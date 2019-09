Der Dax schwankt. Anleger sind wegen der politischen Krisen in USA und Großbritannien nervös.

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag niedriger starten. Am Donnerstag hatte er wegen Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China 0,4 Prozent im Plus bei 12.288,54 Punkten geschlossen. Etwas Abwechslung von diesem Thema verspricht eine Flut von Konjunkturdaten, die auf Anleger zurollt. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Barometer für die Stimmung der europäischen Verbraucher und Firmenlenker.

In den USA werden unter anderem die Konsumausgaben veröffentlicht. Von diesen Zahlen versprechen sich Börsianer Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Brexit, Zollstreit, Impeachment - Anleger bleiben nervös

"Die Anleger bleiben in einem Wechselbad der Gefühle", sagte ein Börsianer. Während es die Spekulationen um Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Washington und Peking gebe, seien die politischen Risiken mit der Diskussion über eine Amtsenthebung von Trump auf der anderen Seite aber auch um einen Faktor größer geworden. Weiter für Unsicherheit sorge auch das Brexit-Drama.

Wall Street erneut im Minus: Nervosität wegen Trump

An den US-Börsen gaben Dow Jones Börsen-Chart zeigen und Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen erneut nach. Neue Hoffnungen auf ein baldiges Ende im US-chinesischen Zollstreit stand ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump entgegen. Anleger halten sich auf Grund dieser politischen Risiken mit Käufen zurück.

Die USA und Japan haben ein neues Handelsabkommen für die Sektoren Landwirtschaft und Digitales abgeschlossen, um den gegenseitigen Warenaustausch weiter anzukurbeln. Zugleich hatte Trump mit Blick auf den Zollstreit mit China verkündet, dass es "gute Chancen" für einen Deal gebe. Dieser rücke "näher und näher", sagte er.

Anleger hatten sich zuletzt die Frage gestellt, ob ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten Einfluss auf die geplanten Gespräche der beiden Länder haben könnte. Die Demokraten werfen dem Republikaner Verfassungsbruch vor.

McDonald's testet vegane Burger von Beyond Meat

Auf Seite der Unternehmen legten die Aktien von Beyond Meat am Donnerstag zweistellig zu, nachdem bekannt wurde, dass der Fastfood-Riese McDonald's Börsen-Chart zeigen die fleischlosen Burger in Kanada testen möchte. Allerdings hatte die Aktie des Börsenstars, die Ende Juli kurzzeitig die Marke von 220 Dollar überschritten hatte, in den vergangenen zwei Monaten auch knapp 30 Prozent an Wert verloren und war auf 130 US-Dollar abgesackt. Zuletzt notierte die Aktie bei 156 US-Dollar. Die Aktie war im Mai zu einem Preis von 25 Dollar je Aktie an die Börse gegangen und hat sich auf aktuellem Niveau mehr als versechsfacht.

Fitness-Fahrrad Peloton erlöst bei Börsengang mehr als eine Milliarde Dollar

Der Fitnessgerätehersteller Peloton ist bei seinem Börsengang auf eine hohe Investorennachfrage gestoßen. Das erst 2012 gegründete Unternehmen konnte die 40 Millionen angebotenen Aktien am oberen Ende der Spanne von 26 bis 29 Dollar platzieren. Der Emissionserlös lag damit bei 1,16 Milliarden Dollar (1,28 Mrd Euro). Damit ist Peloton das achte Unternehmen in diesem Jahr, das bei seinem Börsengang mehr als eine Milliarde einspielt

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 62,35 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 56,47 Dollar.

Nach zwei Handelstagen mit Verlusten haben sich die Ölpreise vorerst stabilisiert. Zuvor hatte unter anderem ein Anstieg der Ölreserven in den USA die Preise belastet. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 2,4 Millionen Barrel auf 419,5 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,6 Millionen Barrel gerechnet.

Am Ölmarkt bleiben die Reparaturarbeiten an Ölanlagen in Saudi-Arabien ein beherrschendes Thema, die durch einen Angriff außer Betrieb gesetzt worden waren. Laut jüngsten Medienberichten läuft die Instandsetzung durch den staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco schneller als zunächst gedacht. Rohstoffexperten hegen allerdings Zweifel an den Berichten und verweisen auf den geplanten Börsengang von Saudi Aramco, der durch eine lange Reparaturdauer nicht gefährdet werden soll.