Positive Signale im Zollstreit zwischen den USA und China sorgen nach den Gewinnen vom Vortag auch am Dienstag für gute Laune unter den Anlegern. Der Dax nimmt Kurs auf 12.800 Punkte. Unter den Einzelwerten stehen Aktien der Deutschen Telekom und der Software AG im Blick.

Eine bislang unerwartet starke Bilanzsaison und Anzeichen für eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben am Dienstag die Stimmung an der Frankfurter Börse gestützt. Der Dax Börsen-Chart zeigen stieg in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 12.773 Punkte.

Die Mehrheit der Investoren habe mit eher schwachen Unternehmensbilanzen für das dritte Quartal gerechnet und sei bislang eher positiv überrascht worden, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Es bestehe nun die Hoffnung, dass auch die US-Technologieriesen wie Amazon Börsen-Chart zeigen, Alphabet Börsen-Chart zeigen und Apple Börsen-Chart zeigen die Erwartungen übertreffen könnten. "Eine starke Bilanzsaison sollte die Rezessionsängste wieder etwas lindern."

Aktien der Software AG gefragt

Um mehr als zehn Prozent nach oben ging es für die Aktien der Software AG Börsen-Chart zeigen. Deutschlands zweitgrößter Software-Konzern bestätigte nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal seine Jahresziele. Die Zahlen seien besser als erwartet, stellte Harald Schnitzer, Analyst bei der DZ Bank fest. Er bekräftige daher seine Kaufempfehlung für die Titel der Software AG.

In den Blick könnten heute zudem die Aktie der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen rücken. Hintergrund ist der Rückzug Colorados aus der Allianz von US-Bundesstaaten, die gegen die milliardenschwere Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint klagen. Colorados Generalstaatsanwalt Phil Weiser begründete die Entscheidung mit Zugeständnissen, die T-Mobile unter anderem beim Netzausbau gemacht habe. Nach Mississippi zieht sich damit bereits der zweite US-Staat aus dem Verfahren zurück, das den kartellrechtlich umstrittenen Zusammenschluss der dritt- und viertgrößten Anbieter auf dem US-Mobilfunkmarkt verhindern soll.

Freenet Börsen-Chart zeigen stehen nach Neuigkeiten rund um das Übernahmevorhaben der Beteiligung Sunrise im Blick. Die Schweizer geben im Ringen um eine milliardenschwere Kapitalerhöhung für den geplanten Kauf von UPC erst einmal klein bei. Freenet hatte bereits angekündigt, gegen die Kapitalerhöhung zu stimmen.

Dass der neuseeländische Milchgigant Fonterra seine Spanne für die Milchpreise ab Hof anhob, könnte zudem den Aktien von Gea Group Börsen-Chart zeigen Auftrieb geben. Der Maschinenbauer ist recht stark auf die Milchindustrie ausgerichtet. "Fonterras Schritt ist ein erstes Anzeichen einer Erholung des Milchsektors", kommentierte ein Händler.

Analystenurteile dürften zudem DWS und Lanxess bewegen. Barclays nahm die Bewertung von DWS Börsen-Chart zeigen mit "Overweight" und einem Kursziel von 34 Euro auf. Die Aussichten für Vermögensverwalter in Deutschland schätzt die britische Bank optimistischer ein als in Frankreich und Italien. Das Gewinnwachstum der Deutsche-Bank-Tochter DWS sei zudem besonders dynamisch.

JPMorgan senkte indes Lanxess Börsen-Chart zeigen auf "Neutral" mit beibehaltenem Kursziel von 60 Euro. Die US-Bank verwies darauf, dass die Aktie des Spezialchemieherstellers seit Jahresbeginn deutlich zugelegt hat.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick.

Gewinne in den USA und Asien

Der Optimismus im Zollstreit zwischen den USA und China hat auch den asiatischen Aktienmärkten zu leichten Gewinnen verholfen. Der chinesische Vize-Außenminister Le Yucheng sagte am Dienstag, beide Seiten hätten einige Fortschritte in den Gesprächen gemacht. Solange sie sich gegenseitig respektierten, sei kein Problem zu groß, um gelöst zu werden. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich am Montag zuversichtlich geäußert. Allerdings war der Börsenhandel wegen des Feiertags in Japan dünn, und viele Investoren hielten sich wegen der andauernden Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit zurück. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,4 Prozent zu. In Südkorea notierten die Kurse ein Prozent höher. Der chinesische CSI300 gab dagegen 0,2 Prozent nach.

Auch in den USA sorgte die Zuversicht im Zollstreit für Gewinne. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg um 0,21 Prozent auf 26.827,64 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 3006,72 Punkte hoch. Die Aktien des iPhone-Konzerns Apple Börsen-Chart zeigen und der Bank JPMorgan Chase Börsen-Chart zeigen erreichten Rekordhochs, während es für Boeing abermals deutlich abwärts ging. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen verbuchte einen Zuwachs von 0,91 Prozent auf 7940,33 Zähler.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1153 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1173 (Freitag: 1,1144) Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro die seit Mitte Oktober angefallenen Kursgewinne in etwa halten. Auch das britische Pfund hielt sich am Morgen stabil, nachdem es in den vergangenen etwa zwei Wochen rund 6 Prozent an Wert gewonnen hatte. Die jüngste politische Entwicklung in Großbritannien konnte die Kurse vorerst nicht belasten.

Der britische Premierminister Boris Johnson steht unter Zeitdruck. Er muss das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Vertrags im Eiltempo durch das Parlament peitschen. Das Unterhaus berät im Verlauf des Tages in zweiter Lesung über das Gesetz. Nötig ist ein Verfahren mit drei Lesungen in beiden Parlamentskammern in London. Johnson will Großbritannien weiterhin Ende des Monats aus der EU führen.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben sich am Dienstag leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete 58,81 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um elf Cent auf 53,20 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Der Fokus richte sich bereits auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA. So werden Daten zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl des Interessenverbandes American Petroleum Institute (API) erwartet. Am Mittwoch folgen dann die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche die sechste Woche in Folge gestiegen sind. Steigende Ölvorräte in den USA können ein Hinweis auf eine geringe Nachfrage oder ein zu hohes Angebot sein und belasten in der Regel die Ölpreise.

mit Nachrichtenagenturen