Die Angst vor einer weltweiten Rezession hat am Donnerstag auch die Börsen in Asien erfasst und auf breiter Front für fallende Kurse gesorgt. Nachdem zuvor bereits der Dow Jones Börsen-Chart zeigen an der New York Stock Exchange um 800 Punkte oder 3,05 Prozent gefallen war, ging es auch für den Nikkei Börsen-Chart zeigen in Tokio und andere wichtige Börsenindizes in der Region in den Keller. Genährt wurde die Rezessionsangst von schwachen Konjunkturdaten unter anderem aus China und Deutschland und der Entwicklung am US-Anleihemarkt. Der Nikkei verlor gegen 7 Uhr MEZ rund 1,6 Prozent, der Topix zuletzt rund 1,2 Prozent.

Dort stieg die Rendite der zweijährigen Bonds erstmals seit 2007 und damit den Zeiten der Finanzkrise über diejenige der zehnjährigen Treasuries. Es entstand damit eine sogenannte inverse Zinskurve, die an den Finanzmärkten als Vorzeichen einer Rezession gilt. Normalerweise rentieren nämlich länger laufende Anleihen höher als kürzer laufende Bonds. Hintergrund für diese Entwicklung ist der nach wie vor ungelöste Zollstreit zwischen den USA und China, der seit Monaten für Verunsicherung an den Börsen sorgt und die Wirtschaft lähmt.

Verstärkt wurden die Magenschmerzen der Investoren auch noch dadurch, dass im frühen asiatischen Handel die Rendite des 30 Jahre laufende US-Bonds unter zwei Prozent fiel und damit zum allerersten Mal unter den offiziellen Leitzins der US-Notenbank. Ökonomen und Marktexperten warnten dennoch vor übereilten Verkäufen. "Die Umkehrung der Renditekurve ist sicherlich ein klares Warnsignal und die Anleger sollten die Widerstandskraft ihrer Depots überprüfen - aber es ist kein Grund für eine Panik oder übereilte Verkäufe", sagte Kerry Craig von JP Morgan Asset Management. Zudem weisen Fachleute darauf hin, dass von einem Rezessionssignal erst gesprochen werden sollte, wenn die Zinskurve einige Zeit invers ist.

Dennoch ging es auch für die übrigen bedeutenden US-Indizes rasant nach unten: Der S&P 500 fiel um 2,93 Prozent, der Nasdaq 100-Index verlor 3,08 Prozent. Am Vortag war die Stimmung durch neue Hoffnungen im Handelskonflikt gegen Chinanoch besser gewesen.

Auch in Deutschland mehren sich bei vielen Beobachtern die Sorgen vor einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorquartal leicht um 0,1 Prozent zurück. Experten sprechen ab zwei Quartalen in Folge mit schrumpfender Wirtschaft von einer Rezession.

Der Dax Börsen-Chart zeigen war in einem nervösen Handel zeitweise unter die Marke von 11.500 Punkten gerutscht - der tiefste Stand seit fünf Monaten. Zum Xetra-Handels (17.30 Uhr MESZ) notierte der Leitindex 2,2 Prozent tiefer bei 11.492 Zählern. Am Donnerstagmorgen rechneten Händler gut zwei Stunden vor Handelsbeginn den Dax zum Handelsstart bei 11.493 Punkten und damit kaum verändert.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,12 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 54,99 Dollar.

Am Mittwochnachmittag hatte ein überraschender Anstieg der Ölreserven in den USA die Preise stark belastet. Am Markt werden die sinkenden Ölpreise aber auch mit der Sorge vor einem weiteren konjunkturellen Abschwung in wichtigen Industriestaaten erklärt, der für einen Rückgang der weltweiten Nachfrage nach Rohöl sorgen könnte. Darüber hinaus hatten schwache Konjunkturdaten aus China und Deutschland die Finanzmärkte beunruhigt und eine breitangelegte Flucht in sichere Anlagehäfen ausgelöst. Um riskante Anlageformen wie zum Beispiel Rohöl wurden hingegen ein Bogen gemacht

