Kursrally an den Börsen: Der Dax legte am Freitag deutlich zu, da Investoren auf eine Entschärfung des Zollstreits setzen

Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit treiben den Dax weiter an. Die Aktie von SAP reagiert mit einem Kurssprung auf den Wechsel an der Spitze.

Hoffnungen auf eine Entschärfung des Zollstreits zwischen den USA und China sowie auf einen Brexit-Kompromiss geben dem Dax Börsen-Chart zeigen Auftrieb. Er legte zur Eröffnung am Freitag 0,7 Prozent auf 12.252 Punkte zu. Auch die Nebenwerte-Indizes MDax und TecDax erzielten deutliche Gewinne. Am Vorabend waren Dow Jones und Nasdaq ebenfalls mit Gewinnen aus dem Handel gegangen.

US-Präsident Donald Trump zog eine positive Zwischenbilanz der aktuellen Handelsgespräche. Dies schürte Börsianern zufolge Spekulationen auf einen zumindest partiellen Deal. Parallel dazu setzten Anleger dank entsprechender Signale darauf, dass ein chaotischer EU-Ausstieg Großbritanniens verhindert werden kann.

SAP-Chef McDermott tritt zurück - Aktie springt

Bei den Unternehmen stand SAP im Rampenlicht. Der Softwarekonzern legte Quartalsergebnisse vor und gab überraschend den Abgang des Chefs Bill McDermott bekannt. Umsatz und Gewinn lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst J. Derrick Wood vom Vermögensverwalter Cowen. Durch den Wechsel an der Spitze werde die Unternehmensführung verjüngt und könnte mehr Dynamik entfalten, sagte ein Börsianer. SAP-Aktien gewannen zeitweise um 8 Prozent auf 114 Euro und waren mit Abstand größter Gewinner im Dax. Auch die Titel der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen und der Lufthansa Börsen-Chart zeigen konnten deutlich zulegen.

Hugo Boss Aktien brechen ein

Die Titel von Hugo Boss rutschten dagegen um bis zu zwölf Prozent auf ein Neun-Jahres-Tief von 39,41 Euro ab. Die Modefirma schraubte nach einem schwachen Quartalsergebnis seine Gesamtjahresziele zurück. "Die Gewinnwarnung kommt nicht überraschend, ist angesichts der überragenden LVMH-Zahlen von gestern aber dennoch eine Enttäuschung", sagte ein Börsianer.

Asiens Börsen legen deutlich zu - Hoffnung im Zollstreit

In der Hoffnung auf eine Entschärfung des Zollstreits zwischen den USA und China steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei Börsen-Chart zeigen stieg am Freitag um 1,1 Prozent auf 21.798 Punkte. Die Börse Shanghai gewann 0,8 Prozent und die Aktien in Hongkong im Schnitt sogar 2,4 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine positive Zwischenbilanz der Handelsgespräche gezogen. Er will den chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He am Freitag im Weißen Haus treffen. Die Analysten der National Australia Bank warnten allerdings vor überzogenem Optimismus.

Die Positionen bei Kernpunkten wie dem Schutz geistigen Eigentums lägen noch weit auseinander. Daher sei eher mit einem Waffenstillstand als mit einem Handelsdeal zu rechnen. Der bereits angeschlagenen Weltwirtschaft helfe dies nur wenig. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt gehörte Seven & I. Die Aktien stiegen um fünf Prozent, nachdem der Einzelhändler seine Pläne für einen Konzernumbau vorgelegt hatte.

Explosion auf iranischem Öltanker - Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag die Gewinne aus dem frühen Handel nach Meldungen über eine Explosion auf einem iranischen Öltanker deutlich ausgebaut. Am Morgen sprang der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) in kurzer Zeit auf ein Tageshoch bei 54,57 US-Dollar. Zuvor war US-Öl noch bei 53,80 Dollar gehandelt worden.

Zeitgleich legte auch der Preis für Rohöl aus der Nordsee deutlich zu. Bei der Sorte Brent wurde in der Spitze ein Preis von 60,33 Dollar erreicht, nachdem ein Fass zuvor 59,40 Dollar gekostet hatte.

Der Anstieg der Ölpreise erfolgte, nachdem das iranische Ölministerium eine Explosion auf einem iranischen Öltanker im Roten Meer bestätigt hatte. Laut Ölministerium wurde das Schiff am Freitagmorgen 60 Seemeilen von der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda entfernt von zwei Raketen getroffen.

Es habe keine Verletzten gegeben und alle Besatzungsmitglieder seien wohlauf, so das Ministerium laut Nachrichtenagentur IRNA. Auch die Schäden seien gering und die Crew habe das Schiff wieder unter Kontrolle. Experten untersuchen jedoch weiterhin die Ursache der Explosion. Zu dem angeblichen Raketenangriff gab das Ölministerium keine weiteren Details bekannt.

Euro legt weiter zu

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Freitag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1020 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht an der Marke von 1,10 Dollar gehandelt worden war. Am Vortag hatte der Kurs bei 1,1034 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit 20. September erreicht.

Seit Beginn der Woche hat der Euro damit etwa ein halbes Prozent an Wert gewonnen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1030 (Mittwoch: 1,0981) Dollar fest.

Nach wie vor wird der Euro von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gestützt, nachdem sich die Hoffnung auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verstärkt hatten.

Weitere leichte Kursgewinne gab es am Morgen auch beim britischen Pfund. Die Währung konnte am Vortag stark zulegen, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson und der irische Regierungschef Leo Varadkar nach einem Treffen Chancen für ein Brexit-Abkommen gesehen hatten.

luk / dpa-afx