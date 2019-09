Kursrally an der Börse

Kursgewinne: Der Dax nimmt wieder die Marke von 12.000 Zählern in den Blick

Der Dax dürfte am Mittwoch die Marke von 12.000 Punkten überwinden. Die Aussicht, dass Boris Johnson mit seinen Plänen für einen harten Brexit scheitern könnte und der Austritt der Briten aus der EU abermals verschoben wird, stützt die Kurse in Europa.

Gestützt auf die Hoffnung auf eine Lösung des Brexit-Dramas dürfte der Dax Börsen-Chart zeigen am Mittwoch die Marke von 12.000 Punkten überwinden: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 12.040 Punkte. Am Freitag hatte sich der Dax Börsen-Chart zeigen charttechnisch freigeschwommen, und diesen Ausbruch am gestrigen Dienstag bestätigt.

Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts fügten Premierminister Boris Johnson eine schwere Niederlage zu. 328 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend im britischen Unterhaus für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet - 301 waren dagegen. Bereits am Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden. Johnson will bei einer weiteren Niederlage eine Neuwahl beantragen.

"Damit stehen die Zeichen auf eine weitere Verschiebung des Brexit", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "An der Börse kommen diese Nachrichten gut an. Ein harter No-Deal-Brexit hat mit der Zeit zwar etwas von seinem Schrecken verloren, bleibt aber das Albtraum Szenario der Börsianer."

Konjunkturdaten aus den USA

Niederlage für Bojo: Die Opposition hat einen Gesetzesentwurf gegen einen No-Deal-Brexit auf den Weg gebracht

Etwas Abwechslung vom Thema Brexit versprechen die anstehenden Konjunkturdaten. Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Stimmungsbarometer der deutschen Einkaufsmanager und die europäischen Einzelhandelsumsätze. In den USA legt die Notebank Fed am Abend (MESZ) ihren Konjunkturbericht vor.

Aus dem sogenannten "Beige Book" versprechen sich Anleger Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen.

Nach dem verlängerten Labor-Day-Wochenende ist die Wall Street schwach in den September gestartet. Nach einer starken Vorwoche fiel der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Dienstag um 1,08 Prozent auf 26 118,02 Punkte. Dabei belasteten unter Druck stehende Boeing-Aktien sowie enttäuschende Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Anleger zeigten sich außerdem weiter beunruhigt vom schwelenden Handelskrieg. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen fiel um 1,06 Prozent auf 7609,51 Zähler.

Volkswagen und Delivery Hero im Blick

Hierzulande schauen die Anleger unter anderem auf Delivery Hero Börsen-Chart zeigen. Der Essenslieferant wird wegen steigender Bestellungen und neuer Kunden etwas zuversichtlicher für den Umsatz im Gesamtjahr. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien gut 2 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.

Zudem könnten Analystenkommentare die Kurse bewegen. So empfahl die Commerzbank die Papiere von Wacker Neuson zum Kauf. Auf Tradegate gewannen die Anteilsscheine fast 4 Prozent. Für die Vorzugsaktien von Volkswagen Vz. Börsen-Chart zeigen ging es auf Tradegate um gut 1 Prozent nach oben. Hier stützte eine Empfehlung der US-Bank JPMorgan

Wall Street mit Verlusten

Der vielbeachtete ISM-Index für die US-Industrie machte den Anlegern am Dienstag neue Sorgen, da er für August überraschend unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen war. Er erreichte den tiefsten Stand seit Januar 2016. "Die USA galten in den vergangenen Quartalen als Hort der Stabilität, doch wie der Index zeigt, kommt das verarbeitende Gewerbe nun spürbar ins Wanken", bewertete dies Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank.

Apple und Boeing unter Druck

Im Dow wurden Boeing Börsen-Chart zeigen von Berichten belastet, wonach die Gräben mit den US-Behörden beim Flugverbot für den Krisenjet 737 Max nicht kleiner werden. So war bekannt geworden, dass ein Expertenausschuss der US-Aufsicht FAA für die Prüfung der ursprünglichen Zulassung mehr Zeit braucht. Am Markt sorgen sich Anleger nun allmählich davor, dass die Flugzeuge auch an Weihnachten noch am Boden bleiben müssen. Die schwergewichtige Boeing-Aktie sackte als Index-Schlusslicht um 2,7 Prozent ab.

Für die Aktien von Apple Börsen-Chart zeigen ging es im Dow ebenfalls deutlich bergab, und zwar um 1,5 Prozent. Dies wurde am Markt direkt mit den neuen Strafzöllen begründet, die einige Produkte des Technologiekonzerns beträfen. Der iPhone-Hersteller gilt vom Handelsstreit wegen seiner Lieferkettenbeziehungen und der Rolle Chinas als Wachstumsmarkt schon länger als besonders stark betroffen.

Euro kaum verändert, Börsen in China mit Gewinnen

Der Aktienmarkt in Tokio hat am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag gegen Mittag wenig verändert bei 20.631 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent auf 1506 Zähler. In China legten die Indizes überwiegend zu.

Insgesamt blieb die Stimmung an der Börse wegen zunehmender Furcht vor einer weltweiten Rezession gedrückt. Die US-Industrieproduktion schrumpfte im August erstmals seit drei Jahren, Neuaufträge und Einstellungszahlen brachen angesichts steigender Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China ein.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,97 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,1660 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9867 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen fast unverändert bei 1,0974 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0831 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2110 Dollar.

