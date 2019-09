Wegen neuer Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt dürfte sich der Dax Börsen-Chart zeigen am Donnerstag erst einmal stabilisieren. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex lässt gut eine Stunde vor der Eröffnung einen dünnen Aufschlag von 0,1 Prozent auf 12.247 Punkte erwarten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen wird am Morgen knapp im Minus erwartet.

Der Dax hat zuletzt drei Tage im Minus geschlossen, konnte aber am Vortag nach ermutigenden Aussagen von US-Präsident Donald Trump im späteren Handel seine Verluste schon reduzieren. Auf diesem Niveau dürfte er sich nun am Donnerstag vorerst behaupten. Trump hatte gesagt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte. Die Unsicherheit am Markt wegen eines möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten rückte damit etwas in den Hintergrund.

Henkel im Blick, Wirecard gefragt

Auf Unternehmensseite sollten die Anleger die Aktien des Klebstoffkonzerns Henkel Börsen-Chart zeigen im Blick haben. Ein gesenkter Gewinnausblick des US-Konkurrenten HB Fuller könnte hier auf die Stimmung drücken. Vorbörslich ging es für die Henkel-Titel in einem sehr dünnen Handel um 0,8 Prozent bergab.

Der Autozulieferer Hella präsentierte am Morgen seine Quartalszahlen, die zunächst auf eine durchwachsene Reaktion stießen. Im vorbörslichen Handel ging es für die Papiere des Lichtspezialisten um 1,75 Prozent nach unten.

Die üblicherweise schwankungsreichen Wirecard-Aktien Börsen-Chart zeigen gehörten dieses Mal vorbörslich mit 1,7 Prozent zu den Gewinnern. Rückenwind gab hier eine optimistische Analystenstimme der Experten von der Société Generale. Ihrer Einschätzung nach sollte es sich auszahlen, dass bei dem Zahlungsdienstleister wieder mehr die fundamentale Story in den Fokus rückt.

Die Börse in Tokio reagierte ebenfalls positiv auf die neue Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 22.069 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigen stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1627 Punkten.

Zuvor drehte schon der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen ins Plus und machte seine Vortagesverluste komplett wett. Der Index stieg um 0,61 Prozent auf 26.970,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,62 Prozent auf 2984,87 Zähler. Für den technologielastigen und konjunktursensiblen Auswahlindex Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen ging es sogar um 1,21 Prozent auf 7803,54 Punkte nach oben.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Euro-Kurs erholt sich etwas

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Donnerstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0959 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0982 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt gab es im frühen Handel eine Gegenbewegung. Am Mittwochabend war die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,0942 Dollar gefallen. Ursache war eine breitangelegte Dollarstärke, die den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte. Die Aussicht auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hatte die Anleger zur Wochenmitte verunsichert und für eine stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagen gesorgt, zu denen auch der Dollar zählt.

Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten wieder etwas stärker in den Fokus am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm steht am Nachmittag unter anderem eine weitere Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 62,35 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um zwei Cent auf 56,47 Dollar.

Nach zwei Handelstagen mit Verlusten haben sich die Ölpreise vorerst stabilisiert. Zuvor hatte unter anderem ein Anstieg der Ölreserven in den USA die Preise belastet. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 2,4 Millionen Barrel auf 419,5 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,6 Millionen Barrel gerechnet.

Am Ölmarkt bleiben die Reparaturarbeiten an Ölanlagen in Saudi-Arabien ein beherrschendes Thema, die durch einen Angriff außer Betrieb gesetzt worden waren. Laut jüngsten Medienberichten läuft die Instandsetzung durch den staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco schneller als zunächst gedacht. Rohstoffexperten hegen allerdings Zweifel an den Berichten und verweisen auf den geplanten Börsengang von Saudi Aramco, der durch eine lange Reparaturdauer nicht gefährdet werden soll.

mit Nachrichtenagenturen