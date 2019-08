Der Dax ist durch die Verkäufe an der Wall Street erneut unter Druck geraten. Charttechniker der UBS halten es für wahrscheinlich, dass der Dax nach der jüngsten Erholung erneut einbricht. Anleger blicken derweil auf die US-Notenbank.

In Erwartung neuer Hinweise auf die US-Geldpolitik werden Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch voraussichtlich die Füße stillhalten. Der Dax Börsen-Chart zeigen wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Dienstag hatte er rund 0,6 Prozent schwächer bei 11.651 Punkten geschlossen.

Börsianer erwarten die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend (MESZ). Aus den Mitschriften der jüngsten geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank versprechen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen. Außerdem wirft das alljährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming seine Schatten voraus. Experten gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Rede am Freitag für September eine weitere Zinssenkung signalisieren wird.

Italien: Übergangsregierung oder Neuwahlen?

Im Blick behalten Investoren auch das Thema Italien nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte. Präsident Mattarella beginnt am Mittwoch Gespräche mit Vertretern der Parteien, um Wege aus der Regierungskrise zu suchen. Dabei geht es um die Frage, ob im Parlament eine Regierungsmehrheit gebildet werden kann oder ob vorgezogene Neuwahlen anberaumt werden müssen.

UBS: "Wahrscheinlichkeit für weiteren Einbruch ist hoch"

Die Chartexperten der UBS bleiben skeptisch für den zuletzt wieder etwas erholten Dax Börsen-Chart zeigen . "Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren mehrwöchigen Einbruch ist weiterhin hoch", heißt es im technischen Morgenkommentar der Schweizer Investmentbank. Spätestens bei 11 865 Punkten sei mit einer weiteren Verkaufswelle zu rechnen. In der Vorwoche war der deutsche Leitindex mit 11 266 Punkten auf den tiefsten Stand seit Februar abgerutscht und erholte sich seither auf bis zu 11 764 Punkte. Bei einem Rutsch unter 11 430 Punkten rechnen die UBS-Charttechniker mit einem Abverkauf bis 11 150 Punkte.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Anlagestrategie: Wie Sie Ihr Depot für den Abschwung rüsten

Nikkei gibt am Mittwoch wieder nach

Vor der Veröffentlichung der jüngsten Fed-Protokolle sind die Anleger in Fernost in Wartestellung gegangen. Sie erhoffen sich von der US-Notenbank Aufschlüsse auf den weiteren Zinskurs. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans bewegte sich am Mittwoch kaum. Die Investoren sollten auf das Wort "etwas" achten, wenn Fed-Chef Jeremy Powell den künftigen Zinskurs darlege, sagte Ellen Zentner, Volkswirtin bei Morgan Stanley: "Die Eingeständnis, dass die Abwärtsrisiken gestiegen sind ohne das Wort 'etwas' könnten als Bestätigung dafür gewertet werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts gestiegen ist."

Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index notierte am Mittag 0,4 Prozent tiefer bei 20.596 Punkten, der chinesische CSI300 gab 0,1 Prozent nach. Auf die Stimmung drückte, dass sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China hart zeigte.

Euro kaum verändert

Der Yen gab nach, ein Dollar kostete 106,46 Yen. Neben den Fed-Protokollen steht in dieser Woche auch das Notenbankertreffen in Jackson Hole an, bei dem Investoren ebenfalls auf Anzeichen darauf warten, wie die Notenbanken auf die Konjunkturabkühlung reagieren.

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1094 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9787 Franken je Dollar und 1,0860 Franken je Euro gehandelt.

mit Nachrichtenagenturen