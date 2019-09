Der Dax hat die Marke von 12.000 Punkten überwunden und dürfte seine Erholungsrally am Donnerstag fortsetzen. Die Aussicht, dass ein harter Brexit möglicherweise vermieden wird, sowie Signale aus China im Handelsstreit stützen den Dax.

In Erwartung weiterer US-Konjunkturdaten wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte unter anderem dank schwindender Ängste vor einem chaotischen Brexit ein Prozent im Plus bei 12.025,04 Punkten geschlossen.

Nach den enttäuschenden Einkaufsmanager-Indizes vom Dienstag fiebern Anleger den US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP entgegen. Sie geben eine Vorgeschmack auf die amtlichen Zahlen am Freitag und erlauben Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen. Experten rechnen für August mit dem Aufbau von 149.000 Stellen, nach einem Plus von 156.000 im Vormonat.

Erleichtert reagieren Anleger auf die jüngste Entwicklung im Brexit. Das britische Parlament verabschiedete am Mittwochabend ein Gesetz, das es Premierminister Boris Johnson unmöglich machen soll, das Land ohne Scheidungsvereinbarung aus der EU zu führen. Den Antrag Johnsons auf vorgezogene Neuwahlen lehnten die Abgeordneten ab.

Ein weiterer Stimmungsaufheller war Börsianern zufolge die Ankündigung Chinas, die Gespräche zur Beilegung des Zollstreits mit den USA wieder aufnehmen zu wollen. Dies schürte Hoffnung auf eine Entspannung des Konflikts.

Euro kaum verändert, Nikkei klar im Plus

Entspannungssignale in Hongkong, beim Brexit und im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag auf ein Monatshoch klettern lassen. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag gegen Mittag 2,5 Prozent im Plus bei 21.157 Punkten. Dies ist der höchste Wert seit dem 2. August. Der breiter gefasste Topix.TOPX stieg um 2,3 Prozent auf 1540 Zähler, auch dies ein Vier-Wochen-Hoch.

Zuvor hatte es sowohl in Hongkong als auch in London und im Handelsstreit zwischen den USA und China positive Signale gegeben. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zog einen umstrittenen Gesetzentwurf zurück, an dem sich die monatelangen Massenproteste entzündet hatten. Das britische Parlament verabschiedete gegen den Willen von Premierminister Boris Johnson ein Gesetz, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll. Und die USA und China planen voraussichtlich im Oktober eine neue Runde hochrangiger Handelsgespräche.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 106,65 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1334 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9837 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1027 Dollar und zog um 0,3 Prozent auf 1,0851 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2241 Dollar.