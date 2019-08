Nach seiner Erholungs-Rally vom Vortag dürfte der deutsche Leitindex Dax etwas schwächer in den Handel starten. Zwar haben die US-Börsen am Vorabend weiter zugelegt. In Europa sorgt jedoch die Regierungskrise in Italien für Unruhe.

Atempause nach der Kurserholung: Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Börsen-Chart zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag etwas niedriger starten. Am Donnerstag hatte er unter anderem dank ermutigender chinesischer Konjunkturdaten 1,7 Prozent im Plus bei 11.845 Punkten geschlossen. Erwartet wird zum Handelsstart ein Minus von 0,6 Prozent auf 11.791 Punkte. Im Verlauf der Woche war der deutsche Leitindex zeitweise bis auf 11.550 Punkte gefallen.

Vor allem die Regierungskrise in Italien dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Vizepremier Salvini von der rechtspopulistischen Lega Nord drängt auf Neuwahlen. Außerdem öffnen wieder zahlreiche Firmen ihre Bücher.

Italiens Populisten-Allianz nach 14 Monaten vor dem Aus

Nach nur 14 Monaten an der Macht ist die Populisten-Allianz aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung in Italien gescheitert. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini sieht keine Zukunft mehr für das Regierungsbündnis und forderte am Donnerstag eine Neuwahl. Regierungschef Giuseppe Conte warf dem Anführer der rechten Lega am Donnerstagabend in Rom vor, dass dieser aus der Zustimmung, die seine Partei gerade genießt, Kapital schlagen wolle. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und leidet unter einer schwächelnden Wirtschaft und einem hohen Schuldenstand

Neben dem ungelösten Zollstreit zwischen den USA und China rückt das zweite Dauerbrenner-Thema - der Brexit - wieder in den Vordergrund. Anleger werden genau analysieren, wie sich der drohende ungeregelte EU-Ausstieg ihres Landes auf die Industrieproduktion auswirkt.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq setzen Erholungs-Kursrally fort

Am New Yorker Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag ihre Aufholjagd vom Vortag fortgesetzt. Der marktbreite und damit besonders aussagekräftige S&P 500 machte seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste mit plus 1,88 Prozent auf 2938,09 Punkte ebenso vollständig wett wie der technologielastige Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen , der 2,29 Prozent gewann auf 7724,83 Zähler.

Auch der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen war mit plus 1,43 Prozent auf 26 378,19 Punkte in guter Form und steht damit seit dem Schluss am vergangenen Freitag mit weniger als einem halben Prozent im Minus. Alle drei Indizes schlossen an diesem Donnerstag nur knapp unter ihren Tageshochs.

Noch zu Wochenbeginn hatte eine weitere Eskalationsstufe im Handelskrieg zwischen den USA und China eine Verkaufswelle ausgelöst. Dass Anleger am Donnerstag wieder zuversichtlicher wurden, ging auch zurück auf gute Konjunkturdaten aus China zusammen mit vorerst ausbleibenden negativen Nachrichten von der amerikanisch-chinesischen Handelsfront. Zudem hatte der chinesische Yuan zum US-Dollar wieder etwas zugelegt. Auch dies beruhigte etwas, nachdem die chinesische Währung zu Beginn der Woche deutlich abgewertet und die Furcht zugenommen hatte, dass aus dem Handelskonflikt auch ein Währungskrieg werden könnte.

Am Aktienmarkt gab es am vorletzten Handelstag der Woche bei einigen Werten recht deutliche Kursausschläge, etwa bei den Papieren von Lyft . Der Fahrdienstvermittler hatte nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartal seine Umsatzprognosen für das laufende Quartal sowie das Jahr hochgeschraubt. Auch der Verlust werde im laufenden Jahr geringer ausfallen als zuvor in Aussicht gestellt, sagte Firmenchef Logan Green.

Einen pechschwarzen Tag erlebten hingegen die Anleger des Ketchup-Produzenten Kraft Heinz . Weil der US-Konzern mit seinen Zahlen für das erste Halbjahr enttäuschte und dem neuen Konzernchef Miguel Patricio das nötige Vertrauen fehlt, um eine Prognose für die weitere Entwicklung zu geben, sackten die Papiere bereits im frühen Handel auf ein Rekordtief von 26,05 US-Dollar. Mit 28,21 Dollar und einem Abschlag von 8,62 Prozent gingen sie über die Ziellinie.

Adidas-Zahlen stützen Nike

Im Dow erholten sich die Anteile von Walt Disney mit plus 2,25 Prozent etwas von ihrem Vortagesrutsch. Für die Anteile des Sportartikelherstellers Nike Börsen-Chart zeigen ging es nach Zahlen vom Konkurrenten Adidas um 2,12 Prozent hoch. Adidas waren in Frankfurt hingegen abgerutscht.

Asiens Börsen kaum verändert

Der japanische Aktienindex Nikkei Börsen-Chart zeigen legte am Freitag nach guten Vorgaben der New Yorker Wallstreet leicht zu zu. Allerdings wurde die Kauflaune durch einen Bericht über neue Volten im US-chinesischen Handelsstreit gebremst: Die USA verzögern die Erteilung von Lizenzen für den Netzwerkbauer Huawei, nachdem China Agrarimporte aus den USA gestoppt hat.

Der Nikkei Börsen-Chart zeigen legte um 0,5 Prozent auf 20.715 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kam auf ein Plus von 1,1 Prozent mit 491 Zählern. Dagegen gab die chinesischen Börse in Shanghai um 0,4 Prozent nach und sank auf 2784 Punkte.

Euro kaum verändert

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Freitag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1196 US-Dollar gehandelt. Nach dem Scheitern der Regierung in Italien war der Euro am Donnerstagabend bis auf 1,1177 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1193 (Mittwoch: 1,1202) Dollar festgesetzt.

mit Nachrichtenagenturen