Ölreserven ausgegangen war.

mit Nachrichtenagenturen