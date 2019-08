Angesichts drohender Preissteigerungen vor dem Weihnachtsgeschäft hat die US-Regierung die geplanten neuen Strafzölle auf Elektronikgeräte und andere Importe aus China erst einmal verschoben. Das sorgte bereits gestern für eine weltweite Kursrally. Heute sickert zudem durch, dass Peking an den geplanten Handelsgesprächen mit den USA im September festhält. Die lang ersehnte Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit lässt Anleger auch heute weiter zugreifen.

Auch am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger zur Wochenmitte erleichtert auf die leichte Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit reagieren. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,26 Prozent auf 11.781 Punkte. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone wird am Mittwoch rund 0,1 Prozent tiefer erwartet.

Die Verschiebung der US-Strafzölle auf bestimmte chinesische Importwaren beflügelte die Börsen weltweit. Geschenkartikel wie iPhones, Turnschuhe oder auch manche Kleidungsstücke sind bis 15. Dezember von den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzöllen auf chinesische Güter in Höhe von 10 Prozent ausgeschlossen. Eigentlich sollten die Sonderzölle ab September greifen.

China will zudem laut einem Medienbericht an den geplanten Handelsgesprächen mit den USA im September trotz großer Skepsis für die Erfolgsaussichten festhalten. Auch nach der Eskalation im Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt in den vergangenen Wochen sollen die Gespräche der beiden Delegationen in Washington stattfinden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Vertreter Chinas.

Gedämpft wird die Freude der Börsianer aber durch schwache Konjunkturdaten aus China: Die Produktion im Industriesektor stieg im Juli auch wegen der Folgen des Handelsdisputs mit den USA so langsam wie seit 2002 nicht mehr. Auch der Einzelhandelsumsatz sowie die Investitionen fielen im Juli enttäuschend aus. Wie bereits bekannt, wuchs die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal um 6,2 Prozent - das niedrigste Niveau seit fast drei Jahrzehnten.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von RWE Börsen-Chart zeigen im Anlegerfokus. Sie stiegen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 1,4 Prozent. Der Energiekonzern machte dank eines starken Energiehandelsgeschäfts im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn.

Das Biotech-Unternehmen Evotec Börsen-Chart zeigen erhöhte nach einem starken ersten Halbjahr seine Jahresziele für den Umsatz und das operative Ergebnis. Die Evotec-Papiere schnellten auf Tradegate um 6 Prozent nach oben.

Der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni Börsen-Chart zeigen verbuchte im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 44 Millionen Euro nach einem Gewinn von 41 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aktien legten auf Tradegate um 1,7 Prozent zu.

Euro kaum verändert

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt und sich damit nach den Kursverlusten vom Vortag erst einmal weiter stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1171 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1222 (Montag: 1,1194) Dollar festgesetzt. Am Vortag hatte die Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China dem Dollar Auftrieb gegeben und den Euro im Gegenzug belastet.

Ölpreise geben Teil der Vortagsgewinne wieder ab

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit einen Teil der starken Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigen 60,79 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 63 Cent auf 56,47 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Vortag schoss der Ölpreis aufgrund der neuen Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA binnen kurzer Zeit um mehr als zwei Dollar nach oben. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist seit Monaten ein bestimmender Faktor für den Handel am Ölmarkt. Mehrfach hatte die Sorge vor einer Eskalation die Furcht vor einem Rückgang der Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt geschürt und die Ölpreise belastet.

