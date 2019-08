Dax im Plus: Der deutsche Aktienindex dürfte am Freitag einen Erholungsversuch Richtung 11.500 Punkte starten

Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen starten und die Marke von 11.500 Punkten wieder in den Blick nehmen. Der Dow Jones hatte zuvor leicht im Plus geschlossen. Am heutigen Verfallstag laufen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus.

Zum Verfall an den Terminmärkten wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten und die Marke von 11.500 Punkten wieder in den Blick nehmen. Am Donnerstag hatte er wegen anhaltender Rezessionsängste 0,7 Prozent im Minus bei 11.412,67 Punkten geschlossen.

Allerdings bleibt die Zahl der Belastungsfaktoren hoch.Die Angst um die Konjunktur lässt Investoren auch zum Wochenschluss nicht los. US-Präsident Donald Trump geht allerdings nach eigenen Angaben von einer baldigen Beilegung des Handelskonflikts mit China aus. China hatte zuvor mit Gegenmaßnahmen im Fall neuer US-Zölle gedroht.

Darüber hinaus zehren der drohende Chaos-Brexit, die Regierungskrise in Italien, die Unruhen in Hongkong und die Börsenturbulenzen in Argentinien weiter an den Nerven der Börsianer. Unabhängig davon verfallen im Tagesverlauf Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. In den Tagen zuvor schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Erholungsversuch in USA - Wall Street knapp im Plus

Nach dem Ausverkauf am Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag zum Erholungsversuch angesetzt. Nach schwankendem Verlauf brachte der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen ein Plus von 0,39 Prozent auf 25 579,39 Punkte über die Ziellinie. Tags zuvor war er um mehr als 3 Prozent abgesackt, als die Anleger wegen Konjunkturängsten regelrecht aus dem Markt geflüchtet waren. Nun kehrten einige mit angezogener Handbremse zurück.

Zwischenzeitlich war der Dow Jones Börsen-Chart zeigen gesunken, da China eigene Maßnahmen gegen die auf Dezember vertagte Einführung neuer US-Sonderzölle ankündigte. Gemischte Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen trugen nicht eindeutig zur Orientierung bei.

Am breiten Markt pendelte sich der S&P 500 am Ende mit 2847,60 Punkten bei einem Plus von 0,25 Prozent ein. Der technologielastige Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen jedoch konnte sich nicht in die Gewinnzone retten, er verlor 0,07 Prozent auf 7484,89 Zähler.

Konjunkturdaten aus den USA hatten am Donnerstag ein gemischtes Bild abgegeben. Die Industriestimmung in New York hatte sich überraschend verbessert, der US-Einzelhandel hatte seine Umsätze im Juli deutlicher gesteigert als erwartet. Dem gegenüber stand aber, dass die US-Industrie ihre Produktion im Juli überraschend gedrosselt hatte.

Walmart haussiert, Cisco bricht ein

Auch auf Unternehmensseite gab es nach Zahlen einerseits Licht, andererseits Schatten. Die Aktien von Cisco brachen als Schlusslicht im Dow um 8,6 Prozent ein, weil der Netzwerkausrüster einen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal abgegeben hatte, der am Markt als ziemlich enttäuschend gewertet wurde.

Ganz anders erging es Walmart mit einem Satz nach oben um 6 Prozent an der Dow-Spitze. Der Einzelhändler überzeugte die Anleger mit seinem Quartalsbericht und einer angehobenen Jahresprognose. Anlass dazu gaben dem Konzern florierende Geschäfte vor allem im Online-Handel. Analyst Scot Ciccarelli von RBC sprach hier von einem beeindruckenden Quartal.

Dax Realtime: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit auf einen Blick

Anlagestrategie: Wie Sie Ihr Depot für den Abschwung rüsten

Börsen in Asien etwas fester

Die Tokioter Börse hat sich am Freitag kaum bewegt. Der Nikkei Börsen-Chart zeigen der 225 führenden Werte stieg bis zum späten Vormittag um 0,1 Prozent auf 20.424 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,2 Prozent auf 1486 Zähler. Händler sagten, die positiven Vorgaben von der Wall Street hätten die Stimmung in Tokio aufgehellt.

Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien des japanischen Hotelbetreibers Unizo 12,9 Prozent auf 4065 Yen in die Höhe. Händler verwiesen auf einen Medienbericht, wonach die US-Investmentgesellschaft Fortress, die zum japanischen Technologieinvestor SoftBank gehört, eine Offerte für Unizo vorlegen will. Das Gebot sei höher als die 3100 Yen je Aktie, die die Reiseagentur H.I.S für Unizo auf den Tisch gelegt habe, berichtet die Zeitung "Nikkei".

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen bewegte sich im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1099 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung leicht auf 106,20 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9780 Franken je Dollar und bei etwa 1,0857 Franken je Euro.

mit Nachrichtenagenturen