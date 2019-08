An der New Yorker Börse ging der Dow Jones am Montag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel

In den USA gaben die Aktienmärkte im späten Geschäft weiter nach. In Asien zeigten die Indizes rote Vorzeichen - die Vorgaben für den deutschen Handel am Dienstag sind also mäßig. Unter den Einzelwerten stechen vorbörslich Hellofresh und Henkel hervor.

Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte sich am Dienstag zunächst schwer tun. Händler taxierten für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsstart ein moderates Minus von 0,1 Prozent auf 11 665 Punkte.

Bei den Einzelaktien könnte es mehr Bewegung geben als beim Dax. Auf Tradegate sackten Henkel Börsen-Chart zeigen vorbörslich um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Der Konsumgüterhersteller erwartet im zweiten Halbjahr keine Belebung der industriellen Nachfrage - im Gegensatz zur bisherigen Einschätzung.

In der zweiten Reihe legten die Papiere von Hellofresh um mehr als vier Prozent zu. Der Versender von Kochboxen ist nach dem zweiten Quartal für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher gestimmt.

Anleger testeten nun verstärkt die in den letzten Jahren so robusten Aktienmärkte und suchten immer mehr sichere Anlagehäfen auf wie Anleihen oder Gold, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK mit Verweis auf die derzeitigen politischen Risiken in Italien und Großbritannien, die Unruhen in Hongkong, die Krise in Argentinien sowie den internationalen Handelskonflikt.

An der Wall Street mussten die Anleger am Montag einen neuen Rücksetzer verkraften. Angesichts einer sich zuspitzenden Protestwelle in Hongkong zogen es die Anleger vor, sichere Häfen aufzusuchen. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen weitete sein Minus bis zum Schluss auf 1,49 Prozent und 25. ,44 Punkte aus, weil sich Investoren wieder verstärkt Sorgen um die Weltwirtschaft machen.

In Asien gaben die Börsen am Dienstag nach. Die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Baustellen werden aktuell immer mehr zum Spielverderber. Neben dem internationalen Handelskonflikt und dem Brexit, die Sorgen um die Weltwirtschaft nähren, trüben auch die fortgesetzten Unruhen in Hongkong die Stimmung. Zudem stimmt der herbe Kursverluste des argentinischen Perso Anleger mit Blick auf Schwellenländer vorsichtiger. In Japan fiel der Nikkei Börsen-Chart zeigen um mehr als ein Prozent. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um rund 1 Prozent abwärts und in Hongkong knickte der Hang Seng Börsen-Chart zeigen um fast 2 Prozent ein.

Euro fällt unter die Marke von 1,12 Dollar

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag gesunken und hielt sich am Morgen unter 1,12 US-Dollar. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1190 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1194 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt stehen derzeit politische Risiken im Vordergrund. In der Regierungskrise in Italien ist für den Tagesverlauf eine Abstimmung über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte angesetzt. Außerdem bleibt die Sorge über einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU ein bestimmendes Thema. Das Pfund stand am Morgen im Handel mit dem Dollar nur knapp über dem tiefsten Stand seit Anfang 2017, der zum Wochenauftakt bei 1,2015 Dollar erreicht worden war.

Im Tagesverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten etwas stärker in den Fokus rücken. Vor allem am Nachmittag könnten neue Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA für Bewegung am Devisenmarkt sorgen.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 58,43 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um zwölf Cent auf 54,81 Dollar.

Seit Beginn des Monats ist der Preis für US-Öl um etwa fünf Prozent und der für Nordseeöl um etwa neun Prozent gefallen. Ursache ist der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Weltwirtschaft insgesamt belastet und damit die Nachfrage nach Rohöl bremst. Nach wie vor ist keine Lösung des Konflikts in Sicht.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte aber auch die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus rücken. Am Abend werden vom Interessenverband American Petroleum Institute (API) Daten zur Entwicklung des Lagerbestände erwartet. Analysten gehen davon aus, dass die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche gefallen sind. Ein Rückgang der Reserven dürfte die Ölpreise stützen.

mit Nachrichtenagenturen