Börsen in Asien stützen Dax

Nach seiner schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax Börsen-Chart zeigen zum Auftakt am Montag eine vorsichtige Erholung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,41 Prozent höher auf 11 742 Punkte.

Die Vorgaben aus China sind positiv, ebenso wie die Indikation für den Dow Jones Börsen-Chart zeigen. In Japan ist die Börse am Montag feiertagsbedingt geschlossen. In Shanghai legte der Composite Index knapp ein Prozent zu, und der chinesische CSI 300 kletterte ebenfalls um rund 1 Prozent.

"Die große Verkaufswelle ist erst einmal vorbei. Wir sehen nun eine Seitwärtsbewegung mit starken Schwankungen auf beiden Seiten", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar.

Am Freitag hatte der Dax Börsen-Chart zeigen nicht zuletzt wegen der politischen Krise in Italien deutlich tiefer geschlossen und auch auf Wochensicht kräftig eingebüßt.

Das Thema Italien bleibt im Fokus der Anleger, während die Berichtssaison hierzulande allmählich auf die Zielgerade biegt. Am Montag stehen Unternehmenszahlen von TLG Immobilien , Deutsche Pfandbriefbank , Talanx sowie Salzgitter auf der Agenda. Zudem zieht Osram die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem der österreichische Halbleiterkonzern AMS erneut sein Interesse an einer Übernahme des in Bedrängnis geratenen Beleuchtungsherstellers bekundet hat.

Drohender Chaos-Brexit macht Anleger nervös

Neben dem Zollstreit treibt ein möglicher ungeordneter EU-Ausstieg Großbritanniens Anlegern Schweißperlen auf die Stirn. Die Wahrscheinlichkeit eines "No Deal"-Brexit liege bei deutlich über 50 Prozent, warnt Steven Bell, Chef-Volkswirt der Investmentbank BMO. Sollte es zum 31. Oktober dazu kommen, müsse mit einem Börsenbeben gerechnet werden. "Aber die tatsächlichen Auswirkungen wären für die EU wahrscheinlich bescheiden und sicherlich viel geringer als für das Vereinigte Königreich."

Dazu kommt die Regierungskrise in Italien. Dort will die rechtspopulistische Lega die Koalition mit der populistischen 5-Sterne-Bewegung beenden und strebt Neuwahlen an. Sollte es zu einem Urnengang im Oktober kommen, wäre eine Mitte-Rechts-Koalition aus der Lega von Innenminister Matteo Salvini und der Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi das wahrscheinlichste Ergebnis, sagte Marco Wagner, Volkswirt bei der Commerzbank. "Diese würde vornehmlich eine ausgabenorientierte Politik verfolgen. Das Wachstum Italiens bliebe weiter schwach, wohingegen die Staatsschulden hoch blieben. Weitere Konflikte mit der EU-Kommission wären vorprogrammiert."

Inflation im Blick - Bilanzsaison läuft aus

Ein Grund für die vergleichsweise moderaten Kursverluste der Aktienbörsen ist Börsianern zufolge die Aussicht auf billiges Notenbankgeld. Aus diesem Grund werden sie am Montag die Inflationsdaten aus Deutschland und den USA genau unter die Lupe nehmen. Von diesen erhoffen sich Investoren Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen. Parallel dazu steht der ZEW-Index auf der Agenda, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt.

In den darauffolgenden Tagen geben Zahlen zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum sowie zu den US-Einzelhandelsumsätzen Auskunft über die möglichen Auswirkungen des Handelskonflikts auf die Konjunktur.

Unabhängig davon verfallen am Freitag Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. In den Tagen zuvor schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

la/dpa/reuters