Dax-Kurve in Frankfurt am Main

Nach den Gewinnen vom Vortag stehen heute zunächst die Verkäufe wieder im Vordergrund. Anleger zeigen sich von der Veröffentlichung der Fed-Protokolle enttäuscht. Weitere Zinsschritte scheinen nun unwahrscheinlicher. Im Fokus der Anleger stehen hierzulande die Aktien von Osram.

Nach der Kursrally zur Wochenmitte zeichnet sich am Donnerstag für den Dax Börsen-Chart zeigen zunächst ein kleiner Rücksetzer ab. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex taxierte diesen rund eine Stunde vor Handelsstart 0,36 Prozent tiefer auf 11.761 Punkte. Im Fokus steht für Charttechniker der Widerstand im Bereich von 11.865 Punkten. Trotz der zuletzt deutlichen Erholung von seinem Sechsmonatstief würde sich erst darüber das technische Bild deutlich aufhellen.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gab den Märkten keine klaren neuen Signale. Die jüngste Zinssenkung habe sich eher als bloße Anpassung in der Mitte des Zyklus erwiesen denn als Auftakt einer aggressiven Lockerungsserie, sagten Börsianer. Entsprechend deute die Reaktion am Anleihenmarkt auf eine gesunkene Wahrscheinlichkeit für einen weiteren großen Zinsschritt im kommenden Monat hin. Neue Hinweise über den weiteren Kurs könnte an diesem Freitag Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede auf der Notenbanktagung in Jackson Hole geben.

Zuvor wird am Donnerstagmittag noch das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank vorgelegt. Zudem stehen am Vormittag Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone im August zur Veröffentlichung an.

Bei den Einzelwerten steht erneut das Werben um Osram Börsen-Chart zeigen im Fokus. Der Lichtkonzern hat den Weg für ein Übernahmeangebot des österreichischen Chipkonzerns AMS freigemacht. Vorstand und Aufsichtsrat von Osram hoben das Stillhalteabkommen mit AMS auf und unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung. AMS bietet 38,50 Euro je Osram-Aktie. Damit haben Osram-Aktionäre nun die Wahl zwischen zwei Geboten: Die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle bieten mit 35 Euro je Aktie allerdings weniger als AMS. Vorbörslich bei Lang & Schwarz stiegen Osram um 1,6 Prozent auf 36,85 Euro.

Unsicherheit über Fed-Zinskurs lastet auf Asiens Börsen

Die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed hat auch die asiatischen Aktienmärkte belastet. Die Protokolle zum jüngsten Zinsentscheid im Juli zeigten, dass die Währungshüter unentschlossen waren: Während "ein paar" Mitglieder des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses für eine stärkere Zinssitzung von einem halben Prozentpunkt oder mehr waren, sprachen sich "mehrere" dafür aus, den Leitzins überhaupt nicht anzufassen. "

Viele Investoren gingen daher in Wartestellung. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen notierte am Mittag 0,1 Prozent im Plus bei knapp 20.648 Zählern. Der chinesische Leitindex bewegte sich kaum.

Hoffnung auf expansive Geldpolitik schiebt den Dow an

Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen hat nach dem Rückschlag am Dienstag seinen Erholungskurs fortgesetzt. Die Anleger wetteten am Mittwoch wieder verstärkt auf konjunkturelle Unterstützung durch die Notenbank, so dass der US-Leitindex und auch die anderen wichtigen Börsenbarometer jeweils knapp 1 Prozent höher aus dem Handel gingen.

Der Dow stieg um 0,93 Prozent auf 26.202,73 Punkte, nachdem bereits in Europa die Kurse kräftig angezogen hatten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,82 Prozent auf 2924,43 Zähler und der technologielastige Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen legte um 0,90 Prozent auf 7733,22 Punkte zu.

Euro nach Fed-Protokoll etwas schwächer

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Donnerstag im frühen Handel moderat nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1085 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1104 Dollar festgesetzt.

Der amerikanische Dollar konnte gegenüber vielen Währungen etwas zulegen. Marktteilnehmer verwiesen ebenfalls auf das Protokoll zu der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank. Darin bekräftigte die Zentralbank ihre Haltung, wonach die Zinssenkung von Ende Juli - die erste seit gut zehn Jahren - als Vorsorge gegen künftige Risiken zu verstehen sei. Die Markterwartungen von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr wurden etwas gedämpft, weshalb der Dollar zulegte.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen kostete am Morgen 60,09 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 16 Cent auf 55,52 Dollar.

mit Nachrichtenagenturen