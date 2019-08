Gute Nachrichten aus Italien stützen den Dax. Der deutsche Leitindex nimmt wieder die Marke von 11.800 Punkten in den Blick.

Die Erholung an der Börse setzt sich fort: Der deutsche Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen baute am Donnerstag im frühen Handel seine Gewinne aus und notierte zuletzt 0,8 Prozent fester bei 11.777 Punkten. Auch in Europa legte der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen um 0,3 Prozent zu. Zu den Gewinnern im Dax gehörten am Morgen die Aktien von Siemens Börsen-Chart zeigen und Henkel Börsen-Chart zeigen.

In Italien sind die Weichen für eine neue Koalitionaus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) gestellt. Es wird erwartet, dass der Staatspräsident Sergio Mattarella am Morgen den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte beauftragt, eine Regierung zu bilden. Vor allem in der EU dürfte eine Koalition mit Beteiligung der europafreundlichen Sozialdemokraten für Erleichterung sorgen. Denn mit der würde Rechtspopulist Matteo Salvini in der Opposition landen.

Neue Regierung in Italien: Salvini hat sich verzockt

"In den italienischen Aktien- und Rentenkursen war die Einigung zwischen den beiden neuen Regierungsparteien bereits im Vorfeld eingepreist", kommentierte Thomas Altmann vom Investmentunternehmen QC Partners die Entwicklung. Mit der neuen Regierung dürfte die Zusammenarbeit zwischen Italien und der EU wieder harmonischer werden. Das sei positiv für Europa und den Euro.

Konjunkturseitig werden an diesem Donnerstag unter anderem die Verbraucherpreise im August sowie die jüngsten Arbeitslosenzahlen für Deutschland erwartet. Experten rechnen hier mit einem weiteren Anstieg. Die Bundesagentur für Arbeit hatte bereits am Mittwoch darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern zuletzt vor allem in konjunktursensiblen Bereichen wie der Industrie und dem Handel weiter zurückgegangen war.

Handelsstreit belastet weiterhin

Börsianer sehen die durch den Handelsstreit zwischen den USA und China und seine Folgen für die Weltwirtschaft verunsicherten Anleger weiter auf der Suche nach sogenannten sicheren Häfen: Anleihen, Edelmetallen, dem Schweizer Franken oder dem japanischen Yen Börsen-Chart zeigen.

Die Erholung an der Wall Street sei entsprechend von eher geringem Volumen getragen gewesen. Dank Kursgewinnen bei Finanzwerten schloss der Dow Jones Börsen-Chart zeigen ein Prozent höher auf 26.036 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigen rückte 0,4 Prozent auf 7856 Punkte vor und der breiter gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 2887 Punkte zu. Im frühen Handel hatte noch die Furcht vor einer Rezession in den USA die Stimmung an der Wall Street gedämpft. Die Rendite dreißigjähriger US-Anleihen fiel derweil auf ein Rekordtief und lag damit unter dem Leitzins der US-Notenbank - "was es bisher noch nie gab", sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK.

Die meisten asiatischen Börsen haben am Donnerstag ihre frühen Kursverluste wieder eingedämmt. Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen beendete den Handel mit einem kleinen Abschlag von 0,09 Prozent auf 20.460,93 Punkte.

Bei den Unternehmen könnte der Verkehrstechnik-Konzern Vossloh Börsen-Chart zeigen erneut einen Blick wert sein. Das Unternehmen hatte am Mittwoch seine Gesamtjahresziele sowie die Prognose für 2020 bestätigt. Außerdem werden mit der Fokussierung auf das Bahninfrastrukturgeschäft und dem jüngsten Verkauf des Lokomotiv-Geschäfts nach China nun zweistellige Ebit-Margen in sämtlichen Geschäftsbereichen angestrebt. Einem Händler zufolge sei dies zwar wenig überraschend, dürfte aber dennoch für gute Stimmung unter den Aktionären sorgen. Die Aktie stand vor Handelsbeginn leicht im Minus.

Die Optikerkette Fielmann Börsen-Chart zeigen kann mit einem Gewinnanstieg auf eine positive Entwicklung im zweiten Quartal blicken. Das Unternehmen hatte schon zur Hauptversammlung vorläufige Zahlen vorgelegt, die sich nur noch marginal veränderten. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu.

Nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen am Mittwoch senkte zudem die britische Investmentbank Barclays ihr Kursziel für RTL Börsen-Chart zeigen wegen der angekündigten Investitionen ab. Das Papier gab vorbörslich leicht nach.

Die Citigroup senkte zudem ihr Kursziel für den Autozulieferer Hella, blieb aber bei ihrer Halten-Empfehlung. Die Aktie gab vorbörslich leicht nach.

Zudem hat die britische Investmentbank HSBC ihr Kursziel für den Anlagenbauer Gea Group Börsen-Chart zeigen leicht runtergeschraubt.

Ansonsten werden die jüngsten Indizes-Änderungen an der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen am Donnerstag wirksam. So zieht das bisherige SDax-Unternehmen Cancom Börsen-Chart zeigen in den Index für mittelgroße Werte MDax Börsen-Chart zeigen ein und löst dort den Medienkonzern Axel Springer Börsen-Chart zeigen ab, der seinen Platz aufgrund des zu geringen Streubesitzes nach der erfolgreichen Übernahmeofferte des Finanzinvestors KKR räumen muss. Den frei werdenden Platz des IT-Dienstleisters erhalten die Papiere des Immobilienentwicklers Instone. Bereits nach dem Index-Umbau waren die Cancom-Papiere um knappe drei Prozent angestiegen.

Euro wenig verändert, Pfund bleibt unter Druck

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1081 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1083 US-Dollar festgesetzt. Gestützt wurde der Euro durch die Aussicht auf ein schnelles Ende der Regierungskrise in Italien.

Das britische Pfund blieb im US-Devisenhandel unter Druck, es notierte zuletzt mit 1,2218 Dollar. Knapp zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt hatte Premierminister Boris Johnson eine vorübergehende Schließung des Parlaments beantragt. Die Königin stimmte dem Antrag zu. Vor diesen Nachrichten hatte das Pfund noch bei 1,2280 Dollar notiert.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Nach zum Teil deutlichen Gewinnen in den beiden vergangenen Handelstagen sprachen Marktbeobachter von einer leichten Gegenbewegung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 60,17 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 55,55 Dollar.

Am Dienstag und Mittwoch hatte ein massiver Rückgang der Ölreserven in den USA den Preisen noch deutlichen Auftrieb gegeben. In der vergangenen Woche waren die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl nach Angaben der US-Regierung vom Vortag überraschend deutlich gesunken. Außerdem waren die US-Bestände an Benzin und an Destillaten wie zum Beispiel Heizöl zurückgegangen. Experten sehen darin einen Hinweis auf eine stärkere Nachfrage in der größten Volkswirtschaft der Welt. Dies dürfte die Sorge vor einer sinkenden Nachfrage wegen einer schwächeren Konjunktur dämpfen, hieß es.

mit Nachrichtenagenturen