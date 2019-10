Dax-Kurve an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Nach dem Kurssprung vom Vortag halten sich Anleger am Donnerstag erst einmal zurück. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU im Brexit-Streit hatte den Leitindex am Vortag auf ein 14-Monats-Hoch getrieben. Im Fokus stehen neben dem heute beginnenden EU-Gipfel die Aktien von Zalando.

Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Donnerstag vor dem anstehenden EU-Gipfel zunächst zurückhalten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen signalisierte knapp eine Stunde vor der Eröffnung ein Minus von 0,20 Prozent auf 12.645 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen deutete sich eine um rund 0,2 Prozent tiefere Eröffnung an.

Mit 12.698 Punkten hatte der Dax am Vortag einen neuen Höchststand seit August 2018 erreicht. Im bisherigen Wochenverlauf hatte er bereits die Hürde von 12.500 Punkten und das bisherige Jahreshoch von Anfang Juli übersprungen.

Nach der Klärung der wichtigsten Brexit-Fragen hoffen die Europäische Union und Großbritannien auf einen Deal bei dem am Nachmittag in Brüssel beginnenden EU-Gipfel. Zwei Wochen vor dem geplanten EU-Austritt der Briten am 31. Oktober hatten Experten beider Seiten am Mittwoch entscheidende Fortschritte in Fragen erzielt, die lange als die größten Hürden galten. Allerdings steht eine weiterer Stolperstein aus: Das britische Parlament soll auf einer Sondersitzung am Samstag über die angestrebte Vereinbarung abstimmen.

Zalando gefragt

Unter den Einzelwerten könnten am Donnerstag die Aktien von Zooplus einen Blick wert sein. Der Online-Tierbedarfshändler steigerte den Umsatz im dritten Quartal deutlich, wenngleich die Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nachließ. An seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr hielt Zooplus fest. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Titel im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag um 3,5 Prozent.

Die Aktien von Corestate Capital erholten sich auf Tradegate um knapp 5 Prozent vom fast 20-prozentigen Kurseinbruch am Mittwoch. Der Immobilienverwalter bestätigte am Donnerstag seine Jahresziele. Der operative Geschäftsverlauf sei durchweg positiv und die Wachstumsaussichten attraktiv, hieß es. Die Corestate-Papiere waren am Mittwoch nach Informationen über eine Leerverkaufsposition von Muddy Waters Capital auf Talfahrt gegangen. Der Hedgefonds ist berüchtigt dafür, auf fallende Kurse zu wetten und gleichzeitig auf angebliche Schwachstellen in den jeweiligen Unternehmen hinzuweisen.

Die Papiere von Zalando Börsen-Chart zeigen reagierten auf Tradegate mit einem Gewinn von 0,8 Prozent auf einen positiven Analystenkommentar. Das Investmenthaus Mainfirst stufte die Anteilscheine des Online-Modehändlers von "Underperform" auf "Neutral" hoch und hob das Kursziel von 31 auf 42 Euro an. Analyst Tobias Sittig erhöhte seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) von Zalando.

Negative Vorgaben aus den USA und aus Asien

An der Wall Street ist nach der jüngsten Rally wieder ein Stück weit Ernüchterung eingekehrt. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Mittwoch etwas nach. Für Belastung sorgten Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel: Die Erlöse waren im September erstmals seit gut einem halben Jahr wieder gesunken. Zudem sahen Marktbeobachter angesichts neuer Spannungen zwischen den USA und China die Chancen für ein umfassendes Handelsabkommen beider Länder ein wenig schwinden.

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen fiel um 0,08 Prozent auf 27.001,98 Punkte, nachdem der US-Leitindex am Dienstag noch die Marke von 27.000 Punkten zeitweise deutlich hinter sich gelassen hatte. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,20 Prozent tiefer bei 2989,69 Zählern und der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen verlor 0,29 Prozent auf 7920,21 Punkte.

Der Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze drückte auch an den asiatischen Aktienmärkten auf die Stimmung. Die Leitindizes der Börsen in Tokio und Shanghai kamen am Donnerstag kaum vom Fleck und notierten bei 22.745 und 2977 Punkten.

Euro und Pfund halten Gewinne

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstagmorgen ebenso wie das britische Pfund seine Vortagsgewinne gehalten. Im frühen Handel kostete ein Euro 1,1075 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1025 Dollar festgelegt.

Beflügelt wurden der Euro und das Pfund in den vergangenen Tagen durch die Hoffnung, dass sich Großbritannien und die Europäische Union doch noch auf einen geregelten Ausstieg der Briten aus der EU einigen können. Die Annäherung hatte das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Mai getrieben.

Am Donnerstag dürfte die Anleger vor allem der beginnende EU-Gipfel beschäftigen, auf dem der Brexit ein großes Thema sein wird. Daneben könnten auch einige amerikanische Konjunkturdaten für Kursbewegung sorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Produktionsdaten aus der durch den US-chinesischen Handelskonflikt gebeutelten Industrie.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Händler nannten neue Lagerdaten aus den USA als Grund. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 58,93 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 52 Cent auf 52,84 Dollar.

Am Markt wurden die Preisabschläge mit Vorratszahlen des American Petroleum Institute (API) begründet. Demnach sind die Rohölbestände der USA in der vergangenen Woche kräftig um 10,5 Millionen Barrel gestiegen. Die Daten sind Wasser auf die Mühlen derer, die vor einer schwächeren Erdölnachfrage warnen. Als ein Hauptgrund gilt der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Weltwirtschaft belastet.

Die amerikanische Regierung wird ihre wöchentlichen Lagerzahlen am Donnerstagnachmittag präsentieren. Analysten rechnen im Mittel mit einem wesentlich schwächeren Vorratsaufbau um drei Millionen Barrel. Die Daten des Energieministeriums werden am Ölmarkt meist noch stärker beachtet als die API-Zahlen.

mit Nachrichtenagenturen