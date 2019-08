Kursgewinne: Der Dax legte am Donnerstag deutlich zu und dürfte am heutigen Freitag weiter steigen, sagen Händler voraus

Händler erwarten am Freitag weitere Kursgewinne im Dax. Sie begründen dies vor allem mit der sich abzeichnenden Annäherung im Handelsstreit zwischen China und den USA. Anleger geben sich also entspannt - vorerst jedenfalls.

Der Dax Börsen-Chart zeigen wird am Freitag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer 1,2 Prozent auf 11.838,88 Punkte gewonnen. Im Fokus werden die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Handelsgespräche zwischen den USA und China stehen. Beide Seiten hatten am Donnerstag Signale für eine neue Verhandlungsrunde gegeben. Zudem steht eine Reihe von Konjunkturdaten an wie die deutschen Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen der Euro-Zone. Aus den USA werden unter anderem die Konsumausgaben und der Chicago Einkaufsmanager-Index erwartet.

Kräftig aufwärts war es Donnerstag mit den Aktienkursen an der Wall Street gegangen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen stieg um 1,25 Prozent auf 26.362 Punkte und setzte somit die Erholung vom Mittwoch fort. Beobachter begründeten die Aktienkäufe mit positiven Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA.

Auch in Asien verzeichneten die Märkte Kursgewinne. In Tokio gewann der Nikkei Börsen-Chart zeigen zuletzt 1,12 Prozent. In der laufenden Woche trat der Markt damit praktisch auf der Stelle. An Chinas Festlandbörse waren die Kursgewinne beim CSI 300 zum Wochenausklang mit 0,69 Prozent nicht ganz so ausgeprägt. In Hongkong war der Markt ebenfalls etwas fester. Der Hang Seng Börsen-Chart zeigen legte um 0,65 Prozent zu. Aus dem chinesischen Wirtschaftsministerium hatte es geheißen, dass eine Eskalation nicht gut für China, die USA und den Rest der Welt sei.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Euro gibt weiter nach

Der Euro Börsen-Chart zeigenhat am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1044 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1072 Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern reagierte der Euro auf Aussagen zur Geldpolitik in der Eurozone. Am Vortag hatte die designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Stellungnahme an das Europäische Parlament Hinweise auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik formuliert. Demnach hat die EZB nach Ansicht Lagardes die Zinsuntergrenze noch nicht erreicht. Die Aussicht auf sinkende Zinsen belastet in der Regel eine Währung.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigenkostete am Morgen 61,10 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen geringfügig um 13 Cent auf 56,58 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise ihre deutlichen Gewinne der vergangenen Handelstage halten. Seit Dienstag ist der Preis für US-Öl und der für Brent-Öl um jeweils mehr als zwei Dollar gestiegen. Als Ursache gilt unter anderem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise aber auch von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China gestützt.