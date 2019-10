Wirecard hebt die Prognose an und steht im Dax erneut im Blick

Am Dienstag wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern rund 0,34 Prozent höher starte und die Marke von 12.100 deutlich hinter sich lassen. Am Montag war der Leitindex 0,7 Prozent fester bei 12.097 Zählern aus dem Handel gegangen.

Erneut gilt das Augenmerk der Anleger der Konjunktur: Aus Deutschland werden die Daten zur Industrieproduktion im August erwartet. Die Aufträge waren in dem Monat geschrumpft, das macht eine Rezession in Deutschland wahrscheinlicher. Daneben hält zwei Tage vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde der Zollstreit zwischen den USA und China sowie etwa eine Woche vor dem EU-Gipfel der Brexit die Börsen in Atem.

Bei den Einzelwerten könnten die Papiere von Wirecard Börsen-Chart zeigen in den Fokus rücken. Der Zahlungsabwickler hat seine Mittelfristziele bei Umsatz und Gewinn nach oben geschraubt. Dank eines beschleunigten eigenen Wachstums, der stärkeren Konzentration auf Großunternehmen und auch dank der Partnerschaft mit dem Technologiekonzern Softbank rechnet der Konzern nun im Jahr 2025 mit mehr Umsatz und Gewinn als bisher. Der Umsatz soll dann mehr als 12 Milliarden Euro erreichen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mehr als 3,8 Milliarden. Vorbörslich ging es mit den Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen um 2 Prozent nach oben, am Vortag hatten die Papiere mit plus 2,7 Prozent geschlossen.

Im Blick stehen auch die Aktien von Qiagen Börsen-Chart zeigen. Ein schwacher Umsatzausblick und der überraschende Abgang des Konzernchefs verstimmen die Anleger des Gendiagnostik-Spezialisten: Die Papiere knickten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag um rund 12 Prozent ein.

Qiagen blickt wegen eines niedriger als gedachten Wachstums in China vorsichtiger auf das Umsatzwachstum im dritten Quartal. Zudem rechnet das Unternehmen mit Umbaukosten vor dem Hintergrund der strategischen Partnerschaft mit Illumina.

Euro zeigt sich nur gering verändert

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0974 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0993 (Freitag: 1,0979) Dollar festgesetzt.

Seit Ende der vergangenen Woche hat sich der Euro damit knapp unterhalb der Marke von 1,10 Dollar stabilisiert. Zuvor hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung belastet und sie war zeitweise auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. Im weiteren Handelsverlauf dürften die anstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China stärker in den Fokus der Anleger rücken und für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,67 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 53,03 Dollar.

Zum Wochenauftakt hatte die Hoffnung auf Fortschritte bei anstehenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China den Ölpreisen noch stärkeren Auftrieb verliehen. Zeitweise war der US-Ölpreise am Montag bis knapp über 54 Dollar gestiegen.

Kurz vor den für Donnerstag und Freitag geplanten Gesprächen hat die US-Regierung allerdings neue Maßnahmen gegen zahlreiche chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen verkündet. Mit dem Vorwurf der Unterdrückung einer religiösen Minderheit wurden diese auf eine schwarze Liste von Organisationen gesetzt, von denen nach Einschätzung der amerikanischen Regierung eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und außenpolitische Interessen der USA ausgehe.

mit Nachrichtenagenturen